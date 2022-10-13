«Казанский завод силикатных стеновых материалов» — индустрия века в Республике Татарстан

Почти ни одно строительство в городе Казани и Республике Татарстан не обходится без силикатного кирпича, а больше всех в Татарстане и Поволжье его выпускает «Казанский завод силикатных стеновых материалов»

Фото: Роман Хасаев

В ноябре одному из старейших предприятий строительной отрасли Татарстана — «Казанскому заводу силикатных стеновых материалов», входящему в Группу ТАИФ, — исполнится 92 года. О том, в чем секрет долголетия производства, почему силикатные стеновые материалы уже века популярны у строителей и какие планы строит КЗССМ на будущее — в материале «Реального времени».

Экологически безопасный, отвечающий современным требованиям при строительстве

Все это — силикатный кирпич, или, как его еще называют, искусственный камень, основу которого составляют природные экологически безопасные материалы: известняк (6—11%) и песок (90—95%). Строительный материал известен человечеству уже с 1880 года, именно тогда доктор Михаэлис получил в Берлине патент на изготовление силикатного кирпича. Технология производства за это время, конечно, усовершенствовалась — добавились мощные прессы и новые форматы продукции, такие как цветные, рустированные силикатные кирпичи или крупно- и мелкоформатные блоки. Но в основе все те же компоненты, что и столетие назад — песок (Silicon dioxide — диоксид кремния), благодаря которому силикатные материалы и обрели свое название.

Силикатный кирпич известен человечеству уже столетие. Фото: Роман Хасаев

«Силикатные кирпичи и камни изготавливаются способом прессования увлажненной смеси из кремнезистых материалов и извести или других известьсодержащих вяжущих с применением пигментов или без них с последующим твердением под действием насыщенного пара в автоклаве, откуда через 8—10 часов выходит готовый продукт», — рассказал о технологическом процессе генеральный директор КЗССМ Рустам Файрушин.

По экологичности силикатные стеновые материалы ничем не уступают натуральным. К неоспоримым достоинствам силикатного кирпича относятся: самый низкий среди всех стеновых материалов уровень радиационного фона, одни из самых высоких показателей по звуко- и теплоизоляции, морозостойкости. Помимо этого, в каталоге предприятия представлена широкая цветовая гамма и различные фактуры поверхности лицевого кирпича. За счет того, что на изготовление силикатного кирпича требуется в два раза меньше электроэнергии, топлива и капитальных вложений, обеспечивается более низкая стоимость продукции по сравнению с производством керамических изделий.

Марат Миннивалеев: «При соблюдении технологий, дом из силикатного кирпича и 200 лет простоит». Фото: Роман Хасаев

— Наш кирпич используется практически во всех видах строительства: многоэтажное жилое, частное, промышленное, социально значимые объекты. При соблюдении проектных решений строительства и правильной эксплуатации зданий, построенных из силикатного кирпича, срок эксплуатации достигает 200 лет, — поясняет главный инженер КЗССМ Марат Миннивалеев.

92 года на благо Татарстана

«В ноябре 1930 года на северной окраине города заработал силикатный завод «Имени 1 Мая» — одно из первых предприятий стройиндустрии Татарстана», — так скромно представлено на сайте самого «Казанского завода силикатных стеновых материалов» событие чуть менее чем вековой давности, давшее начало сегодняшнему производству. В первый год своей работы — в 1931-м, предприятие смогло выпустить около 10 млн штук силикатного кирпича. И это при том, что большая часть операций в то время выполнялась вручную.

В 1931 году предшественник КЗССМ — Завод «Имени 1 Мая» выпустил первые 10 млн штук силикатного кирпича. Фото: kzssm.ru

В столице Татарстана и сегодня сохранилось немало домов, возведенных из силикатного кирпича в 30-х, 40-х, 50-х годах, что только подтверждает справедливость утверждения о долговечности этого материала.

