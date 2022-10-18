Рабочие фабрики Дряблова: «Бьют нас смертно троехвостными, ударов по 200 и больше»
Из истории рабочего движения в России в XVIII в. Борьба казанских суконщиков
После цикла очерков о крестьянском движении в Казанском крае в 1917 году историк-архивист начала XX века Евгений Чернышев продолжает описывать бедственное положение сельчан. Серия его статей представлена в книге «Народы Среднего Поволжья в XVI — начале XX века». Издание выпустил коллектив авторов Института истории им. Марджани*. В этой части продолжается рассказ о волнениях казанских суконщиков в 1741 году и деле Дряблова.
Казанская Губ. Канцелярия 10 октября 1740 г. «доношением» извещала Коммерц-Коллегию, что мастеровые фабрики Дряблова в количестве 14 человек 6 и 7 октября, а один из них, Родион Иванов Бабенышев, еще в августе с фабрики сбежали и «где ныне обретаются — неизвестно». Сообщая об этом, Канцелярия просит санкции на увольнение их с фабрики. Не успела Коллегия рассмотреть это доношение, а, может быть, она и не имела в виду рассматривать его, по крайней мере в скором времени, как эти беглые очутились в столице и в декабре месяце подали на Дряблова челобитную за подписью Родиона Иванова, «со товарищи». В ней они указывали на известное нам снижение заработной платы и на штрафы и вычеты за инструменты. Челобитчики упомянули, что их аналогичная просьба в 1736 г., на самом деле в 1737 г., вызвала лишь ссылку на каторгу 10 человек и ничего иного; обращение с рабочими со стороны администрации фабрики нисколько не улучшилось и даже стало еще более обостренным: когда «шихоболщик» А. Тимофеев просил увольнения с фабрики «за старостью», то его тоже сослали в каторжную работу. Но этот факт ничто по сравнению с другим: «содержатель Дряблов, бурмистр Вощошников и подмастерье Яковлев, злобствуя... на мастеровых и работных людей, которые на оных... просили в показанных от них обидах, а именно Ив. Яковлева, Ив. Семенова, Максима Трофимова, Зиновья Скорнякова, по просьбе их через Казанскую Губ. Канцелярию сосланы в каторжную работу, а куды неизвестно, а пятой человек Иван Белянкин содержан был от той Канцелярии в тюрьме и с тем отдан в солдаты, в которой и доныне обретается лейбгвардии Преображенского полку в Гренадерской роте в солдатах же».
Рабочие в челобитной указывали, что эксплуатация их на посторонних работах продолжается и всякое сопротивление вызывает жестокие репрессии со стороны администрации. Так, отказ от бесплатного караула амбаров фабрики, которые выполняли до этого шесть человек солдат, и от «многих» бесплатных домашних работ, которые отвлекают от работы на фабрике ежедневно 25—30 человек, повлек незаслуженные наказания: «бьют нас смертно троехвостными, ударов по 200 и больше,... и от тех их напрасных побой и налог многие с той суконной фабрики мастеровые люди разбежались и домов своих и от жен и от детей отстали». Когда же рабочие пришли жаловаться на Дряблова к губернатору, князю Гагарину, последний ответил только так: «Разве и вас сослать на каторгу же..?».
В 1740 году рабочими поднят был вопрос и о заработной плате: «ткачи Филипп Киселев, Алексей Густокормов, Ив. Филиппов, Федор Фадеев, Даниил Бородавка» заявили о поднятии ее фабриканту, но Дряблов, «не учиня рассмотрения», при посредстве приказчика и бурмистра отдал указанных ткачей «под караул» в Губернскую Канцелярию, которые «в остроге и поныне содержатся безвинно» и которым угрожают тоже ссылкой «на каторгу вечно ж».
Эти данные свидетельствуют, что на фабрике в течение ближайшего трехлетия после «шумного» 1737 г. сослано на каторгу еще 11 человек, плети «троехвостные» полосовали спины рабочих за их отказы от исполнения посторонних работ, за их требования поднять «задельную» плату, снизить штрафы и налоги и предоставить им более сносное существование, хотя бы такое, как у московских фабричных людей. Как ответ на издевательство фабричной и губернской администрации, в течение этих трех лет были и побеги рабочих с фабрики, а в 1740 г. сбежало даже 14 мастеров. В этом году наблюдается новое обострение отношений между рабочими и фабрикантом, которое вызвано было и большим напором администрации фабрики, и лучшей организацией рабочего ядра, которое успело в течение двух-трех лет снова организоваться уже из новых лиц и выступить на защиту интересов рабочих, опираясь на общую их солидарность.
