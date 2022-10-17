Ольга Беленькая: «Усиливаются риски дрейфа от рыночной экономики к административно управляемой»

Аналитик ФГ «Финам» — об угрозе дефицита рабочей силы, ограничения предложения и ослабления потребительской активности

Несмотря на потрясения последних месяцев, России удалось адаптироваться к новым условиям, сохранить основные объемы нефтяного экспорта и стабилизировать ситуацию в финансовом секторе. Но расслабляться не стоит, под конец года могут появиться новые негативные факторы. Подробнее о том, что ждет российскую экономику и к каким новым рискам следует быть готовым, в авторской колонке для «Реального времени» пишет аналитик ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Пессимистические ожидания начала весны не подтвердились — российская экономика во II и III кварталах адаптировалась к новым условиям лучше, чем ожидалось. Это было связано с сохранением основных объемов нефтяного экспорта, стабилизацией в финансовом секторе, мерами господдержки и снижением ключевой ставки ЦБ. После резкого спада начали восстанавливаться потребление и импорт.

На фоне более мягкой и растянутой, чем ожидалось, реакции российской экономики на санкции, прогнозы спада российской экономики смягчались — сентябрьский консенсус-прогноз аналитиков, проведенный ЦБ, предполагает снижение ВВП России в этом году на 4,2% (июльский прогноз — 6,0%), а инфляцию по итогам года на уровне 12,4% (июльский прогноз 15,0%). Официальные прогнозы еще оптимистичнее — Минэкономразвития ожидает спад ВВП в этом году на 2,9%. Мы ожидаем в этом году сокращение ВВП на 3,5—4,5% и инфляцию в 12—13%.

В то же время ближе к концу года и в будущем году могут проявиться новые негативные факторы. Со стороны внешнего спроса это вступление в силу частичного эмбарго ЕС для российской нефти и нефтепродуктов (декабрь текущего и февраль будущего года), а также одобренной Советом ЕС и лидерами G7 идеей потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты для их легальных морских перевозок в третьи страны. Министр финансов США Дж. Йеллен предложила в качестве «потолка» цену в $60/барр., при этом в проект бюджета-2023 заложена среднегодовая цена Urals около $70/барр.

Если Россия сделает выбор в пользу сокращения поставок или не сможет перенаправить выпадающий европейский экспорт в других направлениях, ей придется сокращать добычу нефти. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Для динамики ВВП важнее не ценовые, а физические объемы добычи

В связи с этим основные факторы неопределенности — присоединятся ли к «потолку» крупнейшие «дружественные» покупатели российской нефти (Индия, Китай, Турция); как будет осуществляться контроль за ценой сделок; сможет ли Россия и «дружественные» покупатели фактически обеспечить альтернативные механизмы морских перевозок и страхования энергоресурсов, если в связи с тем, что Россия не принимает условия «потолка» перевозки и их страхование западными компаниями окажется недоступным.

Если Россия сделает выбор в пользу сокращения поставок или не сможет перенаправить весь выпадающий европейский экспорт в других направлениях, ей, вероятно, придется сокращать добычу нефти (по нашим оценкам, в нижней точке она может сократиться на 1—1,5 млн барр./сутки). При этом мировая цена нефти может взлететь (что дополнительно осложнит экономические условия в странах-импортерах сырья). Но для динамики ВВП России важнее не ценовые, а физические объемы добычи и экспорта, поэтому их сокращение может привести к новому спаду в экономике в начале будущего года. Если же основной объем экспорта нефти России удастся перенаправить на другие рынки, покупатели, вероятно, усилят давление с целью получения дисконта, что может привести к сокращению нефтегазовых доходов России (отчасти компенсируемому вероятным ослаблением рубля), но негативный эффект для экономики будет меньше.

Мобилизация в сочетании с усилением миграционного оттока уже приводит на микроуровне к дефициту рабочей силы. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В этом году мы ждем сокращения ВВП на 3,5—4,5%

В свете последних событий риски возросли со стороны как внутреннего спроса, так и предложения. Мобилизация в сочетании с усилением миграционного оттока уже приводит на микроуровне к дефициту рабочей силы, что с учетом рекордно низкой безработицы будет ограничивать предложение, и одновременно к ослаблению потребительской активности (потребители перешли в режим экономии). Присоединение ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей привело к новому витку обострения отношений России с Западом и создало неопределенность в плане возможного увеличения бюджетных расходов. Усиливаются риски дрейфа от рыночной экономики к административно управляемой, что грозит увеличением налоговой нагрузки, сокращением доступных ресурсов для развития секторов, ориентированных на потребительский рынок.

В этом году мы ждем сокращения ВВП на 3,5—4,5%, на будущий год очень высока неопределенность, но наиболее вероятный вариант — продолжение отрицательной динамики: чистый экспорт в отличие от этого года будет давать отрицательный вклад в ВВП, потребление может оставаться слабым, а инвестиции предприятий могут перейти к спаду из-за высокой неопределенности и ограничений с производственным импортом. Впрочем, с учетом сохранения стимулирующей социальной политики, вероятных госинвестиций в поддержку импортозамещения и восстановления присоединенных территорий, внутренний спрос может начать восстанавливаться.

ЦБ еще в сентябре дал сигнал, что снижение ключевой ставки близко к завершению. Произошедшие с тех пор события подтверждают, что, скорее всего, на октябрьском заседании будет пауза, а следующим шагом может стать повышение ключевой ставки. ЦБ будет оценивать дезинфляционное влияние сократившегося спроса и проинфляционное влияние от ожидаемого сжатия предложения. Заметное увеличение планового дефицита бюджета на 2023—2024 гг. по сравнению с июньскими проектировками Минфина, дополнительные бюджетные расходы этого и будущих годов в связи с присоединением новых территорий, вероятно, будут учтены ЦБ и отразятся в более высоких значениях ключевой ставки. Стоит отметить, что даже в отсутствие изменения ключевой ставки денежно-кредитные условия уже стали жестче — выросли доходности ОФЗ, а банки на фоне оттока ликвидности и увеличения кредитных рисков перешли к повышению ставок по вкладам и кредитам и ужесточению выдачи кредитов.



Ольга Беленькая