Курс доллара снизился до 75,23 рубля на 16 апреля
Банк России понизил курс евро до 88,73 рубля, юаня — до 11,03 рубля
Банк России установил официальный курс доллара США на 16 апреля 2026 года на уровне 75,2346 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,86 копейки.
Официальный курс евро также понижен и составил 88,7303 рубля, что на 52,53 копейки ниже предыдущего показателя.
Курс китайского юаня установлен на уровне 11,0334 рубля. Снижение составило 5,76 копейки.
