Новости общества

19:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Совбез с Путиным и Медведевым, лицо спецоперации — «Реальное время Live»

13:00, 19.10.2022 3
Совбез с Путиным и Медведевым, лицо спецоперации — «Реальное время Live»

Население Казани увеличилось за 10 лет на 165 тысяч человек. У специальной военной операции появилось лицо — Сергей Суровикин дал интервью о положении дел в зоне военных действий на Украине. Тем временем Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели заседание Совета безопасности России, в повестке которого «нейтрализация угроз нацбезопасности в миграционной сфере» и «регулирование миграционных процессов в интересах развития страны и стабильности». Обсуждаем эту и другие важные темы дня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:06
    всегда надо их ждать, вся страна ждет
    Ответить
    Анонимно 17:42
    ну так статус, занятые
    Ответить
    Анонимно 18:58
    Ждать было нескучно
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

19:48 МСК Все новости
Новости раздела