Сверх всякого ожидания челобитная Родиона Иванова быстро подверглась предварительному рассмотрению, в результате которого из Коммерц-Коллегии в Губ. Канцелярию был послан указ от 20 декабря 1740 г., в котором читаем, чтоб Канцелярия произвела новое следствие по этой челобитной, «а к содержателю А. Дряблову послать указ, дабы он своей фабрики мастеровым людям, пока по тому челобитью рассмотрено будет, задельные деньги производил против прежних дач без всяких являемых налог и обид, чтоб та его фабрика работою умножилась. Ежели же, паче чаяния, оная от каких непорядков или от малолюдства работных людей в какое повреждение придет, то все взыщется на нем с тяжким ответом». Правда, это еще не все, чего домогались рабочие, наоборот, это почти ничего. Дряблову ничего не стоило принять этот указ только к сведению; центральное правительство было заинтересовано только в том, чтобы фабрикант выполнил вовремя казенный заказ на 300 000 аршин сукна, и не стало бы доискиваться причин «налог и обид», которыми Дряблов грубо отягощал рабочих и доводил их до возмущения, если бы таковые удалось сдержать в течение ближайших лет. Рабочие были довольны и тем, что фабрикант получил некоторую острастку от правительства, но мы ошиблись бы, если б почли, что рабочие на этом успокоились и стали ждать окончания следствия. Родион Иванов «с товарищи», лишь только узнал об указе Коммерц-Коллегии, поспешил прибыть в Казань. А что последовало за его приездом, мы узнаем из трех доношений Губернской Канцелярии в Коммерц-Коллегию.
«И по приезде оные суконщики, Родион Иванов, еще не дождав решения, самовольством своим и озорничеством пришед на оную фабрику в контору, многих фабричных людей возмутил к тому же плутовству, чтоб были обще с ними в согласии и по возмущению де их работные люди, большая часть, ныне в делании, по показанию определенного от него (Дряблова) подмастерья А. Яковлева, чинятся ослушны и в прядении шерсти прядильщики делают против прежнего, также скреболщики, картельщики данную им в дело шерсть огурством и озорничеством производят весьма плохо; сверх де того оные суконщики, Родион Иванов с товарищи, не удовольствуясь вышеписанным плутовством и самовольством» приказом своим, яко содержатели фабрики в той конторе, так и по светлицам дневальных, кои дневали поночно, сменили и впредь дневать не велели, от которого де их самовольства и озорничества, как он (Дряблов), так и определенные от него к присмотру, на фабрику ходить опасны, понеже оные суконщики, Род. Иванов с товарищи, и протчие, которые с ними соединились в согласие, грозят смертными побоями, да и не токмо, что при фабрике тако поступают, но и как де он, Дряблов, из Губернской Канцелярии шел, то многолюдным собранием бранили и поносили его всячески».
Так описывались события на фабрике 20 февраля 1741 г.
Через 2-3 дня, судя по «доношению от 24 февраля», события развернулись еще шире. В этот день Канцелярия писала в Коммерц-Коллегию, что к рабочим был специальный посол с объявлением указа из Губернской Канцелярии о послушании фабриканту: «И на то-де его объявление оные суконщики, собравшись многолюдством, объявили, что они показанного содержателя Дряблова и подчиненных его в делании сукон слушать не хотят, якобы-де по присланному е. и. в. из Коммерц-Коллегии на оного Дряблова указу к суду не допускают и потом-де, бранивши и поносивши всячески его; ежели б определенного от Казанской Гарнизонной Канцелярии урядника и солдат притом не было, то едва от многого собрания тех фабричных работников мог с той фабрики съехать, да не токмо оного Дряблова, но и объявленный им из Губернской Канцелярии указ, по которому ему велено от пьянства оных суконщиков унимать, сказали они: как указу, так и его не слушают, и по отъезде-де его с того суконного двора все суконщики возмущением своим до единого человека неведомо куда разбежались, и видно всех оных суконщиков при той фабрике явная в делании сукон будет остановка». 23 февраля сам Дряблов доносил в Канцелярию, что «суконщики в делании на показанной фабрике сукон его не слушают, а надлежит-де доставить на прошлый 740 г. по цветам сукон 52 786 аршин 1V2 вершка, да в нынешний 741 год объявил в отдачу он мундирных же сукон по цветам 60 000 аршин, итого 112 786 аршин 1 '/2 верш.».
Но «те суконщики с фабрики его все разбежались и оставили-де на 80 станках основу, тако же и шерсть, которой-де от мышей учинится повреждение». Мало этого, по выражению губернаторского «доношения», 21 февраля «означенные суконщики, пришед пред Губернскую Канцелярию человек с тысячу и больше, правящему губернские дела г. полковнику Чемодурову кричали необычайно и невежливо, что «долго-ли де их дело волочить (будут)», и с тем шумом едва отошли».
