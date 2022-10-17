«Ведение метрических книг изъяли у мусульманского духовенства, но имамы продолжали их вести»
Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами
Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием и сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться с особенностями формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует третью главу о метрических книгах XIX — начала XX вв.
Одним из важных источников при проведении краеведческих исследований являются метрические книги — реестры актов гражданского состояния, в которых фиксировались рождения, браки, разводы и смерти людей. На первый взгляд эти документы малоинформативны, однако при комплексном подходе в их изучении открываются широкие возможности для реконструкции повседневной жизни отдельных приходов, регионов и даже народов, воссоздания общей атмосферы эпохи.
В России метрические книги для православного населения были введены указом 1722 г. Для других исповеданий это было сделано позже: для католической церкви — в 1826 г., для евангелическо-лютеранской церкви — в 1832 г., для евреев — в 1835 г., для раскольников — в 1874 и 1906 гг., для баптистов — в 1879 и 1906 гг.
Метрические книги для мусульман были введены Указом Сената от 21 сентября 1828 г. Действие указа распространялось на все губернии, подведомственные Оренбургскому магометанскому духовному собранию (ОМДС). В соответствии с Указом приходские имамы получали по два экземпляра метрических книг. Копии они оставляли у себя, а оригиналы отправлялись не позднее февраля следующего года в ОМДС. Благодаря этой многолетней практике, сформировался значительный корпус арабографичных источников, многие из которых сохранились в двух экземплярах. Самая богатая коллекция мусульманских метрик 1829-1918 гг. хранится в ГКУ «Национальный архив Республики Башкортостан», в чье ведение были переданы фонды ОМДС. Среди них наиболее ранние метрические книги мусульманских приходов Уфимской, Казанской, Самарской, Тобольской, Астраханской и других губерний. В архивных учреждениях субъектов Российской Федерации, являющихся местами компактного проживания татар, хранятся акты гражданского состояния мусульман второй половины XIX — начала XX веков. Метрические книги татарских селений Актанышского края, входивших в Мензелинский уезд Уфимской губернии, большей частью оказались в Уфе.
Весной 1918 г. ведение метрических книг было изъято у мусульманского духовенства и передано в местные Советы. Однако некоторые имамы продолжали вести их до 1930-х гг. Хотя эти метрические книги уже не имели официального статуса, они представляют значительный интерес для историков и краеведов.
Населенные пункты Восточного Закамья исторически отличались сложным составом населения. На протяжении столетий данный регион был местом пересечения миграционных потоков, вобравших в себя выходцев из разных территорий, этносов, языков, религий и социальных групп. Крестьяне-хлебопашцы устремлялись сюда в поисках свободных земель и освобождения от государственных повинностей. Переселение служилых людей нередко санкционировало само государство, нуждавшееся в их услугах для охраны приграничных областей от набегов кочевых народов. Мусульмане и язычники бежали в Восточное Закамье и Приуралье, спасаясь от религиозных притеснений, которые время от времени испытывали на себе нерусские народы Среднего Поволжья.
Все это многообразие нашло отражение в метрических книгах. Практически у каждого населенного пункта имелись свои особенности, обусловленные разным происхождением и развитием. В нашем исследовании рассматриваются метрические книги деревень Актанышбаш, Байсарово, Мастеево, Новое Алимово, Старое Гареево, Старое Курмашево и Такталачук. Состав населенных пунктов здесь несколько иной, чем в других разделах. Это обусловлено стремлением автора показать, прежде всего, специфические черты жизни татарских селений, которые у одних деревнь проявлялись в большей степени, чем у других. За основу изложения взяты сведения, почерпнутые в метрических книгах дер. Старое Байсарово. При необходимости они подкреплялись данными по другим деревням.
Старое Байсарово (в дореволюционных источниках Байсарово) всегда было одним из крупных селений Восточного Закамья. Уже в первой половине XIX века здесь было два мусульманских прихода. По данным 1884 г., в деревне насчитывалось 298 дворов, в которых проживали 1817 человек. В начале XX в. в Байсарово находился центр одноименной волости Мензелинского уезда, куда входили 26 деревень. В деревне располагалась почтовая станция, работали 13 торговых лавок, по субботам проходил базар, на который приезжали люди со всей округи. Торговая и ремесленная деятельность населения, безусловно, сказывалась на его мобильности, а широкая география общения получила отражение на страницах метрических книг. У байсаровцев были тесные брачные связи с жителями селений не только Мензелинского, но и Бирского уезда Уфимской губернии.
