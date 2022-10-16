День в истории: разгром митинга 1905 года, создание каучука, начало эры мыльных опер и казнь главных нацистов

Чем примечательна дата 16 октября?

Фото: wikipedia.org (заключённые лагеря Ashcan: в центре Г. Геринг)

16 октября — это Всемирный день продовольствия, Всемирный день хлеба, Всемирный день здорового питания и Всемирный день анестезиолога, Международный день босса, День аллерголога. В России в этот день отмечают День отца, а свой профессиональный праздник — работники железнодорожного транспорта и работники пищепрома. В Якутии и Аргентине сегодня День матери, в США — День ликера, День диких кошек, День словаря и День Стива Джобса, в Армении — День прессы, а в Таджикистане — День таджикского кино. 16 октября на Кремлевской разогнали митинг, в Челябинске поставили памятник Мусе Джалилю, выяснили, как получить синтетический каучук из нефти, в эфир вышла радиостанция «Юность», в СССР увидели «Рабыню Изауру», Уолт Дисней создал студию, в исполнение был приведен приговор Нюрнбергского трибунала, Пушкин закончил третью главу «Евгения Онегина», в Москве появились подземные пешеходные переходы, Турция объявила войну России, произведено первое испытание атомной бомбы. Родились писатель и драматург Оскар Уайльд, политик Джозеф Чемберлен, актер и режиссер Иван Дыховичный, лидер группы «Браво» Евгений Хавтан, оперный певец Дмитрий Хворостовский, солист и основатель группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Не стало в этот день политического деятеля и генерала-фельдмаршала Григория Потемкина, королевы Франции Марии Антуанетты, русского философа Сергея Соловьева. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Кровавая расправа на митинге 1905 года и открытие памятника Джалилю в Челябинске

16 октября 1905 года в Казани казаки и полиция разогнали митинг возле Воскресенской церкви (сегодня на этом месте находится здание Института химии КФУ на ул. Кремлевской), устроив жестокую расправу над его участниками. Против участников митинга — студентов, рабочих и ремесленников, применили оружие, были убиты и ранены около 45 человек. По воспоминаниям революционера Александра Аросева, «в 12 часов дня от университета пошла огромная демонстрация. Полиция, которая до сей поры фактически бездействовала, вдруг с яростью и в хорошо организованном порядке бросилась на демонстрантов. В этот раз я на своей спине испытал, что такое нагайка. На моих глазах был убит гимназист, которому конный полицейский ударил сильно по виску». В те дни Казань стала одним из центров Первой российской революции — участники митингов требовали от властей повысить зарплату и сократить рабочий день. Погибших в ходе столкновений с полицией демонстрантов похоронили в братской могиле на Арском кладбище.

16 октября 1920 года решением бюро Татарского обкома РКП(б) образована Казанская подкомиссия Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории Российской коммунистической партии (Истпарта), в которую входили представители обкома, наркомата просвещения и Татарского госиздательства. В октябре 1921 года бюро Истпарта вошло в состав Татарского обкома на правах отдела. Истпартотдел был упразднен в декабре 1939-го, в феврале 1940-го его функции и документация переданы партархиву Татарского обкома ВКП(б).

Фото: congresstatar74.ru

16 октября 2015 года в Челябинске, в сквере у городского театра, по инициативе Конгресса татар Челябинской области был установлен памятник Мусе Джалилю. Скульптура Баки Урманче из серии «Портреты в камне» была изготовлена еще в середине 50-х годов, она украшала фойе казанского Театра оперы и балеты им. Джалиля, позже бюст переместили в Национальный музей республики. В 2015 году правительство Татарстана подарило его столице Южного Урала. Церемония открытия прошла с участием дочери поэта-героя Чулпан Залиловой и премьер-министра РТ Ильдара Халикова. Он отметил, что Джалиль олицетворяет собой героизм советских солдат и всего татарского народа, а памятник является символом нерушимой дружбы между двумя регионами.

