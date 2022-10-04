В Союзе журналистов Татарстана прошли сборы подарков для ветеранов

Фото: realnoevremya.ru/Артем Дергунов

Сегодня в Казани в Союзе журналистов Татарстана прошли сборы подарков для ветеранов журналистики. Завтра там пройдет церемония их чествования.

Дети-журналисты, которые только начали свой путь в профессии, собирали подарочные наборы из продуктов питания. Помогал им председатель союза Ильшат Аминов.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Дергунов

— В этом году мы решили, что (подарки) получат ветераны журналистики и юбиляры. Самые достойные из них, которые активно принимают участие в жизни союза. Также наборы получат ветераны телекомпании ТНВ. Мы все их развезем для того, чтобы люди почувствовали, что это их праздник, чтобы было что на праздничный стол испечь, поставить. Для того чтобы для них это был день хороших и приятных эмоций, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Около 90 праздничных наборов юные журналисты собрали всего за 20 минут всей командой. Как отметили они сами, это больше похоже на «семейный сбор». Завтра подарки вручат почетным журналистам на церемонии награждения.

— Мы сегодня наблюдаем такую преемственность поколений. Эту вот нить, которую нельзя разрывать. Эту связь между прошлым, настоящим и будущим. Сегодня наши дети выступили одной командой, дружной командой. Мне кажется, это является очень важным процессом воспитания подрастающего журналистского поколения, — заявила руководитель студии дубляжа «Шаян ТВ» Роза Адиятуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Дергунов

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Елизавета Пуншева