«Белорусы помогают нам проходить острую фазу замещения импорта»

С уходом популярных брендов их место в Татарстане занимают производители дружественных стран

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Белорусские производители «закрывают» потребности татарстанских предприятий, образовавшиеся после вынужденного разрыва отношений с зарубежными поставщиками. Так мы безболезненно проходим острую фазу замещения импорта в промышленности», — объяснил курс на сотрудничество с Минском татарстанский вице-премьер — министр промышленности и торговли Олег Коробченко. Только в предыдущем месяце компании обеих республик подписали контрактов на 2,4 млрд рублей. Но самое главное — результатом недавних переговоров татарстанской и белорусской сторон должно стать создание совместного станкостроительного кластера. Выход на новый уровень подстегнул белорусский холдинг «Горизонт» к расширению поставок в республику своей продукции.

Братья-белорусы помогают по всем фронтам

В ближайшей перспективе торговые отношения Татарстана и Белоруссии ожидает капитальная перезагрузка. Если в прошлом году внешнеторговый оборот между республиками составил $851,9 млн, то на волне тотального импортозамещения татарстанские предприятия настроились на новый подъем в деловых отношениях. Охват безграничный — от традиционных поставок в нефтехимии до создания нового кластера в станкостроении.

— С белорусами наши предприятия активно сотрудничают. Это нефтехимия, шины, КАМАЗ (автокомпоненты). Работаем и с «Амкодором» (белорусский производитель спецтехники). Переговоры ведутся по всем направлениям, вплоть до станкостроения, — рассказал «Реальному времени» вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.





Фото: realnoevremya.ru

Бум взаимного интереса татарстанских и белорусских компаний «по всем фронтам» связан с дефицитом сырья и компонентов в промышленности. «Сейчас белорусы помогают нам проходить острую фазу замещения импорта, закрывают пустоты, которые образовались с уходом зарубежных партнеров, — объяснил вице-премьер Татарстана. Под давлением международных санкций белорусские компании переориентировали свои поставки на российский рынок, обещая полностью решить задачу по увеличению экспорта до конца года. Первый десант белорусской команды под руководством премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Татарстан завершился подписанием контрактов на 2,4 млрд рублей.

По данным пресс-службы правительства Белоруссии, было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве между Министерством промышленности Республики Беларусь и ПАО «КАМАЗ» на период до 2025 года, протокол о намерениях между челнинским ООО «Автотехник» и АО «Полоцк-Стекловолокно» на поставку стеклоровинга на сумму около $0,3 млн. Минский тракторный завод договорился с «РариТЭК Холдинг» об организации поставки 250 единиц тракторов «Беларус-1221.3» до февраля 2023 года, с «Камминз-Кама» — по поставкам двигателей для сборки тракторов в ОАО «МТЗ» и ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» в 2022—2023 годах. Также подписаны два контракта между ОАО «МТЗ» и ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» на поставку в 2023 году тракторов «Беларус-82.1/82.1-23/12» в общем количестве 1 310 единиц на сумму около $30 млн. Нижнекамское «Биотекс» заключило контракт с ОАО «СветлогорскХимволокно» на поставку полиэфирных нитей на сумму около $3,3 млн.

Белоруссов зовут к станку

Но самое перспективное направление, над которым сейчас работают стороны, — станкостроение. «Мы хотим создать в Татарстане совместно с Беларусью станкостроительный кластер. Ежегодно нам необходимо производить по две тысячи станков», — сказал вице-премьер.

Кроме того, в Татарстане планируется начать выпуск беспилотных тракторов — совместной разработки «МТЗ-Татарстан» и КФУ. Образец такой техники, предназначенной для выполнения профильных работ на открытых территория — полях, фермах, заводах — продемонстрировали во время визита Романа Головченко в Казань.

О создании совместных предприятий с белорусским капиталом речь пока не идет. Ожидается, что в октябре будет подписано межправительственное соглашение о принципах единой промышленной политики, а также соглашение по учету технологических операций. Это откроет доступ российским компаниям на белорусский рынок, а белорусским — на российский, в первую очередь в рамках программ субсидирования федерального и регионального уровня. В этом смысле хорошим полигоном является Татарстан, отметил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

— Абсолютно все новинки наших автобусов, грузовиков, низкопольных трамваев обкатываются именно здесь. Тут очень большая доля присутствия нашей техники, и та программа, которая существует на региональном уровне, позволяет комфортно работать и нашим предприятиям, и татарстанским потребителям нашей техники, — рассказал он.

