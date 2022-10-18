«Русский турист» в Албании, или Приключения одного татарина

Фото: из семейного архива Хабиба Зайни

В этом году исполняется 55 лет со дня смерти известного татарского просветителя, участника Первой мировой войны Хабиба Зайни. Потомственный просветитель происходил из многодетной семьи преподавателя медресе «Мухаммадия», окончил педагогический институт на берегах Босфора, работал учителем в знаменитом уфимском медресе «Галия», а после революции — в советской системе народного и высшего образования. Мало кто знает, но в жизни Зайни есть интересный эпизод во время его пребывания в Албании, подробнее о нем рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

Дело было в далеком 1911 году, и началось все в Стамбуле. А если быть точнее, то в Троицке, небольшом уездном городке Оренбургской губернии. Там в 1890 году в семье учителя медресе Халиля-хальфы родился мальчик, которого назвали Хабибом.

Он рос смышленым и любознательным, учился и в медресе, и в гимназии. Хотел стать учителем и отправился учиться в Стамбул, изучать биологию с географией. У небогатого татарина из Троицка лишних средств на обучение сына не было, но нашлись спонсоры — Троицкое общество мусульманских приказчиков. Так Хабиб Зайни (1890—1967) сумел окончить педагогический институт на берегах Босфора.

Его знания были весьма востребованы на Родине, он потом работал учителем в знаменитом медресе «Галия» в Уфе, а после 1917 года посвятил себя советской системе народного и высшего образования. Кстати, Хабиб Зайни стал организатором и первым деканом географического факультета Башгосуниверситета.

А причем здесь Албания и «русский турист»? — скажут некоторые и будут почти правы.

Дело в том, что студент Хабиб Зайни был и в Албании. Пил там молоко буйвола, ел каймак и мясо (опять же буйвола),а еще — особый виноград, выращиваемый, судя по всему, для ракии … Хозяева-арнауты (православные албанцы) принимали его как самого дорогого гостя. Все потому, что Хабиб учился в Стамбуле вместе с их сыном.

Но албанец не очень справлялся с учебой, а у Хабиба Зайни в это время была другая проблема — финансовая. Все из-за того, что неожиданно закрыли Троицкое общество мусульманских приказчиков, обвинив их в неблагонадежности, так стамбульский студент перестал получать от них свою стипендию. Попытки заработать денег на чужбине работой наборщика лишь подорвали его слабое здоровье. Пытаясь совместить учебу и тяжелую работу, Хабиб Зайни довел себя до чахотки. Сердобольный директор турецкого пединститута решил на каникулах помочь сразу двум студентам: россиянин Хабиб должен был поправить здоровье в богатой албанской семье, а их отпрыск тем временем — подтянуть свои знания под руководством бедного сокурсника.

Каникулы прошли почти замечательно, особенно для Хабиба. Он заметно поправил здоровье, самочувствие улучшилось. Но в один из летних дней любознательный татарин решил оставить гостеприимное албанское поместье и осмотреть город Тирану. И этот туристический порыв чуть не стоил ему жизни.

Тирана 1930-х гг. Фото: radiandradi.com

Во время прогулки по Тиране студент вдруг попал в окружение итальянских матросов (а ведь тогда шла итало-турецкая война) и его как пленника вывезли за пределы города и заперли в зиндане-колодце. Во время заточения все летние запасы калорий сошли на нет, пленников кормили отходами — картофельные очистки, кожура апельсинов… Началась холера. Некоторые пленники умирали в той же яме. Каждый раз, когда им что-то спускали, Хабиб пытался достучаться до военных: кричал им на французском, передавал записки на французском со словами «я русский турист». Долгое время все было тщетно, но наконец на его мольбы все же обратили внимание. Выяснилось, что арестовали по ошибке, «русского туриста» сразу же отвели в приличное помещение, накормили, напоили, отмыли, продержали на карантине по холере и отправили, извинившись за этот случай, в Стамбул.

В 1912 году Хабиб Зайни вернулся в Россию. Впоследствии он вспоминал это албанское приключение как особую милость высших сил, ведь мог умереть в том зиндане от голода или холеры.

Автор выражает особую благодарность внуку Хабиба Зайни — Искандеру эфенди за предоставленные материалы из семейного архива.