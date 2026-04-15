Реальный эффективный курс рубля в марте снизился на 3,7%
По данным Банка России, с начала 2026 года показатель сократился на 1,7%
Реальный эффективный курс рубля в марте 2026 года снизился на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Банка России. С начала текущего года показатель сократился на 1,7% в годовом выражении.
Реальный эффективный курс рубля к доллару США в марте снизился на 4,3%, а с начала года — на 0,8%. По отношению к евро снижение за месяц составило 2,1%, при этом с начала года зафиксирован рост на 0,5%.
Эффективный курс рубля рассчитывается на основе курсов валют ключевых торговых партнеров России с учетом их долей во внешнеторговом обороте страны.
Ранее «Реальное время» писало, что курс доллара снизился до 75,23 рубля на 16 апреля.