Развитие деревни, увеличение численности населения хорошо прослеживается по материалам метрических книг. Если в первой половине XIX века число родившихся в двух местных приходах составляло примерно 40-60 человек, то к концу столетия в метрики ежегодно записывали 90—130 младенцев. В них же фиксировалась смертность населения, которая тоже была высокой, особенно в младенческом возрасте. Например, в 1883 г. число умерших в Байсарово составило 64% от количества родившихся. Случались неблагоприятные годы, когда убыль населения была значительной, однако в целом наблюдался естественный прирост населения.
Другой неотъемлемый элемент метрических книг, отражающий материальное положение населения, — никахи (браки). Если количество никахов было большое, а размер махра высокий, значит, жители деревни крепко стояли на ногах. Если в 1830-х гг. в Байсарово в год заключалось примерно 2—7 браков, то во второй половине XIX в. их число достигало 30-35.
Следует учитывать, что Байсарово было крупным селением и волостным центром, в деревнях среднего размера ежегодное число зарегистрированных браков было существенно меньше. Примечательно, что число разводов (талак) в Байсарово было небольшим. На 30-35 заключенных браков приходилось самое большее 7 расторгнутых браков, в среднем же оно составляло 2-3 в год.
Приведенные цифры свидетельствуют о крепости семейных традиций байсаровцев. Каждый человек, достигший брачного возраста, стремился создать свою семью, дорожил ею. Как правило, на развод люди шли лишь в крайнем случае. На частоте талаков сказывались внешние обстоятельства, в частности негативное влияние на институт семьи в начале XX столетия оказывала политическая и экономическая нестабильность в России. Из-за этого количество разводов в Байсарово к 1917 г. существенно увеличилось в сравнении с XIX в.
Как было указано выше, история хозяйственного освоения Актанышского края неразрывно связана с переселенческим движением. В «Записке о положении башкирского вопроса в Российской империи и о полученных способах его разрешения», составленной в 1730 г. казанским губернатором А.П.Волынским, отмечалось, что на территории так называемых «башкирских земель» население растет за счет пришлого народа, который бежит от неподъемного налогового гнета. В результате за 20 лет оно выросло с 35000 до 100000 человек. В документе об этих событиях говорится «...казанские, сибирские, темниковские и протчие иноверцы, мордва, чуваши, черемиса, вотяки целыми селами и деревнями с ясаков туда ж перешли» .
Уже в наши дни в книге А.З.Асфандиярова «Аулы мензелинских башкир» многие из основанных в то время населенных пунктов были причислены к «башкирским» деревням. К сожалению, многие читатели по-прежнему слепо доверяют печатному слову, считая, что раз это опубликовано за государственные деньги, значит, так и было в жизни. На самом деле в истории деревень Актанышского края были разные этапы, один из которых, причем довольно поздний, был связан с кантонной системой управления и Башкиро-мещерякским войском (1798—1865). Населенные пункты в пределах современного Актанышского района административно входили состав 11-го башкирского кантона, а их население в документах XIX столетия фигурирует как «башкиры», что означало принадлежность к военно-служилому сословию. Эти реалии нашли отражение и в метрических книгах. Например, в метриках дер. Байсарово в первой половине XIX в. встречаются такие сословные категории, как «башкорт», «типтяр», «старшина», «сотник», «зирагатьче башкорт» («башкорт землепашец»), «11-нче башкортлар контонында юртовый старшина» («юртовой старшина 11-го башкирского кантона»), «урядник», «1 нче йортта старшина Габделлатыф Эхсэн улы Туктаров командасы» («старшина 1-й юрты команды Абдуллатыйфа сына Ахсана Туктарова») и др.