Возмущение рабочих нарастало с поразительной силой по мере того, как местная администрация все больше и больше развертывала свою тактику жестокого подавления движения суконщиков.
Из «доношения» Канцелярии от 5 марта 1741 г. мы узнаем, что 25 февраля «пример-майор Горин получил приказ собрать» всех мастеровых: людей «и объявить им указ Канцелярии, чтоб они как в прядении шерсти, так и в делании сукон работали со всякой прилежностью». 2 марта он сообщал о результатах своего визита. Как оказалось, суконщики «указов» из Губернской Канцелярии слушать не хотят», а ждут таковых «из Государственной Коммерц-Коллегии», даже больше: они рекомендовали Горину совершенно не беспокоить свою персону экскурсиями на фабрику, т. к. работать они все равно не будут: «сколько-де на суконный двор ему не ездить, а работать-де они и заработных денег от фабриканта Дряблова против его дачи брать не будут.
Горин возвратился с фабрики ни с чем, уговорить рабочих не удалось. Тогда Губ. Канцелярия дает распоряжение Горину ехать еще раз, чтоб «суконщиков к деланию сукон принудить», добиться, чтоб подмастерья и старосты «были послушны», а которые из оных суконщиков пущие противники, тех бить батожьем нещадно и для того ему, Горину, велено требовать солдат подлежащее число»[3].
Второй раз майор Горин посетил фабрику числа 9-го или 10-го марта. Доношение Губ. Канцелярии от 13 марта излагает содержание рапорта этого майора от 11 марта. Все пребывание его носило совершенно иной характер. Когда Дряблов «объявлял» указ Канцелярии, для его безопасности на фабричном дворе была небольшая воинская команда. Теперь дело обстояло совершенно иначе. Майор Горин, «взяв Казанского гарнизона поручика Ив. Суворова да прапорщика Сидора Кирилова, також унтер-офицеров и гренадер шездесят человек», объявил указ на фабрике, но «токмо оных суконщиков к тому объявлению собралось половинное число, а прочие суконщики к тому объявлению огурством своим на означенном суконном, дворе и не были». Но это было бы для майора не так печально, если б явившиеся прониклись готовностью к работе на Дряблова; а на самом деле «оные суконщики ему сказали, что-де они присланных из Губернской Канцелярии е. и. в. указов слышали довольно, однако-де на помянутой суконной фабрике они, суконщики, в делании сукон и в прядении шерсти в работе быть не хотят, також-де и определенных от него, фабриканта Дряблова, подмастерья и старост слушать и задельных денег от него, Дряблова, брать не желают». Это не были выкрики: отдельных лиц, а негодующие и угрожающие возгласы целой группы отчаявшихся рабочих, с которой солидарны были все остальные собравшиеся: «и из означенных-де суконщиков Василий Козлов, Алексей Орлов с товарищи, 45 человек, явились пущие противники и возмутители всей той фабрики мастеровых людей, кричали необычно». Видя, что из агитации его ничего путного не выходит, майор Горин начал действовать насилием и батожьем, — в результате этой длительной экзекуции собравшиеся рабочие согласились стать на работу на условиях Дряблова. Но т. к. это согласие было выбито от рабочих только батогами, то «для наилучшего в делании тех сукон и протчего над теми суконщиками смотрения» на суконный двор определен был для постоянного пребывания урядник «с шестью человеками солдат». На основании этого мы могли бы предположить, что забастовочное движение на фабрике Дряблова в первых числах марта было раздавлено военной силой, но это далеко не так.
Из сообщения в Коммерц-Коллегию от Конторы Военной Коллегии от 14 апреля 1741 г. мы узнаем, что «понеже-де фабрики его (Дряблова) всех артелей работные, люди возмущением своим и самовольством с той фабрики сбежали..., ныне работы с генваря месяца не имеются», т. е. с того времени, когда, по словам поверенного Дряблова служителя Ускова, в конце декабря 1740 г. объявлена была производственная программа на 1741 г. в 112 786 аршин сукна.
