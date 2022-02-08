В Татарстане в прошлом году ввели рекордные 3 млн кв. м жилья

В Татарстане в прошлом году впервые ввели в эксплуатацию 3 млн квадратных метров жилья. Это на 12,8% больше запланированного объема, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на коллегии министерства.

Таких показателей удалось достичь благодаря росту индивидуального жилищного строительства. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию индивидуальные дома общей площадью 2,1 млн кв. метров, а также 791,5 тыс. кв. метров инвестиционного многоквартирного жилья и 150,6 тыс. кв. метров жилья по социальной ипотеке, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татьяна Леухина