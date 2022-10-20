«Татнефть» помогает с ремонтом и оснащением школ, инвестируя в знания
В Новошешминской СОШ на средства компании капитально отремонтировали санузлы, а в гимназии Новошешминска оснастили новым оборудованием учебные кабинеты
Обе школы в селе Новошешминск к началу нового учебного года получили замечательные подарки от ПАО «Татнефть». В средней школе, которая каждый год принимает на ЕГЭ старшеклассников со всего района, капитально отремонтировали туалеты, оборудовали душевые комнаты и реконструировали бытовые помещения. А в Новошешминской гимназии нефтяники оборудовали современным учебным оборудованием кабинеты физики, химии и биологии.
«Татнефть» помогает с ремонтом школ и гимназий
В селе Новошешминск живут 4 500 человек. Для гимназии и средней школы этого небольшого райцентра подарки от ПАО «Татнефть» стали большим событием. В средней школе, где учатся 216 ребят, проблема благоустройства санузла стояла долгие годы. Вытяжка в туалетных комнатах не работала, перегородок между кабинками не было, о теплой воде приходилось только мечтать. Проблема эта касалась не только Новошешминска и уже была поднята на федеральном уровне, ведь в аналогичном состоянии до сих пор находятся санузлы во многих сельских школах России.
Ждать, пока государственное финансирование дойдет до решения всех вопросов, «Татнефть» не стала. Ольга Лазарева, директор средней школы, решила подать заявку на конкурс грантов «Татнефти». И финансирование было получено!
— Сегодня у нас более чем комфортные условия: просторные, светлые комнаты оборудованы самой современной сантехникой, отделаны кафелем. Продумано все до мелочей: светодиодное освещение, автоматическая вентиляция, подогрев воды, гигиенический душ, диспенсеры для жидкого мыла, электросушилки. Рядом со спортзалом — великолепные душевые кабины и санузлы. Важно, что у младших школьников на первом этаже свой отдельный туалет, у старших классов — на втором этаже, — рассказывает Ольга Ивановна.
Современное оборудование — школьным лабораториям!
В Новошешминской гимназии учатся 336 школьников. Для них нефтяники приготовили сюрприз иного рода: в кабинеты биологии, химии и физики закуплены новые учебные пособия и дорогое оборудование. И теперь новошешминские гимназисты могут познавать естественные науки в условиях, ничем не отличающихся от тех, которые обеспечены для их сверстников в лучших городских школах Татарстана.
Таслима Галиуллина, учительница химии, таких богатых поступлений учебного пособия не помнит за все время своей работы. Учитель физики Сергей Карасев похвастался новыми приборами. В их числе — электрофорная машина, наборы современных весов, многое другое.
Кабинет биологии получил большой набор оптических микроскопов. Есть даже один цифровой! И теперь каждый гимназист может знакомиться с удивительным микромиром на самых современных приборах. А еще биологи из гимназии получили большое количество муляжей по ботанике и анатомии человека.
— Меня, как учителя, особенно радует, что появились наборы «Экознайки», с помощью которых мы с учащимися будем заниматься исследовательской работой, — поделилась с газетой «Нефтяные вести» учительница Сирина Шакирзянова.
«Мы формируем среду, учимся, а потом среда формирует нас и будущие поколения»
Глава Новошешминского муниципального района Вячеслав Козлов написал письмо руководству компании «Татнефть». Он выражает благодарность за искреннюю поддержку и отзывчивость. Общий объем выданных «Татнефтью» грантов за 2022 год — 1,5 млрд рублей. Они разделены между разными направлениями социальной сферы: направлены на здравоохранение, культуру, образование и развитие территорий. Так компания отвечает на реальные запросы жителей, решает их ежедневные, насущные проблемы. Грантовые средства «Татнефть» считает не расходами, а социальными инвестициями.
В частности, благодаря грантам компании решены проблемные вопросы с оснащением кабинетов и созданием комфортных условий для детей. Вот уже на протяжении нескольких лет «Татнефть» помогает кардинально обновлять материальную базу школ. Эта работа началась еще в 2019 году. В планах — охватить все школы нефтяного региона. Компания уже провела ремонт в десятках школ юго-востока Татарстана.
Только в этом году выделена грантовая поддержка в размере 118 млн рублей на оснащение учебных классов, 200 млн рублей на ремонт санузлов в школах, 95 млн рублей на капремонт зданий. Кроме того, компания адресно поддержала 19 высококвалифицированных педагогов.
«Мы формируем среду, учимся, а потом среда формирует нас и будущие поколения», — убежден генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. И все преобразования, которые происходят на юго-востоке республики, базируются на этом убеждении.
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