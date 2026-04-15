В Татарстане погашена задолженность по таможенным платежам свыше 45 млн рублей

Долг выявила транспортная прокуратура при проверке предприятия, занимающегося производством пищевой продукции и экспортом товаров

В Татарстане благодаря мерам, принятым транспортной прокуратурой, погашена задолженность по таможенным платежам в размере свыше 45 млн рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе межведомственного взаимодействия с таможенными органами было установлено, что предприятие, занимающееся производством пищевой продукции и внешнеэкономической деятельностью, не уплатило таможенные платежи при вывозе товаров за рубеж.

Для обеспечения исполнения обязательств транспортным прокурором было санкционировано решение таможенного органа об аресте имущества предприятия — погрузчиков. Также руководителю организации внесено представление с требованием погасить задолженность.

В результате принятых мер задолженность перед федеральным бюджетом была полностью погашена.

