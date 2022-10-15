«Новый 1992-й»: рост преступности, мусорная катастрофа и спекуляция талонами

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 44-я

Из-за рекордного роста ОПГ и разгула преступности Казань в конце 80-х — начале 90-х называли «криминальной столицей» страны, позже эксперты и историки назовут это явление «казанским феноменом». Нередко не гнушались преступить закон и народные избранники, ударившиеся в спекуляцию. Уже тогда столица республики столкнулась с проблемой утилизации мусора — Самосыровская свалка была заполнена до отказа, а нового полигона у города не было. Даже в такие непростые времена казанцы не унывали и уделяли больше времени искусству: ходили в театры, музеи, на концерты. Подробнее — в очередном дайджесте «Реального времени» по газетам тех лет.



«В Казани все спокойно?»

Почти 17 600 преступлений, из которых более 14 700 — по линии уголовного розыска, произошли в Казани — такова статистика городского УВД за 1990 год. В 1991-м криминогенная обстановка только усугубилась. Преступные банды «Тяп-Ляп», «Хади Такташ» и другие держали в страхе не только столицу Татарстана, но и другие города республики. Казань называли криминальной столицей СССР. Граждане боялись выходить на улицы не то что в вечернее время, но и днем. Количество грабежей и разбойных нападений, зафиксированных за 1990 год, приблизилось к 1 500 — это при том, что этот показатель сократился почти на 15%. Свою роль, говорили в УВД, сыграло привлечение к борьбе с уличной преступностью всего офицерского гарнизона Казани. Но весной 91-го Казань наводнили слухи о том, что в городе появилась ОПГ, занимавшаяся нападениями на женщин: говорили, что их не только обворовывали, срывая ювелирные украшения, но совершали и более «гнусные злодеяния».

Зимой нынешнего года по городу распространились слухи о том, что в Казани появилась организованная преступная группа, занимающаяся ограблением женщин. В салонах общественного транспорта, в очередях люди рассказывали об ужасных преступлениях, совершенных якобы в отношении представительниц женского пола, имевших неосторожность носить золотые украшения. Помимо подробностей, от которых содрогалось сердце, назывались имена потерпевших и очевидцев, места, где совершались эти гнусные злодеяния. Не верить слухам, казалось бы, подтвержденным деталям происшествий, просто-напросто было невозможно.



Редакция проконсультировалась по этому поводу со специалистами правоохранительных органов. К счастью, ни одного подобного преступления ни зимой, ни в другое время зарегистрировано не было.



Отсутствие достоверной информации о состоянии преступности — вот, на мой взгляд, что является причиной возникновения нездоровых разговоров, которые будоражат и без того наэлектризованное общественное мнение*.

Фото: vk.com/kazan_opg

«На грани катастрофы»

Проблема с мусором в Казани была актуальна и 30 лет назад, в городе сложилась катастрофическая ситуация. В отсутствие полигонов ТБО предприятия и организации сваливали отходы в пригороде. В 1988 году был закрыт полигон ТБО возле села Кадышево, с 1989 года бытовой и промышленный мусор стали вывозить на свалку в Самосырово, которая переполнилась буквально за пару лет. Было решено выделить новую площадку для размещения отходов, в качестве вариантов рассматривали территории в Пестречинском и Высокогорском районах. По постановлению Госплана СССР в Казани планировалось создать полигон по захоронению ТБО в 1989—1990 годах, а к 1995 году — построить мусороперерабатывающий завод. Для них был выбран овраг между деревнями Альдермыш и Каймары, стоимость проекта оценивали в 10 млн рублей. Но Совмин утвердил другое место — 67 га земель совхоза «Чернышевский» в Высокогорском районе. Пока шла планировка, утверждение и прочие процедуры, всю нагрузку на себя взяла и без того переполненная Самосыровская свалка. Как следствие в пригороде — в оврагах, вдоль трасс, в лесах стали возникать стихийные свалки, а вопрос по строительству нового полигона ТБО так и остался нерешенным.

В материале «Дым отечества, или Извлечения из путеводителя по свалкам» («ВК» от 27 декабря 1990 года) говорилось, в частном, о том, в каком катастрофическом состоянии находится городская свалка для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) и промышленных отходов. Из-за отсутствия других официальных мест ряд предприятий и организаций вывозят свои отходы в пригородные зоны. В городе создалась опасная ситуация, требующая незамедлительного разрешения.



Начальник производственного ремонтно-строительного объединения по благоустройству и озеленению Г. Цышевский сообщил редакции: администрация объединения разделяет мнение автора статьи в той части, что обстановка по захоронению промышленных и бытовых отходов в Казани действительно создалась крайне сложная*.

Фото: vk.com/kazan_opg

«Не подфартило»

Переход страны на рыночные рельсы давался нелегко, правительство страны пыталось провести многочисленные реформы. Однако вал нововведений лишь порождал многочисленные бедствия — население нищало, преступность росла, экономика падала, процветала спекуляция. Продажей из-под полы не брезговали и народные избранники, обналичивая, вероятно, не выданные кому-то талоны. Особым спросом пользовались так называемые водочные талоны. Выстояв километровую очередь в винно-водочном магазине за талон с наименованием «Водка» можно было купить одну бутылку 40-градусного напитка и две бутылки вина. В то время один талон на рынке можно было продать за 10 рублей, в то время как талон на сливочное масло — всего за 50 копеек. На одной из таких перепродаж, причем в Туле, попался татарстанский депутат.