Недавно на КЗССМ старое прессовое оборудование заменили на новое — отечественное. Фото: Роман Хасаев

Ознакомительную экскурсию по заводу для журналиста и фотографа «Реального времени» провел главный инженер КЗССМ Марат Миннивалеев. По его словам, за миновавшие десятилетия, конечно, производство серьезно усовершенствовано. Улучшения продолжаются и сегодня. Недавно старые прессы уступили место более мощным гидравлическим прессам, произведенным в Германии и России. Благодаря усовершенствованию производства, повышена точность геометрических размеров выпускаемой продукции, что сразу отметили и потребители КЗССМ — ведущие строительные компании республики и индивидуальные застройщики.

Транспортировка сырца в автоклавы для пропарки. Фото: Роман Хасаев

Решены на предприятии и вопросы текущего и капитального ремонта импортной составляющей оборудования. В условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию, выстраивать конструктивный диалог с прежними партнерами — зарубежными поставщиками узлов и деталей стало сложно. Однако мониторинг и предварительные переговоры доказали: в России в целом, и в Татарстане в частности, достаточно компаний, готовых качественно и с гарантией обслужить даже самую сложную технику.

Основные вопросы с обслуживанием импортной техники на предприятии решены. Фото: Роман Хасаев

План на 2022-й 85 миллионов штук

Сегодня на КЗССМ работают около 300 человек. По словам Марата Миннивалеева — костяк сложился давно. Каждый четко знает свои задачи, потому процессы не останавливаются ни на минуту. Кирпич на площадке временного хранения не задерживается. Под погрузкой постоянно по нескольку грузовиков. Стоит одному отъехать — встает следующий: в разгар строительного сезона в республике качественного кирпича нужно много.

На площадках временного хранения продукция КЗССМ не залеживается — длинномеры выстраиваются в очередь за силикатным кирпичом. Фото: Роман Хасаев

— В прошлом году мы выпустили 83 млн штук кирпича, в этом, думаю, получится 85 млн штук кирпича, — привел цифры в разговоре с журналистом «Реального времени» главный инженер КЗССМ. — Производится около 20 наименований продукции. Завод работает ритмично, план выполняется. Основная продукция потребляется строительными организациями Татарстана, — добавил во время обхода производства Марат Миннивалеев.

Основные объемы производимой продукции отгружаются татарстанским строителям. Фото: Роман Хасаев

Кроме классических одинарного и полуторного силикатных кирпичей, все большим спросом пользуются цветной колотый кирпич, имеющий лицевую сторону, оформленную под природный камень. Они идут на внешнюю облицовку фасадов зданий и прекрасно смотрятся как на частных строениях, так и на многоквартирных домах.

Все большей популярностью пользуется цветной фасадный силикатный кирпич. Фото: Роман Хасаев

Подбор качественных, стойких и при этом близких к натуральным, то есть экологически нейтральных, красителей у специалистов производства занял немало времени, зато теперь кирпич со временем не теряет яркости.

Практически безостановочно трудится и линия колотого кирпича.

Линия подготовки колотого кирпича работает почти без остановок. Фото: Роман Хасаев

На КЗССМ готовы гарантировать высокое качество и своевременную поставку своей продукции. Собственная аттестованная лаборатория контролирует все этапы производства — от приемки сырья до приемки готовой продукции на склад. Продукция КЗССМ соответствует ГОСТ 379-2015.

Собственная аттестованная лаборатория КЗССМ ведет строгий контроль качества на всех этапах — от поступающего сырья и до момента отгрузки готовой продукции. Фото: Роман Хасаев

Силикатный — единственный и незаменимый

— С самого момента своего основания, то есть с 1998 года, у нас все строительные площадки — на силикатном кирпиче. Почему? Сугубо мое мнение: альтернативы силикатному кирпичу — нет. Я — обеими руками за керамический кирпич, но это материал дорогостоящий, и в стройке его в основном применяют на влажных помещениях. А силикатный кирпич — универсален. Он подходит и для внешней кладки, и для внутренней. И для перегородок он подходит. Единственный и, как я считаю, незаменимый, — уверен Андрей Беляков генеральный директор и основатель ООО «ФСК Бриз» — одного из крупнейших застройщиков в РТ, активного участника реализации государственных строительных программ.

