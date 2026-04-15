Курс доллара снизился до 75,23 рубля на 16 апреля

19:43, 15.04.2026

Банк России понизил курс евро до 88,73 рубля, юаня — до 11,03 рубля

Банк России установил официальный курс доллара США на 16 апреля 2026 года на уровне 75,2346 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,86 копейки.

Официальный курс евро также понижен и составил 88,7303 рубля, что на 52,53 копейки ниже предыдущего показателя.

Курс китайского юаня установлен на уровне 11,0334 рубля. Снижение составило 5,76 копейки.

Ариана Ранцева

Читайте также
