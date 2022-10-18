33 нападения, 31 убийство и три покушения: перед Верховным судом Татарстана предстал поволжский «душитель» бабушек
Сегодня в Казани прошло рассмотрение уголовного дела 39-летнего казанского слесаря Радика Тагирова, обвиняемого в серийных убийствах и разбойных нападениях на пожилых женщин в 13 регионах России. Предварительное слушание в Верховном суде Татарстана состоялось по ходатайству самого фигуранта и традиционно в закрытом режиме. Подробности в видеорепортаже «Реального времени».
Видео Камиля Исмаилова
комментарии