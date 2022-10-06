Минтимер Шаймиев подарил Национальной библиотеке Татарстана более 3,6 тысячи книг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев передал в дар Национальной библиотеке Татарстана 3 629 книг из своих личных фондов. Около 200 из них представлены в открытом доступе в читальном зале.

На этих книгах можно найти личные дарственные подписи авторов. Среди них — актер Александр Калягин, писатель Чингиз Айтматов, поэтесса Белла Ахмадуллина. Также в некоторых из книг есть пометки, сделанные Шаймиевым.

— О книгах надо говорить. Почему? Потому что это есть источник знаний и труды выдающихся ученых, философов, литераторов. Одним словом — вековые чаяния в этой отрасли. Да и есть чему учиться. «Учиться и учиться» — это не нам было сказано, но сказано было совершенно правильно, — отметил Государственный Советник.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Передача книг произошла в рамках конференции «Взаимодействие бизнеса, власти и общества с фондохранителями по обеспечению сохранности книжных памятников». Ее целью является создание общественного резонанса для решения проблемы сохранности библиотечных фондов.

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Елизавета Пуншева