Указания на виды деятельности населения и его сословного деления довольно часто встречаются в метрических книгах, хотя специальных требований на этот счет не существовало. Оренбургское магометанское духовное собрание рекомендовало указывать социальную принадлежность родителя (отца) только в случаях, если он являлся мещанином, дворянином или почетным гражданином . Однако приходские имамы часто отступали от этих рекомендаций и указывали в метриках социальный статус. Это было нужно в первую очередь для самих жителей. В больших селениях нередко встречались полные тезки, что могло привести к путанице при выдачи выписок из метрических книг. Если у некоторых жителей Байсарово в метриках было указана «башкорт», это не дает основания считать данную деревню поселением этнических башкир. Например, в это же время жители дер. Поисево записывались в метриках тептярями, хотя основали это селение ясачные татары. В метрических книгах никогда не указывалась национальная принадлежность человека, а фиксировался его социальный статус. В метрических книгах второй половины XIX в. социальная пестрота населения постепенно уходит на второй план. Например, в первой махалле дер. Байсарово происхождение жителей не указывалось вообще, тогда как во второй махалле прихожане фиксировались как «башкорт». Представители башкирского сословия проживали также в деревнях Старое Гареево и Такталачук. В метрических книгах 1845 г. все жители дер. Актанышбаш указаны «типтярями», однакое в метриках других лет встречаются и «башкиры». Жители Нового Алимово в основной массе делились на «башкир» и «типтярей», однако среди них встречались персонажи, в метриках которых видна связь с прежними воинскими занятиями («есаул» и др.). Имам дер. Старое Курмашево не фиксировал сословную принадлежность своих прихожан.
Среди деревень Актанышского края хочется особо выделить дер. Мастеево. Ее не найти на картах Татарстана, поскольку селение прекратило свое существование еще в 1970-е гг. В дореволюционных документах оно также обозначается как дер. Наратлы. Мастеево являлось имением известного дворянского рода Султановых, одним из видных представителей которого был муфтий Мухаммадьяр Султанов.
Об истории образования деревни существуют несколько версий. По одной из них, далекий предок М. Султанова купил в этих краях землю и выстроил на ней свою усадьбу. По другой версии, прапрадед муфтия получил землю от Екатерины II. За верную службу он был произведен императрицей в полковники, в связи с чем получил право на потомственное дворянство. Обе версии сходятся в том, что дер. Мастеево — имение богатого землевладельца. По 7-й ревизии 1816 г. в деревне насчитывалось 26 мужчин — представителей рода Султановых. Со временем семейство увеличилось: в 1834 г. в Мастеево было 43 души мужского пола — носителей указанной фамилии, в 1850 г. — 37, в 1859 г. — 39. Однако в деревне проживали и другие семьи, которые, вероятно, обслуживали Султановых или помогали им в хозяйстве. Согласно метрическим книгам, население Мастеево составляли «башкиры»-дворяне, «башкиры»-недворяне, а также припущенники.
Из тех же источников видно, что не всех представителей рода Султановых записывали в актах гражданского состояния как дворян. В метриках 70-90-х гг. XIX в. встречаются определения «убер офицерский чин», «сотник», «есаул», «поручик», «урядник», свидетельствующие о том, что многие представители рода Султановых даже после упразднения в 1865 г. Башкирского войска были так или иначе связаны с воинской службой. В метрических книгах изучаемого периода дворянами были записаны Шагсултан Шагхайдарович Султанов, Шагмухамед Султанов, Ахмедшах Султанов, есаул в отставке Шагимурад Султанов, Шагимардан Давлетшович Султанов, Шаехрамазан Султанов и другие. В то же время Мухамедгали Абдулгаллямович Султанов, Хуснутдин Абдулманнанович Султанов, Султангарей Абдракыпович Султанов были записаны «башкирами» без дворянского чина. Почему некоторые представители данной фамилии являлись дворянами, а другие не имели этого звания? На этот вопрос в какой-то степени можно найти ответ в этнографическом очерке неизвестного автора, который хранится в Отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки Казанского федерального университета, данный источник был опубликован исследователем Х.З.Багаутдиновой. Как пишет автор очерка, имеются два предположения относительно того, почему одни Султановы дворяне, а другие не дворяне. Согласно первому потомки сыновей Султанова — основателя деревни, родившихся до получения им чина полковника, не имели дворянского титула, в то время как сыновья, родившиеся после данного события, считались дворянами и передали это звание своим детям и внукам. По версии самого автора, «прапрадед сам был в чине и, следовательно, сам не имел права на потомственное дворянство, а также и не мог передать его потомкам, но что некоторые из его потомков дослужились до чина, дающего право на потомственное дворянство, а другие нет, отчего и потомки одни сталидворянами, а другие перешли в податное сословие».
