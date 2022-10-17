Частичная мобилизация завершена? — «Реальное время Live»
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве. Призывникам с повестками дают в военкоматах от ворот поворот. О выполнении плана Минобороны сообщили уже 40 из 85 участвующих в этой работе регионов. При этом Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация по всей стране завершится до конца октября. Обсуждаем эту и другие новости в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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