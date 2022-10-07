День в истории: первый словарь татарского, последняя Конституция СССР и крупнейший музей Европы

Чем примечательна дата 7 октября

Сегодня, 7 октября, в России отмечают День создания штабных подразделений в органах внутренних дел. В разные годы и столетия в этот день постригли в монахи молодого Сергия Радонежского, произошло последнее в истории крупное сражение галерных флотов — битва при Лепанто, образовали Германскую Демократическую Республику (ГДР), в СССР приняли последнюю Конституцию, у мавзолея Ленина ликвидировали пост №1. Родились в этот день: датский физик, открывший «закон радиоактивных смещений», Нильс Бор, советский дирижер и музыкальный педагог Николай Рабинович, российский президент Владимир Путин. Умерли: американский писатель Эдгар Аллан По, народный артист СССР Борис Щукин, российский журналист и правозащитница Анна Политковская. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Первый словарь татарского языка и съемки «Зулейхи» в КФУ



7 октября 1829 года в Казанском императорском университете Николай Лобачевский провел заседание ученого совета, где обсудили вопросы изучения татарского языка. Было решено собрать сведения о его наречиях «с тем, чтобы через составление грамматики и словаря и подробное разыскание существующих на оном сочинений… сообщить ученой Европе полные о сем языке сведения». Спустя пару лет в университетской типографии издали первый в мире Словарь татарского языка в двух частях (1833—1835).

Постановлением Совнаркома ТАССР приказом Наркомпроса республики в 1939 году в Казани учредили «Научно-исследовательский институт татарского языка и литературы», сегодня известный как Институт языка, литературы и искусства им. Галимджана Ибрагимова. Он стал одним из ведущих научно-исследовательских учреждений, входящих в систему татарстанской академической науки. Сотрудники института регулярно организуют специализированные экспедиции в районы Татарстана и за пределы республики, изучают татарский народ, его жизнь, культуру.



Фото: Михаил Козловский

В 2015 году на Арском кладбище Казани открыли бюст первого президента Академии наук Татарстана и основателя Института татарской энциклопедии Мансура Хасанова. Он внес значительный вклад в развитие общеобразовательной, профессионально-технической и высшей школы, библиотечной, музейной, кинопрокатной сетей Татарстана. При активном участии Хасанова были приняты Декларация о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики (1990 г.), решение о проведении референдума о государственном статусе Татарстана (1992 г.), Конституция РТ (1992 г.), решение о праздновании 1000-летия Казани. «Мансур Хасанов оставил глубокий след в истории Татарстана своим творчеством и служением родной республике. То, что сегодня его память увековечивается в камне, в произведении искусства, — это на все времена», — отметил на церемонии открытия бюста первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

В 2016 году столица Татарстана боролась за право стать символом новых купюр номиналом 200 и 2 000 рублей. Однако лидирующая в зрительском голосовании и поддержанная в ходе «избирательной кампании» целым рядом лидеров общественного мнения, Казань оказалась лишь третьей, а победителями стали Севастополь и Дальний Восток. Результаты голосования вызывали сомнения у татарстанцев, некоторые из них заявили, что не смогли поддержать родной город из-за технических проблем.



Фото: Максим Платонов

В 2018 году съемки сериала «Зулейха открывает глаза» проходили не только в Лаишево, но и у стен Казанского федерального университета: на Кремлевской улице появились кони, телеги и баррикады, с которых шла стрельба. Исполнительный продюсер кинокомпании «Русское» Илья Папернов рассказывал «Реальному времени», что подготовка площадки в Казани началась задолго до начала октября: «Здесь три КАМАЗа завезли по 16 кубов грунта, элементы для баррикад, чтобы прикрыть какие-то современные детали. В субботу снимали дорожные знаки, надо еще развесить обратно и не перепутать».

Фото: Юлия Косолапкина

Дарвиновский музей и последняя Конституция СССР



В 1337 году десятилетнего Сергия Радонежского постригли в монахи. С его именем связаны образование Троицкого монастыря и победа русских войск в Куликовской битве, на которую он благословил князя Дмитрия Донского. Сергия называют молитвенником и печальником земли Русской, так как все скорби и печали нашей родины он принимал на себя.

В 1907 году зоологом Александром Котсом в Москве был основан Государственный Дарвиновский музей — первый и единственный музей эволюции. Началась его история с того, что ученый передал свою коллекцию чучел животных зоологической лаборатории московских Высших женских курсов. Поэтому первоначально учреждение получило название Музея эволюционной теории московских Высших женских курсов, и лишь в 1922-м оно стало известно как Государственный Дарвиновский музей. На сегодняшний день он является крупнейшим естественно-научным музеем Европы — в нем можно увидеть свыше 800 тысяч экспонатов.



Фото: wikipedia.org

В 1977 году был принят последний Основной закон Советского Союза, известный также как «брежневская» Конституция и как Конституция «развитого социализма». Документ провозглашал построение в стране развитого социалистического общества и создание общенародного государства, устанавливал всенародное обсуждение и референдум как формы прямой демократии. Расширялись гражданские права — появились право выбора профессии, безусловное право на охрану здоровья, на жилище и на свободу творчества. Эксперты считают, что принятая Конституция способствовала распаду СССР в 1991-м, так как закрепляла за каждой союзной республикой право выхода из состава государства.



В 1993-м ликвидировали учрежденный в январе 1924 года пост №1 у Мавзолея Ленина в Московском Кремле. Решение приняли после массовых беспорядков в столице, в том числе после расстрела Белого дома, ставшего кульминацией внутриполитического конфликта в стране. Ефрейтор Дедков и рядовой Полетаев стали последними, кто нес караул у мавзолея вождя мирового пролетариата. Спустя 4 года президентским указом почетный караул установили у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Репродукция: wikipedia.org

Битва при Лепанто и создание ГДР

В 1571 году произошла битва при Лепанто — последнее в истории крупное сражение галерных флотов. В Патрасском заливе у мыса Скрофа испано-венецианский флот нанес сокрушительное поражение флоту Османской империи. Однако результаты сражения не оказали никакого влияния на исход войны. В итоге турки установили господство в Средиземном море, которым обладали почти столетие.

В 1949 году официально завершился процесс разделения Германии на две части — Германскую Демократическую Республику и Федеративную Республику Германия. Основной причиной разделения страны стало отсутствие среди стран-победительниц единого мнения относительно послевоенного устройства государства. Единственным президентом ГДР был Вильгельм Пик, который 73 года назад и провозгласил образование нового государства. Восточная и Западная Германия существовали самостоятельно до 1990 года, после чего объединились в единое государство — ФРГ.



В 2016 году стало известно имя обладателя Нобелевской премии мира. Ее удостоился президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за попытку разрешения конфликта между властями страны и боевиками FARC. «У премии лишь один лауреат — президент Сантос, однако с ее помощью мы хотели также отдать дань уважения народу Колумбии. Народу, который, несмотря на бессчетные трудности и многочисленные несправедливости, не терял надежды на мир», — сказала на торжественной церемонии заместитель главы Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

В 2020-м в этот день объявили имена лауреатов Нобелевской премии по химии. За разработку метода редактирования генома, получившего неофициальное название «генетические ножницы», награды удостоились ученые — француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна.