16 октября 2021 года «Реальное время» писало о том, как Театр имени Кариева готовится к премьере, намеченной на 22 октября. В этот день театральная труппа представила своему зрителю спектакль по произведениям Гаяза Исхаки «Суннатчи бабай». Участие в постановке принял приглашенный актер — звезда театра им. Г. Камала Азгар Шакиров. Авторы спектакля на встрече с журналистами рассказали, почему современная публика не понимает произведения Исхаки, чем театр Аюпова похож на шекспировский и ответили на другие вопросы о театральном творчестве.

Дуэль Онегина и Ленского. Илья Репин. Источник: wikipedia.org

Они стали первыми: синтетический каучук Лебедева, радиостанция для молодежи СССР и мыльная опера о бразильской рабыне

16 октября 1824 года Александр Пушкин в Михайловском завершил работу над третьей главой «Евгения Онегина». Работа над всем романом заняла у него более 7 лет. Белинский назвал это произведение «энциклопедией русской жизни». Помимо любовных отношений в нем описывается быт, культура и жизнь людей первой половины XIX века.

16 октября 1927 года советский химик Сергей Лебедев открыл способ получения синтетического каучука из нефти. Синтетический каучук в Стране Советов не производили — весь объем, необходимый для промышленности, закупали за рубежом — всего за одну тонну в середине 1920-х годов приходилось отдавать 2,5 тысячи золотых рублей. Чтобы избавиться от экспортной зависимости, в 1926 году правительство Союза объявило конкурс на лучшую работу по синтезу каучука. Победителя ждала небывалая по тем временам премия в 100 тысяч рублей. О решении участвовать в нем заявила лаборатория под началом профессора Лебедева, которую он создал на базе Ленинградского университета. Эксперименты по синтезу каучука из нефти шли в непростых условиях — не хватало оборудования, реагентов и нужных материалов. Но нужные для получения важного и нужного для страны продукта учеными были все-таки найдены. Итогом упорной работы ученых-химиков стали 2 килограмма экспериментального синтетического натрий-бутадиенового каучука. Буквально через 3 года в СССР появился первый опытный завод по производству синтетического каучука, использующий технологию, разработанную Лебедевым. Затем в 30-е годы в стране было построено несколько заводов по выпуску СК, в том числе и в Казани.

Фото: shkolazhizni.ru

16 октября 1959 года в Москве были сооружены первые подземные пешеходные переходы. Их строительство было связано с возросшей нагрузкой на наземные магистрали и развитием метрополитена. На открытии первого из переходов, располагавшегося под Тверской улицей у площади Маяковского, присутствовал Никита Хрущев.

16 октября 1962 года в свой первый эфир вышла радиостанция «Юность». Позывным новой радиостанции стала мелодия «Песни о тревожной молодости» Александры Пахмутовой. Формат передач был ориентирован на молодежь. Предпосылками для создания «Юности» стало создание на Всесоюзном радио редакции молодежного вещания, освещавшей события Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в 1957 году впервые принимали СССР и Москва. Авторами первых программ были известные барды Юрий Визбор и Ада Якушева. Именно благодаря радиопередачам «Юности» — «Полевая почта», «Программа для строителей Байкало-Амурской магистрали», «Эстрадное обозрение» — стали известны имена таких исполнителей, как Елена Камбурова, Евгений Мартынов, Давид Тухманов, Олег Иванов, Игорь Тальков, многих других певцов и музыкантов. На отдельной радиоволне «Юность» начала вещание в 1990 году. После ребрендинга в 2008-м радиостанция стала называться «ЮFM». С апреля 2015-го она выходила в эфир в качестве ночной программы радио «Маяк». Последний раз ЮFM вышла в эфир в июле 2016 года, с того времени трансляция радио для молодежи идет только в интернете на официальном сайте.

