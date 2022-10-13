«Восточную верфь» обязали расплатиться с Зеленодольским ПКБ за малый морской танкер

Судостроители из Владивостока сорвали сроки сдачи судов для Тихоокеанского флота и задолжали авторам проекта 03182

Зеленодольское проектно-конструкторское бюро выиграло суд с судостроительной компанией «Восточная верфь» из Владивостока, взыскав долг за работу в рамках контракта по созданию малого морского танкера проекта 03182. Минобороны заказывало строительство четырех таких судов с шифром «Платформа-Арктика» для Черноморского и Тихоокеанского флотов. Один танкер заказчик уже получил, по остальным — сроки сдачи были сорваны. Подробнее — в материале «Реального времени».

Четыре танкера для Черноморского и Тихоокеанского флотов

Малый морской танкер проекта 03182 Зеленодольское ПКБ разработало с шифром «Платформа-Арктика». Это судно усиленного ледового класса для транспортировки жидких и сухих грузов с возможностью приема вертолетной техники, в том числе беспилотников, и выполнения спасательных операций. Танкер в длину достигает 75 м, в ширину 15,4 м, имеет осадку при полной нагрузке — 5 м. Водоизмещение — 3,5 тыс. тонн.

Надстройка судна в носовой части, за ней — палуба с местами для размещения груза, крановым и иным оборудованием. На корме — площадка для вертолета. Внутренняя часть корпуса — это в основном емкости для жидких грузов. По данным проектировщиков, дедвейт танкера — 200 тонн флотского мазута, 250 тонн дизельного топлива, 420 тонн пресной воды, 320 тонн собственных запасов и другие грузы. Дальность плавания — 1,5 тысячи морских миль, автономность — 30 суток. Экипаж — 24 человека, но есть возможность разместить еще 20 пассажиров — специалистов необходимого профиля, бойцов антитеррора, личный состав авиационной группы и так далее. Проект презентовали на выставках SMM-2014 в Гамбурге и «Нева-2015».

Министерство обороны заказало строительство четырех судов этого проекта для Черноморского и Тихоокеанского флотов — они имеют большое значение для поддержания их боеспособности. Контракты на два судна достались владивостокскому заводу «Восточная верфь». Два других получил Зеленодольский завод им. Горького, но впоследствии заказ передали нижегородскому предприятию «Волга».

Министерство обороны заказало строительство четырех судов проекта 03182 для Черноморского и Тихоокеанского флотов. Источник: ЗПКБ

Головной танкер серии «Михаил Барсков» заложили в конце октября 2015 года на «Восточной верфи», но при строительстве возникли затруднения, сдать в срок в 2017 году судно не смогли. По данным пресс-службы администрации Приморского края, его спустили на воду лишь в августе 2019 года. Информации о передаче его Тихоокеанскому флоту пока нет. В феврале 2018 года во Владивостоке заложили второе судно (четвертое в серии) — «Борис Аверкин», его также должны передать КТОФ.

Два других судна в Нижнем Новгороде начали строить в сентябре 2016 года. Сначала заложили второй в серии танкер «Вице-адмирал Паромов». В феврале 2021 года в Севастополе судно торжественно приняли в состав Черноморского флота — это был первый за 30 лет новый малый морской танкер ВМФ.

В марте 2017-го на «Волге» начали строить судно «Валентин Рыков». Это судно, а также «Борис Аверкин» все еще на стапеле на разных стадиях строительства.

В феврале 2021 года в Севастополе судно торжественно приняли в состав Черноморского флота. Фото: function.mil.ru

Погасить долг перед разработчиками проекта

Сроки сдачи танкеров неоднократно сдвигались. Кроме того, владивостокские судостроители задолжали разработчикам проекта. В результате АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» подало иск к АО «Восточная верфь», потребовав принять результаты выполненных работ по двум этапам, подписать акты сдачи-приемки работ и выплатить долги — более 18 млн рублей.

В мае 2016 года между Зеленодольским ПКБ судостроительной компанией «Восточная верфь» из Владивостока был заключен договор, по условиям которого зеленодольцы должны были провести работу по техническому сопровождению и внесению изменений в ряд документов при постройке, испытаниях и сдаче малого морского танкера проекта 03182. Впоследствии стороны заключили допсоглашения к договору. Так, в соглашении от 15 сентября 2021 года была согласована стоимость работ по договору — 34,1 млн рублей, а также был введен еще один этап работ, ориентировочная цена которого составила 10,5 млн рублей, в конце прошлого года конструкторское бюро направило заказчику акты выполненных работ на общую сумму чуть более 20 млн рублей.

Согласно договору, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан был направить исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ, для которого в свою очередь составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок по исправлению ошибок и сроков их исполнения за счет исполнителя. Однако судостроительная компания встречное обязательство по оплате работ, выполненных Зеленодольским ПКБ, не исполнила, оставив без внимания и претензию конструкторов, направленную заказчику в апреле этого года, что и послужило причиной для обращения в суд.

Зеленодольское ПКБ потребовало от «Восточной верфи» принять результаты выполненных работ и погасить долги. Фото: Анас Зайнуллин/zpravda.ru

Позже, в ходе переписки, «Восточная верфь» подписала один из актов, а в отзыве на иск зеленодольцев признала работы лишь на 13,4 млн рублей, после чего исполнитель работ в своем ходатайстве уточнил исковые требования к заказчику и просил суд взыскать с него задолженность в размере 18,3 млн рублей.

По данному спору истец выполнил работы, а ответчик принял их результат на сумму 13,4 и 4,8 млн рублей по двум этапам, что подтверждается представленной первичной документацией, перепиской сторон и отзывом ответчика, указал суд. С учетом этого исковые требования признали обоснованными, и они были удовлетворены. Решение может быть обжаловано.



Оба многоцелевых танкера, которые строит владивостокская верфь, аналогичны по своим техническим характеристикам. В первую очередь они предназначены для ведения патрулирования и выполнения спасательных операций на море, поиска и оказания помощи суднам, терпящим бедствие. Например, такие танкеры способны снять корабль с мели и рифов, откачать воду из затопленных отсеков или же отбуксировать аварийное судно к месту убежищ. Помимо прочего такое судно комплексного снабжения может работать в самых разных условиях, в том числе и арктических морях и во льдах. Для выполнения всех этих задач, корабли по проекту должны оснастить современными средствами связи, навигации, спасательными и противопожарными средствами.

Малый морской танкер проекта 03182 оснащен взлетно-посадочной платформой для вертолетов класса Ка-27, комплексом ликвидации аварийного разлива нефти и краном-манипулятором грузоподъемностью 20 тонн.