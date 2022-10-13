День в истории: казанские коты в Эрмитаже, освобождение Латвии и нулевой меридиан

Чем примечательна дата 13 октября?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 13 октября, Международный день по снижению риска бедствий. В разные годы и столетия в эту дату Гай Юлий Цезарь возглавил Римскую империю, в США заложили первый камень в основание резиденции президента, в России основали гидрографическую службу военного флота, Гринвич утвердили как место прохождения нулевого меридиана, столицу Турции перенесли из Стамбула в Анкару, поэта Осипа Мандельштама доставили в трудовой лагерь, советские войска вступили в Ригу, а Челябинск стал городом-миллионником. Родились в этот день немецкий врач, первым описавший лейкемию, Рудольф Вирхов, зачинатель пушкиноведения, историк Петр Бартенев, русский поэт и прозаик Саша Черный, «железная леди», премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, советский режиссер театра и кино Марк Захаров, советский актер Савелий Крамаров. Скончались американский физик, один из разработчиков транзистора Уолтер Браттейн, французский актер Гийом Депардье. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Хранители Эрмитажа и писатель Аглямов



13 октября 1745 года (по старому стилю) дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна издала указ: из Казани в Петербург должны были прислать 30 котов для ловли мышей, которые появились в царских покоях. Екатерина II наделила прибывших котов статусом «охранников картинных галерей», поделив на два класса — надворных и комнатных. Только во время блокады Эрмитаж остался без четвероногих хранителей. После войны кошек специально завозили в город, чтобы те охраняли музейные экспонаты. В 2009 году в Казани открыли памятник Коту Казанскому.

13 октября 1813 года в Польше родился ученый-востоковед, профессор Казанского университета, казанский отдельный цензор Иосиф Готвальд. В 1849 году он был назначен в Казанский университет ординарным профессором арабского и персидского языков. Несколько лет возглавлял типографию Санкт-Петербургского университета, преподавал английский язык. Умер в Казани 7 августа 1897 года, завещав Казанскому университету свою библиотеку и собрание рукописей.

3 октября 1946 года в селе Пуст-Ашит Заинского района Татарской АССР родился татарский писатель Мударис Аглямов. Учился в Казанском государственном университете на отделении татарского языка и литературы. Он работал учителем истории, корреспондентом печатных изданий, помогал режиссеру Народного театра Набережных Челнов. В 1959 году начал публиковать свои первые произведения. Выпустил сборники стихов: «Следы костров» (1973), «Здравствуй, сердце!» (1978), «Полдень» (1987), «Я сказал...» (1991) и другие. В 1991 году был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.» В 1992 году стал лауреатом премии имени Тукая.

В 1944 году в этот день советские войска вступили в Ригу. Фото: wikipedia.org

Нападение на Нальчик и освобождение Латвии

В России за поддержание навигационной безопасности общего мореплавания отвечает Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ, расположенное в Санкт-Петербурге. История службы берет начало с 13 октября 1827 года — с создания управления генерал-гидрографа. Первым генерал-гидрографом стал вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев (1763—1831).

В 1944 году в этот день советские войска вступили в Ригу. Рижская наступательная операция по освобождению столицы и всей Прибалтики продолжалась около месяца, в ней погибло 150 тысяч военнослужащих. Советские войска нанесли поражение главным силам группы армий «Север». Они продвинулись до 150 километров и освободили большую часть Латвии.

13 октября 2005 года исламисты-радикалы под руководством Шамиля Басаева напали на Нальчик. Основными целями боевиков были здания региональных управлений ФСБ, МВД и ФСИН. Силовики уничтожили сотню террористов. Суд признал виновными 57 человек. Пожизненный срок получили пять членов банды, остальные — от 4 до 25 лет лишения свободы.

Лазер в Гринвичской обсерватории, луч которого отмечает нулевой меридиан. Фото: wikipedia.org

«Железная леди», нулевой меридиан

Долгое время на картах разных стран можно было встретить нулевые меридианы, проходящие в совершенно разных местах, например в Лиссабоне, Париже, на острове Ферро. 13 октября 1884 года было принято международное соглашение, по которому Гринвичский меридиан стал считаться нулевым.

В 1900 году вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». В ней впервые было разъяснено ключевое понятие психоанализа — «бессознательное». Это произведение вместе с «Психопатологией обыденной жизни» (1901) и «Остроумием и его отношением к бессознательному» (1905) иллюстрирует проявления бессознательного в повседневной жизни людей.

Маргарет Тэтчер, английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979—1990), родилась 13 октября 1925 года. Многие запомнили ее как «железную леди» и первую женщину премьер-министра в истории Великобритании. Тэтчер занимала этот пост 11 лет, она делала упор на обеспечение гибкого рынка труда, приватизацию государственных компаний и уменьшение влияния профсоюзов.

