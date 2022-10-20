«Татнефть» помогает с ремонтом и оснащением школ, инвестируя в знания

В Новошешминской СОШ на средства компании капитально отремонтировали санузлы, а в гимназии Новошешминска оснастили новым оборудованием учебные кабинеты

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Обе школы в селе Новошешминск к началу нового учебного года получили замечательные подарки от ПАО «Татнефть». В средней школе, которая каждый год принимает на ЕГЭ старшеклассников со всего района, капитально отремонтировали туалеты, оборудовали душевые комнаты и реконструировали бытовые помещения. А в Новошешминской гимназии нефтяники оборудовали современным учебным оборудованием кабинеты физики, химии и биологии.

«Татнефть» помогает с ремонтом школ и гимназий

В селе Новошешминск живут 4 500 человек. Для гимназии и средней школы этого небольшого райцентра подарки от ПАО «Татнефть» стали большим событием. В средней школе, где учатся 216 ребят, проблема благоустройства санузла стояла долгие годы. Вытяжка в туалетных комнатах не работала, перегородок между кабинками не было, о теплой воде приходилось только мечтать. Проблема эта касалась не только Новошешминска и уже была поднята на федеральном уровне, ведь в аналогичном состоянии до сих пор находятся санузлы во многих сельских школах России.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Ждать, пока государственное финансирование дойдет до решения всех вопросов, «Татнефть» не стала. Ольга Лазарева, директор средней школы, решила подать заявку на конкурс грантов «Татнефти». И финансирование было получено!

— Сегодня у нас более чем комфортные условия: просторные, светлые комнаты оборудованы самой современной сантехникой, отделаны кафелем. Продумано все до мелочей: светодиодное освещение, автоматическая вентиляция, подогрев воды, гигиенический душ, диспенсеры для жидкого мыла, электросушилки. Рядом со спортзалом — великолепные душевые кабины и санузлы. Важно, что у младших школьников на первом этаже свой отдельный туалет, у старших классов — на втором этаже, — рассказывает Ольга Ивановна.

Современное оборудование — школьным лабораториям!

В Новошешминской гимназии учатся 336 школьников. Для них нефтяники приготовили сюрприз иного рода: в кабинеты биологии, химии и физики закуплены новые учебные пособия и дорогое оборудование. И теперь новошешминские гимназисты могут познавать естественные науки в условиях, ничем не отличающихся от тех, которые обеспечены для их сверстников в лучших городских школах Татарстана.

Таслима Галиуллина, учительница химии, таких богатых поступлений учебного пособия не помнит за все время своей работы. Учитель физики Сергей Карасев похвастался новыми приборами. В их числе — электрофорная машина, наборы современных весов, многое другое.

Кабинет биологии получил большой набор оптических микроскопов. Есть даже один цифровой! И теперь каждый гимназист может знакомиться с удивительным микромиром на самых современных приборах. А еще биологи из гимназии получили большое количество муляжей по ботанике и анатомии человека.

— Меня, как учителя, особенно радует, что появились наборы «Экознайки», с помощью которых мы с учащимися будем заниматься исследовательской работой, — поделилась с газетой «Нефтяные вести» учительница Сирина Шакирзянова.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть». Реклама. Токен: Pb3XmBtzt8NrhWnNbEMPmQAJ9yQmNFLDhJpwTk2

«Мы формируем среду, учимся, а потом среда формирует нас и будущие поколения»

Глава Новошешминского муниципального района Вячеслав Козлов написал письмо руководству компании «Татнефть». Он выражает благодарность за искреннюю поддержку и отзывчивость. Общий объем выданных «Татнефтью» грантов за 2022 год — 1,5 млрд рублей. Они разделены между разными направлениями социальной сферы: направлены на здравоохранение, культуру, образование и развитие территорий. Так компания отвечает на реальные запросы жителей, решает их ежедневные, насущные проблемы. Грантовые средства «Татнефть» считает не расходами, а социальными инвестициями.

В частности, благодаря грантам компании решены проблемные вопросы с оснащением кабинетов и созданием комфортных условий для детей. Вот уже на протяжении нескольких лет «Татнефть» помогает кардинально обновлять материальную базу школ. Эта работа началась еще в 2019 году. В планах — охватить все школы нефтяного региона. Компания уже провела ремонт в десятках школ юго-востока Татарстана.

Только в этом году выделена грантовая поддержка в размере 118 млн рублей на оснащение учебных классов, 200 млн рублей на ремонт санузлов в школах, 95 млн рублей на капремонт зданий. Кроме того, компания адресно поддержала 19 высококвалифицированных педагогов.

«Мы формируем среду, учимся, а потом среда формирует нас и будущие поколения», — убежден генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. И все преобразования, которые происходят на юго-востоке республики, базируются на этом убеждении.