Метрические книги дер. Мастеево дают некоторое представление о жизни местных жителей. В сравнении с окрестными населенными пунктами это была небольшая деревня, выросшая фактически из дворянской усадьбы. В 90-е годы XIX в. 46 дворах здесь проживали 280 человек. Большинство из них носили фамилию Султановы, людей с другими фамилиями в метриках немного. Анализ метрических книг 1870-1890-х гг. показывает, что ежегодно в Мастеево рождалось от 9 до 25 детей, однако и смертность среди них была высокая. Большинство умерших детей находились в возрасте от 3 дней до 12 лет. Причиной высокой смертности был низкий уровень медицины в целом и полное отсутствие медицинской помощи в небольших населенных пунктах. Дети умирали от кори, оспы, бронхита, пневмонии, различных кишечных заболеваний. Достаток при этом не играл особой роли. Умирали одинаково, дети крестьян наравне с дворянскими отпрысками. Помочь им было некому.
Хотя Мастеево считалась дворянской усадьбой, обеспечить население врачебной помощью не было возможности.
Рядовые жители Мастеево жили скромно. В основном занимались земледелием. Кто-то сам обрабатывал землю, а у кого были средства, те нанимали рабочих. Торговлей занимались всего несколько человек из числа припущенников. Неизвестный автор в своем очерке о занятиях мастеевцев писал, «самое же любимое у них занятие — это ничего не делать и этим занимается всякий, пока у него есть, что поесть, а затем уж он продает свой труд за самую ничтожную плату (5 копеек в сутки)». Упрекал их, что даже огородничеством они не занимаются, хотя у каждого был свой огород, являвшийся скорее забавой. Действительно, материальные возможности большинства жителей дер. Мастеево были невысоки. На это указывают размеры махра, который в среднем составлял 100 руб. В то же время были люди, способные отдать и 500 руб.
Если сравнивать размеры махра в Мастеево с данными по другим селениям, больших отличий не обнаружить, поскольку размер махра в этот период везде был примерно одинаковый. Исключением была дер. Байсарово, в которой многие жители занимались торговлей. Доход у них был больше, нежели у оброчных крестьян, соответственно и размер махра тоже был больше.
В 70-90-е гг. XIX в. метрические книги дер. Мастеево заполнялись местным имам-хатыбом и мударрисом Мавляви Кутлиным. При мечети работали мектеб и медресе, выпускники которого сами становились муллами, преподавали детям основы ислама. Одним из учителей медерсе Мухамедзариф Султанов, обучением шакирдов также занимался Низаметдин Мухамедзянов. Как уже отмечалось, значительная часть жителей дер. Мастеево имела отношение к роду Султановых. Видным представителем этой фамилии был пятый муфтий Оренбургского магометанского духовного собрания Мухаммадьяр Султанов (1837-1915). По выявленным М.И.Ахметзяновым данным, родословная Султановых берет начало от Туксаба баба, затем идут Шагвали, Тавкил, Тангребирде, Юлбирде, Акюл, Котлыш, Кузай, Тотар, Чупан, Мамет, Султан. В настоящее время известны два варианта шэджере Султановых: один хранится в фонде Р. Фахретдина Института восточных рукописей РАН, другой — присланный самим Мухаммадьяром Султановым, вошел в книгу Ш. Марджани. Отметим, что Шигабутдин хазрат ограничился публикацией одной родословной, не дав какой-либо характеристики М.Султанову. Возможно, он не считал его по-настоящему духовным лицом, поскольку до избрания муфтием М.Султанов занимал преимущественно военные, гражданские и судебные должности. К моменту прихода в 1886 г. в ОМДС он обладал большим управленческим опытом, однако не владел арабским языком, с законами шариата был знаком лишь в переводах. В назначении М.Султанова на должность муфтия большую роль сыграли хорошее знание русского языка и поддержка известного миссионера Н.И.Ильминского.
