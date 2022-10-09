Президент России назвал подрыв Крымского моста терактом — возбуждено уголовное дело

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом. По его словам, он был направлен на разрушение критически важной инфраструктуры государства — «сомнений нет». Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.

— Мы возбудили дело по части второй статьи 205 [Уголовного кодекс РФ] «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования, — сообщил Владимиру Путину глава СКР, добавив, что удалось установить подозреваемых «из числа тех, кто мог готовить теракт».

Он же рассказал, что подорвавшийся на мосту грузовик перед этим проехал через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар. Уже установлены перевозчики, участвовавшие в организации движения транспорта.

— Кроме того, мы продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма, — утверждает глава СКР.

Фото: kremlin.ru

По словам Александра Бастрыкина, допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены взрывотехническая, генетическая и криминалистическая экспертизы. Органам ФСБ и МВД России поручено провести оперативно-разыскные мероприятия, сообщает пресс-служба Кремля.

— Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод — это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму, — сказал глава СКР.

Фото: Следственный комитет России

Напомним, происшествие случилось утром 8 октября. СКР сообщал, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.

Сегодня на Крымском мосту открыли двухсторонний проезд. Рабочие уже восстановили ограждения с обеих сторон моста и нанесли временную разметку.



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Татьяна Демина