16 октября 1988 года советский телезритель увидел первую серию бразильского сериала «Рабыня Изаура». Он положил начало эпохе мыльных опер на телеканалах страны. Сериал был снят еще в 1976 году по роману Бернарду Гимарайнша, изданному в середине 70-х годов XIX века, и считался довольно прогрессивным для того времени, поскольку рабство в Бразилии отменили только в 1888 году. Перед тем как попасть на телеэкраны в СССР сериал о судьбе бразильской рабыни Изауры и коварном плантаторе Леонсио показали в Венгрии, Польше и Китае. После того, как историю увидели жители Союз, дачные участки стали называться фазендами, а музыкальный мотив сериала о тяжелой доле чернокожих рабов был положен в ряд популярных песен российских музыкантов. Кстати, оригинальный сериал состоял из 100 серий по 25 минут каждая, но в СССР его переформатировали под 15 часовых серий.

Скриншот видео ok.ru

Приговор приведен в исполнение: на эшафот поднялись 10 главных нацистских преступников

16 октября 1853 года Турция объявила войну России, противниками нашей страны, наряду с Османской империей, выступили Англия, Франция и Сардинское королевство. Событием, приведшим к началу военных действий, послужила передача ключей от Вифлеемского храма Рождества Христова в руки католического духовенства. В начале русские войска одерживали победы на Кавказе, однако конфликт завершился поражением России, которое было обусловлено военной и экономической отсталостью. Эти факты подтолкнули правительство к проведению реформ 1860—1870 годов.

16 октября 1923 года 22-летний Уолт Дисней вместе с братом Роем, заняв 785 долларов, и купив на них все, что нужно для создания мультипликационного фильма — кисточки, краски и прожекторы, создал в Голливуде Disney Brothers Cartoon Studio. Через полгода он представил зрителю свой первый мультфильм — «День Алисы на море», в историю которого легли персонажи книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Следующий мультфильм назывался «Суматоха в трамвае», в нем главным героем стал забавный кролик Освальд. Вслед за ним появились Микки Маус, Плуто и Гуффи. В 50-е годы на студии стали снимать и художественные фильмы, а потом и телепрограммы «Диснейленд». В 1955 году под Лос-Анджелесом был построен первый развлекательный комплекс с аттракционами «Диснейленд-парк». В 2009 году Disney за 4 млрд долларов стал владельцем корпорации Marvel Entertainment, а в октябре 2012 года компания приобрела Lucasfilm. Сегодня Walt Disney Company управляет несколькими бизнес-сегментами — это театральные, продюсерские, телевизионные, туристические и рекламные компании.

Уолт Дисней. Фото: wikipedia.org

16 октября 1946 года был приведен в исполнение приговор Нюрнбергского трибунала. В спортивном зале тюрьмы Нюрнберга были казнены 10 главных нацистских преступников — Иоахим фон Риббентроп, Рудольф Гесс, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк и другие. В числе приговоренных к повешению был и Герман Геринг, но за несколько часов до исполнения приговора он покончил с собой, как и главный эсэсовец Генрих Гиммлер и министр пропаганды Йозеф Геббельс. От ареста скрылся Мартин Борман — его приговорили к смертной казни заочно. Судебный процесс в Международном военном трибунале в Нюрнберге шел почти год — с ноября 1945-го по октябрь 1946 года. Перед судом предстали высшие государственные и военные деятели фашистской Германии. Их обвинили в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности, в совершении военных преступлений. В Комитет из главных обвинителей вошли представители СССР, США, Великобритании и Франции. Повешением главарей нацизма занимался американский профессиональный палач Джон Вудз. После казни тела повешенных были кремированы, и на следующий день их прах развеян с самолета, чтобы больше ничто в мире не напоминало об этих людях.

16 октября 1964 года Китай произвел свое первое испытание атомной бомбы. Одним из ключевых моментов, послуживших разработке оружия стало присутствие заместителя председателя КНР Чжу Дэ, министра обороны Пэн Дэхуая на общевойсковом учении с применением атомной бомбы на Тоцком полигоне в СССР 14 сентября 1954 года. Взрыв атомной бомбы был осуществлен на полигоне возле озера Лобнор, на северо-западе страны, в Синцзянь-Уйгурском автономном районе, после этого руководством Китая было объявлено, что их страна никогда не станет первой использовать ядерное оружие.