Новинки белорусских автобусов, грузовиков, низкопольных трамваев обкатываются в Татарстане. Фото: nabchelny.ru

«Помните телевизоры «Горизонт»?

Оживились на санкционной волне и белорусские производители бытовой техники. В частности, холдинг «Горизонт» — крупнейший в Белоруссии производитель бытовой техники и электроники почти в два раза увеличил отгрузку телевизоров (выпускает технику под марками Asano и Leff).

— Холдинг «Горизонт» сегодня расширяет свое присутствие в отечественных торговых сетях, помогая решить вопрос импортозамещения, — рассказал Олег Коробченко, — Разве вы не знаете, что есть телевизоры «Горизонт», не помните? — изумился он встречным расспросам журналистов.

Как выяснилось, речь идет не о запуске собственной торговой сети, а об увеличении отгрузки через российского ретейлера бытовой техники — сеть DNS и интернет-платформу OZON (основные каналы сбыта продукции в России).

— Мы расширяем дистрибуторскую сеть, — подтвердили информацию «Реальному времени» в московском представительстве холдинга «Горизонт», — 80% проданных в этом году в России телевизоров — это производство минского завода «Горизонт».

По данным компании, к сентябрю этого года объем поставок телевизоров перешагнул рубеж в 1 млн штук. До конца года холдинг планирует выпустить и отгрузить в нашу страну еще около 350—400 тысяч единиц. В результате ожидается рост в 1,5—2 раза, так как «в прошлом году за весь год поставили на российский рынок около 700 тысяч телевизоров».

Речь идет не о запуске собственной сети, а об увеличении отгрузки через ретейлера бытовой техники DNS. Фото: dns-shop.ru

Бурный рост экспорта в Россию в компании связывают с уходом зарубежных поставщиков.

— Европейские, корейские, японские компании из-за санкций перестают отгружать продукцию в Россию. Так, Panasonic и Shapr стали слабо поставлять, они свертывают бизнес, сокращают свою деятельность, вот мы их и замещаем, — отметили в представительстве «Горизонта».

По словам сотрудников компании, сейчас идет рост заказов на бюджетные телевизоры под марками Asano и Leff стоимостью до 15 тысяч рублей. Первые же поставки белорусских телевизоров были в поволжские магазины DNS в 2019 году. «Мы присутствуем во всех ценовых категориях, за исключением премиальных брендов (их пока не производят). Но товары высокого уровня тоже есть», — отметили в представительстве холдинга. В компании добавили, что Татарстан является опорной точкой в распределении логистических грузов ретейлеров.

— Мы начали поставки техники еще в 2008 году в сеть «М.Видео», куда отгружали микроволновые печи совместного производства «Мидея–Горизонт». У «М.Видео» до сих пор остается крупный логистический центр под Казанью, куда напрямую из Минска отгружается белорусская техника, — рассказали в московском представительстве холдинга.

Еще в середине марта этого года начались продажи белорусских телевизоров под брендом Sber. Их производят на минском заводе «Витязь» (конкурент «Горизонта») в Белоруссии, а продажей занимается «М.Видео-Эльдорадо». По оценке компании, в прошлом году в нашей стране было продано около 6,5 млн телевизоров на общую сумму в 180 млрд рублей. Несмотря на то что в штучном выражении рынок остался на уровне 2019 года, в денежном он вырос на 5%. Также отмечается, что модели Smart TV в 2021 году занимали более 70% рынка по количеству товаров.

Фото: Максим Тарналицкий/tech.onliner.by

Кроме того, до конца года холдинг «Горизонт» планирует начать продажи белорусских ноутбуков. «Они готовятся к запуску в серийное производство», — добавили в представительстве холдинга.

— Мы активно работаем в Татарстане. Наша продукция хорошо представлена в федеральных торговых сетях и будет представлена еще лучше. Производим и поставляем телевизоры, микроволновые печи, газовые плиты, водонагреватели. К декабрю текущего года начнется поставка ноутбуков. У нас и у наших партнеров есть прямые контракты с торговыми сетями. В Татарстане в торговых сетях много продукции производства холдинга, представленные более чем 50 брендами, — рассказал нашему изданию представитель АО «Горизонт Рус» Алексей Костерев, — Мы открыты для новых заказов.