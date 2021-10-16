«Человек, который понял Гаяза Ихсаки — поймет судьбу татарского народа»

В театре Кариева готовят спектакль сразу из пяти произведения классика

Фото: предоставлено пресс-службой театра

Театр имени Кариева представит 22 октября премьеру — спектакль «Суннатчи бабай» по произведениям Гаяза Исхаки с приглашенным актером, звездой театра Камала Азгаром Шакировым. Почему современная публика не понимает Исхаки, чем аюповский театр напоминает шекспировский и чего недостает лаборатории — авторы спектакля рассказали журналистам.

«По его маленьким рассказам можно снимать фильмы»

Суннатчи — человек, выполняющий ритуал обрезания, важного события в жизни мусульманина. Гаяз Исхаки опубликовал рассказ, посвященный этому персонажу в 1912 году (а написал годом ранее), оно входит в школьные хрестоматии. Главный герой — Курбанколый. У него есть жена Гульюзум, они живут в чистом, красивом доме. Когда супруга умирает, Курбанколый женится снова, но новая жена не приемлет старые обряды. И когда старик готовится к смерти — передает свой нож ученику. Весь текст рассказа — россыпь символов, посвященных судьбе татарского народа.

Ренат Аюпов, главный режиссер театра имени Кариева, уже ставил это произведение в Мензелинском театре (и в 2005 году получил за него премию имени Мусы Джалиля, а в 2011-м — премию имени самого Гаяза Исхаки). Спектакль ездил в Москву и Турцию.

Как рассказала директор театра Луиза Янсуар, к постановке было решено привлечь молодых авторов. Главное отличие спектакля — он объединяет пять произведений Исхаки: это еще и «Он был еще не женат...», «Остазбике», «Девушка из шапочной мастерской», «Исчезновение через двести лет». За текст постановки отвечали два человека. Булат Минкин пишет по-русски, а переводила и редактировала текст Ландыш Абударова — Янсуар представила ее как «специалиста, который знает литературу начала XX века вдоль и поперек». Музыку писал Алмаз Асхадуллин, мультиинструменталист, играющий на таких древних тюркских инструментах, как дэф, кыл-кубыз, домбра. Хореограф — Алсу Магсумзянова.

— Когда я пришла в театр, он уже был выбран для репертуара, это давняя мечта Рената Хасановича, — рассказала Луиза Янсуар.

— У каждого режиссера есть свой любимый автор. Кто-то восхищается Чеховым, кто-то Островским, Шекспиром. Я почему-то люблю Гаяза Исхаки, хочу видеть его в разных театрах. По его маленьким рассказам можно снимать фильмы, — объясняет свою тягу режиссер. — Гаяз Исхаки говорит о простых людях и через них показывает большие философские проблемы.

Он напомнил, что в Челнах тоже ставил произведение мастера — «Девушка из шапочной мастерской».

— Работалось быстро, потому что сценарий закончили до того, как труппа принялась за репетиции, — продолжил Аюпов. — Во время репетиций возникали моменты, когда не хватало драматургического материала. Есть ситуация, не хватает диалогов. Я звоню, Булат пишет, Ландыш переводит. Было как у Шекспира — играют, пишут, редактируют... Даже сейчас идет процесс по драматургии. Пять произведений мы свяжем через образ Курбанколый.

Фото: предоставлено пресс-службой театра

Как Азгар Шакиров «побеждает» лаборатории

По Аюпову, главный герой, по сути, станет самим автором, который будет говорить со зрителем. Режиссер не скрывал восхищения артистом:

— Молодежь заинтересовалась его игрой, за полтора месяца они получили опыт. Это было нужно для театра. Мы вот про лаборатории говорим — ах, что они дают, эксперименты. Но привезти одного такого актера, как Азгар абый — и лаборатории, ненужные эксперименты сразу исчезают. С его помощью можно «победить» — в кавычках — все лаборатории, — закончил он с легкой улыбкой.

Интересная реплика для главного режиссера, в чьем театре прописалась лаборатория «Тамга», из которой уже выросло несколько репертуарных постановок...

Азгар Шакиров традиционно был патриотичен в своих высказываниях. Он сам, по сути, и выступил инициатором проекта:

— Я предлагал снимать по «Суннатчи бабай» кино. Говорил, давайте сделаем настоящий первый татарский фильм о том, как жил татарский народ! Обратился к Ренату. Потом к дяде Рената, вы его знаете — к Равилю хазрату (Гайнутдин, председатель ДУМ РФ, — прим. ред.), помоги, мол, снять! Время шло. Мы начали снимать «Белые цветы», я опять говорю: давай, Ренат, сделаем! А однажды Ренат мне и говорит: появился грант, хочу в театре делать. Если хочешь — приходи. Для меня это было проявление уважения.



Фото: karievteatr.ru

А еще Азгар абый не самым ласковым образом «проехался» по современности.

— Это не то, что вы думаете, — прямолинейно заявил актер журналистам. — Вы это не понимаете. Этому смыслу людей еще надо научить. Я все его произведения записывал на радио. Вы не понимаете его. На современном языке он звучит иначе. Я с карандашом все тексты прошел и записал. Если бы наши писатели читали его — они были бы на голову выше.

Как говорит Шакиров, Гаяз Исхаки показывает высоту литературы, подсвечивает глобальные проблемы.

— Человек, который понял Гаяза Ихсаки, поймет судьбу татарского народа, — резюмировал Шакиров. Но добавил, что ему, безусловно, проще было сыграть одно произведение, заглавное.

— Вы такой игры еще не видели, — заинтриговал он публику.



Луиза Янсуар добавила, что в дни первых показов в театре пройдет выставка родословных, созданных каллиграфом Назипом Наккашем. Будет и совместный проект с Национальным музеем.

Сам Аюпов добавил, что нужно отметить работу сценографа, художника Булата Гильванова. В частности, благодаря ему из зала на сцену ведет помост — ради него на показ стали продавать на 70 мест меньше (что совпало с ковидными ограничениями).

