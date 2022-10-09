«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 23-я: «Нагима»

Мультинациональный проект о встрече двух подруг

Фото: скриншот видео www.youtube.com/watch?v=eyHpuJoV9QE

У этой картины два названия — «Школьные подруги» и «Нагима». Автор сценария и режиссер Наргиз Нур. Проект — международный, студенческий, подгтовленный с участием студентов Балтийской школы кино и медиа под художественным руководством Арво Ирхо, в биографии которого обязательно упоминается, что он был практикантом на съемках «Сталкера».

Теплый ветер эстонских фильмов



Кроме работы на «Таллинфильме» Ирхо преподавал, снимал, отметившись в Швейцарии, Шри-Ланке, Финляндии, США, создав кафедру кино и видео в Таллинском педагогическом университете.

Наргиз Нур — из семьи работников республиканской киностудии: звукооператора и старшего мастера монтажного цеха (позже — директора объединения «Дубляж-фильм»). Закончила журфак, работала в «Молодежи Татарстана», а потом стала работать ассистентом Булата Мансурова на съемках «Теплых ветров Древних Булгар» — процесс затянулся на шесть лет, параллельно шло обучение на сценарном факультете Института кинематографии, которое закончилось тремя курсами. С Арво Ирхо она познакомилась, когда помогла ему найти исполнителя главной роли для фильма «Сердце Медведицы». После на фестивале мусульманского кино «Золотой Минбар» переводчица актрисы Сафии аль-Амри отметила ее идею сценария о мусульманке. Она учится в университете, преподает арабский. Чтобы появился конфликт, придумала героине подругу, у которой жизнь сложилась совсем иначе — а потом они встретились спустя семь лет.

Традиции и ценности



Фильм снимался летом 2008 года, в кадре можно увидеть детский дом в Дербышках, четвертый роддом на Гагарина, улицы Чистопольскую, Дзержинскую, Декабристов. Фильм снимали в рамках реализации проекта национального короткометражного фильма на тему «Семейные традиции, духовно-нравственные ценности жителей Татарстана», это около полутора миллионов из республиканского бюджета. Но материала хватило не на 20 минут, как планировалось, а больше.



Среди актеров, играющих на экране, надо подробно рассказать об исполнительнице роли Нагимы Айгуль Ахметовой. Ахметова скончалась 3 августа 2010 года, ей было 27 лет, она болела раком. С 2001 года работала в Тинчуринском театре, сыграв более 30 ролей. При встрече с режиссером Ахметова сообщила, что, как и героиня, живет с подругой, арабский не знает, а вот молиться, конечно же, умеет. В театре платок не носит, что, говорят, потом изменилось, в связи с фильмом — Ахметова стала ходить в длинном платье и хиджабе.

Судя по найденным интервью, сейчас Наргиз Нур — коуч в Москве.