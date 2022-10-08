Фокус на удержание, или Как рынок труда отреагировал на мобилизацию

Кому пригодилась университетская корочка и как высокооплачиваемые сотрудники переходят на понижение в «защищенные» отрасли

С началом частичной мобилизации в России рынок труда переживает трансформацию — в перспективе он может стать более женским и возрастным, говорят эксперты. Компании тем временем уже развернули борьбу за сотрудников. В ближайшее время произойдет отток вакансий, и в целом есть смещение стратегии от найма к удержанию, отмечает в авторской колонке для «Реального времени» основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин», бывший топ-менеджер «БАРС Груп» и создатель платформы Round Галина Ахмерова.



Интересный ландшафт на рынке труда



Роль HR возросла в каждой компании: прежде всего это работа с психологическим (корпоративным) духом и юридическая помощь для «призывных» категорий. Параллельно с этим намечается серьезное смещение фокусов в рекрутинге.

Хотя мы еще и не наблюдаем кардинальных изменений на самом рынке труда (по данным HeadHunter, за последние две недели количество вакансий и резюме сократилось несущественно, в пределах 0,5—0,7%), интересный ландшафт уже сформировался.

На что я хотела бы обратить внимание, это в первую очередь на отрасли с точки зрения фокуса экономики на них.

Фото: tatarstan.ru

Алена Владимирская, например, прогнозирует, что в топе будут:

направления промышленности и производства (в том числе и легкая);

микроэлектроника и строительство (дорожное и промышленное);

агро- и сельское хозяйство;

информационные технологии и безопасность, телеком;

фармацевтика;

Туризм.

И все, что тем или иным образом связано с государством и заказами с его стороны.

Если сюда еще добавить призму категорий для брони от призыва, то формируется и образ наиболее желаемых отраслей от соискателей.

Сотрудники с зарплатой 200 тысяч переходят на понижение в «защищенные» отрасли

Отсрочку при определенных условиях могут получить работники IT-компаний, сотовых операторов, финансовых организаций и системообразующих СМИ, а также предприятия ОПК. Как никогда выпускникам этих специальностей пригодилась университетская корочка.



Мне уже известны неединичные случаи, когда сотрудники с зарплатой 200 тысяч рублей переходят на понижение до 100 тысяч в более «защищенные» отрасли.

Частичная мобилизация в ближайшее время приведет и к оттоку вакансий на рынке труда: не до этого сейчас. В целом, общаясь с представителями HR различных сфер, могу отметить, что есть смещение стратегии от найма к удержанию.

На это влияют все факторы:

и частичная мобилизация;

и фрагментарный отток кадров за пределы страны;

и удаленный формат работы;

и, конечно, стоимость удержания.

По разным расчетам, удержание сотрудника дешевле найма нового в 3—5 раз*. Мы в Round провели свое исследование выгоды удержания. Даже при снижении текучки на 2% для компании в 1000 человек результат для бизнеса может быть ощутимым.

В заключение хочется сказать, что, какие бы изменения на рынке труда ни происходили, они всегда как развивают гибкость и трансформацию самих работодателей в лучшую сторону, так и дают импульс к развитию новых компетенций среди соискателей.

Галина Ахмерова