Совбез с Путиным и Медведевым, лицо спецоперации — «Реальное время Live»
Население Казани увеличилось за 10 лет на 165 тысяч человек. У специальной военной операции появилось лицо — Сергей Суровикин дал интервью о положении дел в зоне военных действий на Украине. Тем временем Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели заседание Совета безопасности России, в повестке которого «нейтрализация угроз нацбезопасности в миграционной сфере» и «регулирование миграционных процессов в интересах развития страны и стабильности». Обсуждаем эту и другие важные темы дня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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