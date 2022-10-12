ФСБ и СКР установили организатора теракта на Крымском мосту — главное управление разведки Минобороны Украины

Фото: кадр видео/соцсети

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России установили организаторов теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Ими оказались главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

Как сообщает ФСБ, они закамуфлировали бомбу в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны. В начале августа ее отправили из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex Capital S.A. (Русе).

К организации переправки груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем в Армению привлекли граждан Украины — Михаила Цюркало, Дениса Ковача и Романа Соломко, а также граждан Грузии Сандро Иносаридзе и брокера по имени Леван и гражданина Армении Артура Терчаняна.



C 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз растаможили по правилам ЕАЭС и подменили документы. После этого отправителем указали ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения, город Алаверди), а получателем — московское ООО «Лидер».

На зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу через «Верхний Ларс». 6 октября его доставили и разгрузили на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае. На следующий день, 7 октября, при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Злобы и еще пяти установленных россиян документы на груз снова изменили — отправителем указали ульяновское ООО «ТЭК-34», а получателем — несуществующую крымскую фирму.

7 октября паллеты загрузили в грузовик гражданина России Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. Подрыв произошел 8 октября в 06.03.

Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы вел сотрудник ГУР Минобороны Украины. Он представлялся Иваном Ивановичем и использовал для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Андрейченко из Кременчуга.

Задержаны пять граждан России, три гражданина Украины и Армении, которые участвовали в подготовке преступления. Расследование продолжается. Всех организаторов и соучастников, в том числе иностранцев, привлекут к ответственности по российскому законодательству, сообщили в ФСБ.

Фото из соцсетей

Напомним, 9 октября президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры государства. Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.



По факту подрыва возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекс РФ — «Терроризм». По словам Александра Бастрыкина, допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены взрывотехническая, генетическая и криминалистическая экспертизы.



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Татьяна Демина