Андрей Беляков: «Силикатный кирпич — единственный и, как я считаю, незаменимый». Фото: Максим Платонов

— Мы работаем только с КЗССМ. Все объекты у нас находятся в Казани, и по логистике КЗССМ закрывает все наши потребности в полном объеме. Что касается ассортимента, то главный востребованный нами продукт — это белый силикатный кирпич для внутренней кладки. Но в практике строительства, у нас неоднократно были и коммерческие объекты, и социальные, где на фасады использовался цветной силикатный кирпич. Проблем с этим строительным материалом тоже не было никаких, — рассказал журналисту «Реального времени» Радик Шамсетдинов — начальник материально-технического снабжения ГК «Ак Таш» — также крупного застройщика в Татарстане.

Два жилых семи-, восьмиэтажных дома в ЖК «Атмосфера», строящиеся с применением продукции КЗССМ. Фото: skamanat.com

— Если честно, то в высотном домостроении из силикатного кирпича дома целиком строятся. А из керамики — нет. В этом плане силикатный кирпич — выигрывает. За счет геометрии, за счет скорости кладки. По прочностным характеристикам силикатный и керамический кирпичи — вполне сопоставимы, а вот по скорости кладки с силикатным кирпичом удобнее и быстрее работать. На КЗССМ постоянно ведется технологический контроль, позволяющий добиться и хорошей плотности, и точности геометрии. Мы часто применяем силикатный кирпич также и на облицовку как в местах общего пользования, так и в наружной кладке, — подчеркнул Ильгизар Сибгатуллин — исполнительный директор крупной строительной компании «Аманат», являющейся одним из ключевых генподрядчиков застройщика «Унистрой».

Строительство СК «Аманат» с применением продукции КЗССМ трех жилых 10-этажных домов в ЖК «Радужный 2». Фото: skamanat.com

— Мы работаем, соблюдая все технологии строительства, и особое значение уделяем выбору качественных строительных материалов, отвечающих всем современным требованиям. Сотрудничаем только с ведущими производителями стройматериалов. И одним из основных наших поставщиков является «Казанский завод силикатных стеновых материалов». Огромный плюс еще и в том, что завод активно расширяет предлагаемый ряд облицовочных кирпичей, что дает нам возможность реализовать фасадные решения в разной стилистике, — поделился в разговоре с журналистом «Реального времени» Андрей Алексеев — учредитель и директор ООО СК «КСТ», являющегося на сегодняшний день одним из лидеров татарстанского рынка проектирования и строительства индивидуального жилья.

Андрей Алексеев: «КЗССМ — один из наших основных поставщиков стройматериалов». Фото: предоставлено ООО СК «КСТ»

— Начиная с 2010 года мы ежегодно вводим жилья свыше 2,4 млн, а в 2021 году мы достигли уровня 3 млн 11 тыс. Это рекордный уровень. В этом году планируем еще больший объем — около 3,1 миллиона. Мы видим уже задел на 2023 год — почти на 6%, и нужно наращивать объемы задела на последующие годы, — поделился в интервью заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев и добавил, — Наши производители строительных материалов — одно из важнейших звеньев, которое позволяет достичь этих индикаторов, показателей, целей.

Ильшат Гимаев: «Наши производители строительных материалов — одно из важнейших звеньев строительной отрасли». Фото: minstroy.tatarstan.ru

Заместитель министра уверен, силикатные строительные материалы использовались, используются и будут использоваться в строительстве впредь:

—Силикатный кирпич оказался очень жизнеспособным по двум позициям, потому что по основным параметрам всегда был более привлекательным и у него очень хорошее свойство — четкая геометрия. Он очень удобен для выкладывания. Силикатный кирпич на сегодня модернизирован, конкурентоспособен, имеет разноплановую архитектуру. Далеко не каждый сможет, глядя на ряд фасадов, выполненных из различных материалов, определить — где именно для облицовки был применен силикатный кирпич. И он действительно занимает очень серьезную долю и в высотном, и в малоэтажном строительстве.

Реклама ООО «КЗССМ». Фото: realnoevremya.ru (архив)

А ключевой производитель силикатных строительных материалов в Татарстане и Поволжье — «Казанский завод силикатных стеновых материалов». При необходимости завод готов наращивать и объемы производства. Проектная мощность завода превышает 117 млн штук условного кирпича в год.

К конструктивному и продуктивному диалогу с потребителями руководство «Казанского завода силикатных стеновых материалов» — готово.