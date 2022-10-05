«Дело даже не в том, как ты пишешь. Главное, чтобы это было для людей»

В Союзе журналистов прошло чествование ветеранов журналистики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Союзе журналистов Татарстана прошла церемония чествования ветеранов журналистики. На событии награждали юбиляров этого года и профессионалов, внесших большой вклад в развитие сферы в республике. Галерея из старых снимков, музыкальные выступления и слова благодарности — о тех, кто создавал журналистику Татарстана и о преемственности поколений — в материале «Реального времени».

История в героях

Одним из ветеранов татарской журналистики является Гузель Нуруллина, редактор социальной газеты «Выбор», в которой она работает уже 30 лет. Ее родители также профессиональные журналисты, поэтому этой сферой она заинтересовалась еще в детстве.

Первую статью Нуруллина написала в 9 классе для молодежной газеты «Комсомолец Татарии». После поступила на факультет филологии и работала в нескольких многотиражных изданиях. В 41 год попала в «Выбор» и почти сразу стала редактором. В профессии она уже 50 лет.

Гузель Нуруллина. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Тогда я по-настоящему ощутила, что значит быть журналистом, и какая ответственность перед журналистикой стоит. Огромная, — вспоминает она.

Еще одним из приглашенных журналистов стал Агзам Фальзрахманов, который в 85 лет все еще публикуется в некоторых татарскоязычных газетах. За его плечами опыт работы редактором в таких изданиях, как «Вечерняя Казань», «Идель» и других региональных СМИ. Кроме того, Фальзрахманов 25 лет своей жизни посвятил телевизионной журналистике.

Акзам Фальзрахманов. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лилия Зиганшина прошла достаточно долгий путь перед тем, как стать журналистом. Сначала, отучившись в КАИ, она работала на Байконуре, затем на заводе. Затем ее «журналистика захватила» и она поступила в КГУ на новую для себя специальность.

— Мне во всей журналистике нравилось работать. Просто мы с подружками пошли в КАИ, тогда было модным поступить в КАИ. Тогда Гагарин полетел, спутник полетел. На втором курсе мы тогда были. Это было очень модно, интересно. Но потом я поняла, что это не мое, вся эта тема, — поделилась опытом Зиганшина.

Лилия Зиганшина. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После журналист писала для многих региональных изданий и даже путешествовала по России во время работы в одном из них. Она ушла на пенсию в 2013 году и в 80 лет все еще публикуется.

Воспитание нового поколения журналистов

На церемонии чествования ветеранов присутствовали и те, кто только начинают свой путь. Дети — журналисты выступали с песнями и стихотворениями, а вчера собирали подарки для гостей.

— Они прям с таким воодушевлением пришли. Я очень рад, что у нас растет вот такая вот замечательная смена, вот такие вот замечательные дети. Они очень искренние, любят свою работу, тоже будущие журналисты. Я надеюсь, многие из них станут журналистами, — заявил генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Государственного совета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам члена президиума Союза журналистов РТ Венеры Якуповой, важность такого события состоит в том, чтобы поблагодарить ветеранов за вклад, который они привнесли в развитие нашего общества.

— Сегодня все восхищаются Казанью, наша республика занимает лидирующее место в Российской Федерации — и в этом большая заслуга тех, кто многие годы трудился в сфере журналистики. Ведь слово оказывает огромное влияние и на общественные процессы, и на людей, — отметила она.

По словам члена президиума Союза журналистов РТ Венеры Якуповой, важность такого события состоит в том, чтобы поблагодарить ветеранов за вклад, который они привнесли в развитие нашего общества. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» попросило у профессионалов дать советы начинающим журналистам. Якупова отметила, что очень важными чертами характера в этой сфере являются любознательность и неравнодушие.

— У каждого есть свои убеждения, принципы. И не надо бояться цензуры, главный цензор — это вы сами. Имейте смелость и талант, чтобы сказать публично то, что кому-то может не понравиться, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению Гузель Нуруллиной, журналистику надо прочувстовать. При этом, такая работа — крайне ответственная.

— Я им говорила (сотрудникам): «Самое главное — вам дают ингредиенты: капусту, свеклу, морковь, картошку. Ваша задача — приготовить борщ. Не просто суп, а настоящий борщ. <…> Дело даже не в том, как ты пишешь, в каком стиле. Главное, чтобы это было для людей по-настоящему. В суть проблемы надо вникать.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лилия Зиганшина также упомянула о важности открытости миру. О важности любознательности.

— Ближе к жизни. Надо изучать жизнь. Конечно, педагоги говорят все правильно, вся эта теория журналистская. Но надо изучать жизнь. Мне повезло, потому что я сначала изучила всю жизнь эту, а потом пошла учиться. Мне уже теория легла на очень хорошую практику, и мне было легко работать.

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