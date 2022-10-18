Новости

18:55 МСК Все новости
Новости раздела

33 нападения, 31 убийство и три покушения: перед Верховным судом Татарстана предстал поволжский «душитель» бабушек

14:00, 18.10.2022 1
33 нападения, 31 убийство и три покушения: перед Верховным судом Татарстана предстал поволжский «душитель» бабушек
Фото: realnoevremya.ru/Камиль Исмагилов

Сегодня в Казани прошло рассмотрение уголовного дела 39-летнего казанского слесаря Радика Тагирова, обвиняемого в серийных убийствах и разбойных нападениях на пожилых женщин в 13 регионах России. Предварительное слушание в Верховном суде Татарстана состоялось по ходатайству самого фигуранта и традиционно в закрытом режиме. Подробности в видеорепортаже «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова

Новости партнеров

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:39
    кого только нет среди нашего населения, просто кошмар. Изверг
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости

18:55 МСК Все новости
Новости раздела