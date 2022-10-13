Магия «Нефтехимика»: нижнекамцы перевернули сезон с катастрофы до эйфории

Как в Нижнекамске с помощью работы кризис-менеджмента превратили провальный сезон в удачный

Фото: ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик», пожалуй, остается самой интересной командой 15-го сезона КХЛ. Здесь за полтора месяца умудрились сначала получить статус главных аутсайдеров, а потом стать самой стабильно побеждающей командой. И все это благодаря всего лишь паре-тройке кадровых решений, которые оперативно провели в руководстве нижнекамцев. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, как в Нижнекамске сотворили магию.

Худшее начало сезона в КХЛ

Пожалуй, не было еще в пятнадцатилетней истории Континентальной хоккейной лиги случаев таких мощных камбэков в сезон, как с «Нефтехимиком» этой осенью. Десять поражений кряду, всего одно набранное очко, ужасающая игра вратарей и оборонительной лиги команды, что логично вылилось в последнее место в таблице не только Восточной конференции, но и в общей турнирной таблице КХЛ.

Все это дополнялось проблемами с составом, связанными с потерями доморощенного лидера Марата Хайруллина в атаке и прижившихся легионеров в межсезонье. Павел Порядин на фоне потери отъезда мастеровитого партнера Хайруллина сник, захандрил и перестал быть похожим на себя, а отсутствие Рональда Кнота и Лукаша Клока, решивших попытать счастья за океаном, сильно сказалось на защитных редутах.

При этом было очевидно, что если укрепить заднюю линию, то дела пойдут, ведь шайбы нижнекамская команда исправно соперникам «отгружала», но пропускала больше. Так за первые 10 проигранных игр сезона команда Олега Леонтьева забросила 21 шайбу, вот только пропустила вдвое больше — 42 шайбы. Такой была картина для «Нефтехимика» к исходу сентября. Казалось, что сезон можно заканчивать уже по итогам первого месяца длинного сезона из 68 игр.

За полтора месяца команда сначала получила статус главных аутсайдеров, а потом стала самой стабильно побеждающей. Фото: hcnh.ru

Кадровая «скорая помощь» от руководства «Нефтехимика»

Но дальше произошла магия. Ну или оперативное решение кризиса путем болезненного ломанья неправильно сросшейся кости, чтобы восстановить ее обратно в правильной конфигурации. Так и сделали в руководстве «Нефтехимика». Но начали с самого важного — успокоили свой тренерский штаб, заверив, что над теми не висит угроза увольнения, так что Олег Леонтьев со своими помощниками может продолжать спокойно работать.

Стоит сказать, что подобные акты публичных заявлений о полном доверии от руководства срабатывают не всегда. Подобный трюк так и не сработал в казанском футбольном «Рубине», где генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов уже несколько раз заявлял, что полностью на стороне Леонида Слуцкого и даже публично подписывал с последним «вечный контракт» посередине неудачного сезона, по итогам которого команда вылетела из Премьер-лиги.

В Нижнекамске же все сложилось по-другому. Возможно, потому-то тут это было не формальной пиар-акцией, а реальной поддержкой, которую Леонтьев и его помощники чувствовали. Но тут, надо сказать, и кадровые решения с составом тоже сыграли вспомогательную роль второй опоры (первая — доверие к тренерам). С их помощью нижнекамцы и выбирались из катастрофы начала регулярного сезона.

Началась работа «скорой помощи» расставанием с вратарем Алексеем Мурыгиным и со словацким нападающим Самуэлем Бучеком. У Мурыгина были ужасные показатели в трех играх: 9 пропущенных шайб, 80,9% отраженных бросков и коэффициент надежности — 5,58. Ну а Бучек за шесть матчей не набрал ни одного очка, так что расставание с этим форвардом, на которого возлагались большие надежды, было вполне логичным.

Помимо Мурыгина окончательно сдали и Александр Судницин (27 пропущенных и 86,4%) и молодой Озолин с 71,4% отраженных, который еще в прошлом году стал одним из героев спасения сезона.



Помогать «волкам» в Нижнекамск приехали Эмиль Гарипов, не пригодившийся «Трактору», (это уже четвертая его команда после того, как вратарь покинул родную Казань) и Андрей Тихомиров. И вот тут уже действительно и по-настоящему началась магия. Шесть побед подряд у Нижнекамска и невероятные 93,1% отраженных бросков у казанского воспитанника. Для сравнения, в «Тракторе» у него было 77,8%.

Что интересно, так это то, насколько по-другому заиграл Эмиль в Нижнекамске. Обычно довольно «дерганный» и делающий много лишних движений голкипер здесь как будто обрел уверенность, спокойствие и стал играть так, как в плей-офф 2018 года в «Ак Барсе».



Атака заработала, почувствовав уверенность на последнем рубеже.

По известной хоккейной науке, атака начинает работать хорошо тогда, когда уверенна в последнем рубеже. Становится меньше мандража, игроки перестают дергаться в простых элементах игры. Так что последующее оживание лидеров стало вполне логичным следствием событий.

Нет, ошибки в обороне никуда не делись, просто теперь их стал «подчищать» Гарипов, что позволило нападению делать свою работу и приносить результат.

Почувствовал свой ритм наконец Вячеслав Лещенко, который еще в прошлом сезоне был в огне, забив в семи матчах подряд после своего перехода в «Нефтехимик». В победном матче с финалистами Кубка Гагарина в Магнитогорске у него было две шайбы и одна передача. А всего до домашнего поединка с «Трактором» он уже умудрился набрать 13 (5+8) очков.

Стал решать исходы матчей в своей излюбленной манере с прорывами из центра площадки и Павел Порядин, который поставил точку в матче с «Магниткой». У Павла 9 (7+2) очков после 16 игр.

Заиграл так, как от него ждали и экс-форвард «Бостон Брюинз» Энтони Камара. Именно он похоронил лидирующий Екатеринбург на его льду, выстрелив дуплетом.

Ну а «ролевики» стали работать не только клюшками, но и поднимать настрой в команде с помощью кулаков. Вот так Евгений Кашников «наказывал» Патриса Кормье в победном поединке над лидером турнирной таблицы Восточной конференции «Автомобилиста».

Сейчас важно сохранить эту атмосферу в раздевалке, где каждый чувствует, что его партнеры всегда на подхвате. В Нижнекамске все сложилось. Именно атмосфера помогает побеждать у топ-команд даже тогда, когда никто не верит.