В то же время Р.Фахретдин высоко оценивал его деятельность в упорядочении делопроизводства, архива, библиотеки ОМДС, а также отмечал его уважительное отношение как к высшим чинам, так и к простым муллам. При М.Султанове Духовное собрание было скорее административным, нежели духовным ведомством, а сам он вошел в историю как муфтий-чиновник, четко исполнявший требования государства.
Метрические книги содержат ценную информацию об ареале общения и родственных связей селений Актанышского края. Обмен невестами, выстраивание родственных отношений не происходили хаотично. У каждого татарского аула были свои традиционные границы брачных связей. Невест брали в основном по сватовству и из тех деревень, с которыми существововали давние контакты. Как правило, это были населенные пункты, основатели которых происходили от общего предка (нэсел). Обмен невестами происходил даже если деревни располагались далеко друг от друга. Поэтому для населения Восточного Закамья было в порядке вещей привозить невест из Заказанья, и наоборот. Например, в метриках дер. Байсарово имеются записи о бракосочетаниях местных девушек с женихами из дер. Менгер Казанского уезда.
Конечно, у деревенской верхушки и духовенства были свои установки и предпочтения в выборе невесты. Богатые люди старались вступать в родственные отношения с равными себе по материальному достатку, в то время как муллы в основном женились на дочерях имамов соседних деревень. Представители дворянского рода Султановых из дер. Мастеево, как правило, вступали в брачные отношения с людьми своего круга. Например, Шайхзаман Султанов выдал свою дочь Бибирахиму за дворянина Сеитовского Посада Салимгарея Мухамедгареевича Чанышева. Если брать ситуацию в целом, можно констатировать что невесты из дер. Мастеево уходили замуж в разные селения Мензелинского уезда (Чуракаево, Новое Байсарово, Такталачук, Посеево, Шемяково, Актанышбаш, Старое Гареево, Аккузово, Якшиево, Апачево и др.). Аналогичная картина наблюдалась и в других татарских аулах Актанышского края. Так, в метрических книгах дер. Поисево имеются записи о родственных отношениях с жителями деревень Муртыштамак, Большой Имян, Курмашево, Аняково, Урсаево и др.
Вместе с тем немалое число браков совершалось между односельчанами. Это особенно заметно в метрических книгах таких больших селений как Байсарово. Также анализ этих источников указывает на тесные связи исследуемых деревень с населенными пунктами соседнего Бирского уезда. Браки между жителями Мензелинского и Бирского уездов были обычным явлением. Один из интересных моментов, получивших отражение в метрических книгах и заслуживающих внимания исследователей, — это имена жителей. В XIX в. у татар преобладали имена, связанные с исламом и имеющие арабское происхождение. Это в частности характерно для татарского населения Казанской губернии. Однако в некоторых регионах вплоть до начала XX в. бытовали имена тюркского происхождения. Примером является дер. Старое Курмашево Актанышского района. В метрических книгах данного населенного пункта встречаются редкие имена (Фэйшэмал, Хэррат, Игътисам, Игьмэт), а также имена, свойственные кочевым тюркским народам (Нугай, Таймас, Эрдуан), имеющие доисламские корни. Редкие имена тюрского происхождения фиксируются и в метрических книгах дер. Рангазарово Мензелинского уезда (ныне с. Рангазар Сармановского района РТ). Единичные образцы таких имен (например, Аккуж;а) встречаются в метриках дер. Поисево. Наличие подобных имен собственных может рассматриваться как свидельство присутствия на территории Восточного Закамья кочевого тюркского компонента, внесшего свой вклад в формирование местного татарского населения.
В заключение отметим, что метрические книги непременно должны использоваться при изучении истории населенных пунктов. Они хранят детали жизни населения, которые нельзя найти в других исторических источниках, и в совокупности с ними помогают восстанавливать объективную картину прошлого.
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