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Частичная мобилизация завершена? — «Реальное время Live»

15:00, 17.10.2022 4
Частичная мобилизация завершена? — «Реальное время Live»

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве. Призывникам с повестками дают в военкоматах от ворот поворот. О выполнении плана Минобороны сообщили уже 40 из 85 участвующих в этой работе регионов. При этом Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация по всей стране завершится до конца октября. Обсуждаем эту и другие новости в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:47
    завершена на время, что дальше будет - никто не знает, наверное, даже те, кто принимает решения
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  • Анонимно 15:54
    ну понятно провал полный
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    Анонимно 17:50
    поживем увидим, бессмысленно делать сейчас выводы - рано
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  • Анонимно 16:48
    просто призыв начинается и
    все центры по обучению и подготовке забиты мобиками.
    Как возможность будет так снова начнут официально не прекращена.
    МЭры городов и губеры немеют права отменять указы президента
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