«Человек, который понял Гаяза Ихсаки — поймет судьбу татарского народа»
В театре Кариева готовят спектакль сразу из пяти произведения классика
Театр имени Кариева представит 22 октября премьеру — спектакль «Суннатчи бабай» по произведениям Гаяза Исхаки с приглашенным актером, звездой театра Камала Азгаром Шакировым. Почему современная публика не понимает Исхаки, чем аюповский театр напоминает шекспировский и чего недостает лаборатории — авторы спектакля рассказали журналистам.
«По его маленьким рассказам можно снимать фильмы»
Суннатчи — человек, выполняющий ритуал обрезания, важного события в жизни мусульманина. Гаяз Исхаки опубликовал рассказ, посвященный этому персонажу в 1912 году (а написал годом ранее), оно входит в школьные хрестоматии. Главный герой — Курбанколый. У него есть жена Гульюзум, они живут в чистом, красивом доме. Когда супруга умирает, Курбанколый женится снова, но новая жена не приемлет старые обряды. И когда старик готовится к смерти — передает свой нож ученику. Весь текст рассказа — россыпь символов, посвященных судьбе татарского народа.
Как рассказала директор театра Луиза Янсуар, к постановке было решено привлечь молодых авторов. Главное отличие спектакля — он объединяет пять произведений Исхаки: это еще и «Он был еще не женат...», «Остазбике», «Девушка из шапочной мастерской», «Исчезновение через двести лет». За текст постановки отвечали два человека. Булат Минкин пишет по-русски, а переводила и редактировала текст Ландыш Абударова — Янсуар представила ее как «специалиста, который знает литературу начала XX века вдоль и поперек». Музыку писал Алмаз Асхадуллин, мультиинструменталист, играющий на таких древних тюркских инструментах, как дэф, кыл-кубыз, домбра. Хореограф — Алсу Магсумзянова.
— У каждого режиссера есть свой любимый автор. Кто-то восхищается Чеховым, кто-то Островским, Шекспиром. Я почему-то люблю Гаяза Исхаки, хочу видеть его в разных театрах. По его маленьким рассказам можно снимать фильмы, — объясняет свою тягу режиссер. — Гаяз Исхаки говорит о простых людях и через них показывает большие философские проблемы.
Он напомнил, что в Челнах тоже ставил произведение мастера — «Девушка из шапочной мастерской».
— Работалось быстро, потому что сценарий закончили до того, как труппа принялась за репетиции, — продолжил Аюпов. — Во время репетиций возникали моменты, когда не хватало драматургического материала. Есть ситуация, не хватает диалогов. Я звоню, Булат пишет, Ландыш переводит. Было как у Шекспира — играют, пишут, редактируют... Даже сейчас идет процесс по драматургии. Пять произведений мы свяжем через образ Курбанколый.
Как Азгар Шакиров «побеждает» лаборатории
По Аюпову, главный герой, по сути, станет самим автором, который будет говорить со зрителем. Режиссер не скрывал восхищения артистом:
— Молодежь заинтересовалась его игрой, за полтора месяца они получили опыт. Это было нужно для театра. Мы вот про лаборатории говорим — ах, что они дают, эксперименты. Но привезти одного такого актера, как Азгар абый — и лаборатории, ненужные эксперименты сразу исчезают. С его помощью можно «победить» — в кавычках — все лаборатории, — закончил он с легкой улыбкой.
Интересная реплика для главного режиссера, в чьем театре прописалась лаборатория «Тамга», из которой уже выросло несколько репертуарных постановок...
Азгар Шакиров традиционно был патриотичен в своих высказываниях. Он сам, по сути, и выступил инициатором проекта:
— Я предлагал снимать по «Суннатчи бабай» кино. Говорил, давайте сделаем настоящий первый татарский фильм о том, как жил татарский народ! Обратился к Ренату. Потом к дяде Рената, вы его знаете — к Равилю хазрату (Гайнутдин, председатель ДУМ РФ, — прим. ред.), помоги, мол, снять! Время шло. Мы начали снимать «Белые цветы», я опять говорю: давай, Ренат, сделаем! А однажды Ренат мне и говорит: появился грант, хочу в театре делать. Если хочешь — приходи. Для меня это было проявление уважения.
А еще Азгар абый не самым ласковым образом «проехался» по современности.
— Это не то, что вы думаете, — прямолинейно заявил актер журналистам. — Вы это не понимаете. Этому смыслу людей еще надо научить. Я все его произведения записывал на радио. Вы не понимаете его. На современном языке он звучит иначе. Я с карандашом все тексты прошел и записал. Если бы наши писатели читали его — они были бы на голову выше.
Как говорит Шакиров, Гаяз Исхаки показывает высоту литературы, подсвечивает глобальные проблемы.
— Вы такой игры еще не видели, — заинтриговал он публику.
Луиза Янсуар добавила, что в дни первых показов в театре пройдет выставка родословных, созданных каллиграфом Назипом Наккашем. Будет и совместный проект с Национальным музеем.
Сам Аюпов добавил, что нужно отметить работу сценографа, художника Булата Гильванова. В частности, благодаря ему из зала на сцену ведет помост — ради него на показ стали продавать на 70 мест меньше (что совпало с ковидными ограничениями).
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