Депутат Менделеевского поссовета Б. решил побаловаться бизнесом. Раздобыв где-то водочные талоны, он отправился на Центральный рынок Тулы. Увы, в тот день парламентарию явно не везло: первый же «клиент», которому Б. предложил свой товар по червонцу за штуку, оказался… членом оперотряда Тульского ГК ВЛКСМ. Сославшись на депутатскую неприкосновенность, незадачливый купец отказался отвечать на вопросы. Дело передано в милицию*.



«Первопроходцы»

Ежегодно КГУ выпускал около полусотни молодых геологов-геофизиков — кому-то везло стать руководителями или сотрудниками производственных организаций, специализированных лабораторий и институтов. Но большинство шли, как говорится, работать в поле — в экспедиции, которые проводились в самых разных частях Союза. Большим спросом геофизики пользовались в нефтяной отрасли, а также в организациях занятых поиском залежей полезных ископаемых — работа интересная, но нелегкая. О ее специфике и значимости казанцам рассказывал профессор, завкафедрой геофизических методов разведки КГУ Георгий Яковлев.

Велика наша страна: раскинулась по меридиану от Черного до Белого моря, а по широте — от Карпат до Курильских островов. Везде трудятся геологи, много тысяч трудовых отрядов. Работа захватывающая, но нелегкая. Терпеть трудности полевых работ, а они часто очень велики, может лишь тот, кто горячо предан своему делу и своей профессии.



Что же это за профессия — геолог? Чем он занимается? Попробуем хотя бы в общих чертах ответить на эти вопросы.



Главным источником всех материальных благ, используемых нашей цивилизацией, является минеральное сырье. Огромное значение его для каждого государства объясняет хотя бы тот факт, что именно борьба за их источники являлась основной причиной подавляющего большинства войн на Земле*.

«В гостях у казанцев»

90-е подарили стране новые направления и имена в мире музыки, изобразительного и театрального искусства, литературы, кинематографа. Появлялись новые радиостанции и телеканалы. Казань в те годы не переставала жить богатой культурной жизнью — столичные театры ставили новые спектакли, устраивали выставки, в город с гастролями часто приезжали московские труппы и театральные деятели. Так, на встречу со своими поклонниками в апреле 1991 года приехала актриса, известная советскому зрителю по фильмам «Ирония судьбы», «Афоня», «Большая перемена» и другим, Валентина Талызина. Приезжала она в Казань и в последующие годы, в том числе и на фестиваль мусульманского кино в качестве члена жюри. Во время одного из своих приездов она рассказала, что имеет татарские корни, ее предком был мурза Кучук Тагалдызин, который после захвата Казани Иваном Грозным принял православие и стал называться Яков Талызин.

С 16 по 19 апреля в Казани состоится серия встреч с актрисой Театра имени Моссовета, народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной, приехавшей в город по приглашению Татарского общества книголюбов.



Визитная карточка Талызиной — собирательный образ нашей современницы: одновременно целеустремленной и нерешительной, утонувшей в житейских передрягах и с юмором выходящей из непредвиденных ситуаций. На «вооружении» актрисы — трагифарсовые краски: вспомните ее Алевтину из «Зигзага удачи», Валю из «Иронии судьбы», Сваху из «Женитьбы»…



Встречи с актрисой состоятся: 17 апреля (в 18 и 20 часов) — в культурно-спортивном комплексе КГУ, 18 апреля — в ДК имени Х-летия ТАССР (в 18 часов) и Доме актера СТД ТССР (в 20 часов), 19 апреля (в 16 часов) — в Доме ученых**.

Фото: wikipedia.org

«Танцуй, пока молодой»

В 1980 году выпускники института культуры Елена и Шамиль Ишбулатовы создали в Казани театр танца «Мгновение». За годы своего существования его коллектив не раз становился победителем и лауреатом конкурсов и фестивалей различного уровня. Танцевальная студия продолжает свою работу и сегодня, а ее артисты — казанцы в возрасте от 5 до 30 лет. В 1991 году театр переехал из маленького помещения Молодежного центра в ДК химиков. Если с размером зала для репетиций вопрос был решен, то танцевальному коллективу еще требовались зеркала, душевая и станки — на первых порах артисты разминались возле батарей в варежках, чтобы не обжечь руки. Но вскоре зал был оборудован всем необходимым.

Она — отчаянная оптимистка, он — ближе к реальности. Она излучает огромный поток творческой энергии, он — поспокойнее. Оба — выпускники Казанского института культуры, хореографы, ныне руководители студии эстрадного танца «Мгновение», лауреата премии имени Ленинского комсомола Татарии Елена и Шамиль Ишбулатовы.



Этот коллектив сейчас работает, как говорят они сами, «от фирмы» ДК химиков. Еще два года назад их «домом» был Молодежный центр.



«Оттуда пришлось уйти. МЦ почти перешел на полную коммерциализацию искусства. А это понятия взаимоисключающие. Решающим стало выступление в «Синтезе». После концерта к нам подошел директор ДК химиков и буквально предложил «крышу над головой». Сейчас у нас есть зал, большой, хороший, да ты сама видела…» — говорит Елена. И правда, зал большой. Если еще учесть, что раньше они репетировали «стык в стык»: ни ногу поднять, ни руку — обязательно кого-нибудь да заденешь. «Отчего это у вас ребята в варежках занимаются?» — прорывается вдруг мое любопытство. Елена сокрушенно хлопает длинными ресницами: «Станков не хватает… Приходится около батареи разминаться, а они ведь горячие. Уж сколько ожогов получили… Но станки будут. И весь зал в зеркалах. И душевые нам дадут. Обязательно!»*

*«Вечерняя Казань» 15 апреля 1991 года.

**«Вечерняя Казань» 16 апреля 1991 года.