Итак, забастовка началась в самом начале января месяца 1741 г., продолжалась февраль, март и имела место еще в первой половине апреля, иначе мы не встретили бы в апрельских документах указаний, что и «ныне» работа на фабрике не ведется. Следовательно, вторая экскурсия майора Горина во главе военного отряда в 60 человек имела лишь незначительный успех для фабриканта: после «нещадного наказания батожьем» половина рабочих хотя и согласилась работать, но не стала; это был только маневр; впоследствии и они разбежались, иначе не встретилось бы указаний в апрельских документах, что разбежались «всех артелей работные люди». Начавшись с января 1741 г., забастовка продолжалась и весь апрель, захватив, таким образом, целую треть года. Заметно пошла она на убыль уже после получения из Коммерц-Коллегии «определения» от 24 апреля. Это определение было вынесено на основании доношений из Губ. Канцелярии, переписки с Военной Коллегией и неоднократных просьб фабриканта Дряблова о невзыскании с него вины за остановку фабрики и недовыполнение заказа Военной Коллегии на поставку сукна. И, конечно, не без вмешательства Военной Коммерц-Коллегии вынесла убийственное для рабочего движения определение. В нем мы читаем: «показано, что-де оные суконщики с фабрики разбежались и шатаются праздно, торгуют на рынке и нанимаются работать у ямщиков в ямы и во всякие домашние работы и тем пробавляются... приказали: суконщиков сыскать и к делу сукон принудить... а в Казани в пристойных местах публиковать вторично, чтоб оных суконщиков никто и ни в какие работы не принимал и не держал». Опубликованное раньше аналогичное приглашение к бойкоту суконщиков не имело никакого отзвука, ни в ком, кто пользовался трудом суконщиков, не вызывало никакого сочувствия. Но если нельзя ожидать сочувствия правительству и фабриканту, то нужно было заставить повиноваться. Поэтому и определено: «а кто примет (суконщиков на работу)... быть штрафу за каждого человека 100 рублей... а беглецам, оным суконщикам, чинить наказание: бить плетьми нещадно и по наказании отдавать ему, Дряблову, на фабрику в работу..., а если будут ослушны..., поступать с ними по силе 1736 г. января 7 дня указа непременно, не описываясь в Коммерц Коллегию». Губернское начальство приняло все меры к точному исполнению этого указа, даже далеко опередив его своими мерами, как увидим несколько после, и забастовка кончилась. Продолжать ее было опасно не только потому, что местным властям и фабриканту были даны большие права и судебные функции над забастовщиками включительно до ссылки рабочих в каторжные работы; но еще и вследствие того, что можно было сорвать следствие по челобитной рабочих фабрики 1740 г., которое и без того затормозилось, несмотря на массовую демонстрацию протеста со стороны рабочих против бюрократизма и волокиты, проявленной губернской администрацией.
Четырехмесячная забастовка суконщиков, хотя и не имела тех результатов для рабочих, на которые они рассчитывали, но все же показала силу и мощь рабочей массы, когда она хоть несколько организованно выступает на защиту своих интересов. 1740 год и предшествующие в производственном отношении были не особенно удачны, и к 1741 г. накопилась недовыработка в 50 с лишним тысяч аршин сукна, которую надо было пополнить в 1741 г. А при этом не только остановка предприятия, но и его обычный темп работы был далеко недостаточным для выполнения контракта с военным ведомством. «Это мастера отлично понимали и в 1740 году начали новый процесс против Дряблова, а стойкость последнего даже после декабрьского указа 740 г. из Коммерц-Коллегии, ознаменовавшего некоторый сдвиг в пользу суконщиков, — вынудила последних на организованное забастовочное движение, которое выразилось в весьма бурной форме (угрозы Дряблову, всеобщее буйство, снятие рабочих со станков, осуждение всякого вмешательства местных властей, подрыв авторитета последних, уличная демонстрация против волокиты, стойкость во время экзекуции Горина, всеобщая солидарность и пр.). Эта забастовка, проведенная не без руководства и, надо сказать, чрезвычайно тонкого и осторожного, со стороны Род. Иванова и его товарищей, составлявших главное ядро активных деятелей в борьбе с фабрикантом самое меньшее в 50 чел. представляет чрезвычайно выдающееся явление в истории рабочего класса первой половины XVIII столетия, имевшее всероссийское значение, поскольку оно проводилось в контакте с рабочими центральных суконных фабрик, и в особенности фабрики Болотина, бывш. Щеголина, которая в 1737 же году заявила себя забастовочным движением, длившемся несколько месяцев. Кроме того, Казанское предприятие далеко не местного, а российского значения, поскольку заказы выполнялись на военную Коллегию, привлекало очень много внимания центральных властей, т. к. столь сильное движение рабочих в Казани, в центре, связующем промышленный Урал с промышленной Московской областью, могло отразиться не только на выполнении производственного плана хотя бы одной Военной Коллегии, или перекинуться на горнозаводские предприятия Урала и там подорвать производство, но, что самое главное, обостряло и чувствительно усиливало классовую борьбу между рабочими, гражданские права которых были еще в далеком будущем, и предпринимателями, обладавшими и силой, и властью, и правами, обеспеченными законами дворянско-купеческой России того времени. А подобного обострения классовой борьбы дворяне и купцы стремились избегать, чтобы не терять своего богатства и господствующего положения в стране.
Забастовочное движение казанских суконщиков 1741 г., да еще столь длительное и упорное, является главным содержанием всех казанских событий и одним из самых заметных, хотя и немногочисленных организованных выступлений рабочего класса первой половины XVIII в.
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