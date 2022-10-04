Ничего нового: «Ак Барс» вновь получает пять от «Автомобилиста», а Знарок срывается на журналистах

Наставник казанцев продолжает обострять отношения с казанской прессой

Неделю назад «Ак Барс» уже делал первый заход в противостоянии с екатеринбургским «Автомобилистом» в гостях и получил пять шайб (5-2). Вторничным вечером казанцы попробовали взять реванш, но получилась так же — пять пропущенных и срывы главного тренера казанцев на пресс-конференции. Только на этот раз добавился фатальный казус в овертайме со снятым вратарем. О том, что происходило на «Татнефть Арене» во втором противостоянии Казани и Екатеринбурга — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Быть ли реваншу после разгрома в Екатеринбурге?

«Автомобилист» в этом сезоне — одно из главных открытий сезона. Екатеринбуржцы выдали один из лучших своих стартов за последние сезоны и до вчерашней игры в Казани шли вторыми на Востоке, а после вчерашней игры и вовсе возглавили конференцию. Ко всему прочему, подопечные Николая Заварухина демонстрируют изящный и яркий комбинационный хоккей, что не может не подкупать.

Для «Ак Барса» поездка 29 сентября в Екатеринбург стала первым холодным душем. Уж не знаем, так ли много сил забрало победное для «Ак Барса» «Зеленое дерби», но подопечные Олега Знарка выглядели откровенно уставшими. «Автомобилист» тогда победил, как бы это парадоксально ни звучало с нынешним составом «Ак Барса», на классе. Широков, Голышев и Да Коста своими комбинациями разрывали звездную оборону «Ак Барса». Отсюда и и растерянность Олега Знарка на послематчевой конференции в Екатеринбурге.

Ключевым вопросом сегодняшней игры была, несомненно, дилемма — сделал ли главный тренер «Ак Барса» выводы после такой неудачной игры и провел ли работу над ошибками?



С первого периода и вплоть до конца матча не покидало ощущение, что «Ак Барс» выглядит уж очень уставшим. К тому же кадровые проблемы в составе казанцев настроение Олегу Знарку не добавляли. С «Автомобилистом» сыграли Воронков, Галимов, Токранов, Чудинов, Галиев. То есть, если рассматривать зону защиты, «Ак Барс» играл чуть ли не в три звена. На вопрос «Реального времени» об опасениях о физическом состоянии Олег Знарок лишь кивнул на то, что раньше вытаскивать матчи удавалось, что называется, «на волевых». Но не в этот раз.

С матчем против «Автомобилиста» минувшим вечером по большей мере вновь решило индивидуальное мастерство таких игроков, как Радулов, которые умеют оказаться в нужное время в нужном месте и принести нужные очки команде. Но даже двух забитых шайб Радулова не хватило, чтобы взять реванш у «Автомобилиста» в Казани. Шипачев ушел со льда вновь без результативных действий а Кагарлицкий поучаствовал в одной заброшенной шайбе.

Радулов — злой гений «Ак Барса»

Александр Радулов и Вадим Шипачев — пожалуй, два самых звездных подписания «Ак Барса» этим летом. Предполагалось, что именно они будут острыми наконечниками большинства атак казанцев. Пока что положительную картину своим выступлением рисует только 47 номер «Ак Барса». В активе Радулова 8 голов и 5 голевых передач, коэффициент полезности "+6". Вот и вчера он положил уже 200 и 201 шайбы в чемпионатах КХЛ.

Вадим Шипачев такими цифрами похвастаться не может. У экс-динамовца 3+2 на данный момент и коэффициент полезности равный -3. Да, к Радулову есть претензии, касающиеся множественных удалений и иногда уж чрезмерно агрессивного поведения как к судьям, так и игрокам команды соперника. Но манкировать тот факт, что он на данный момент один из самых важных игроков «Ак Барса» — бессмысленно. Радулов регулярно входит в топ-5 игроков «Ак Барса» длительности пребывания на площадке и пройденной дистанции, и это при его годах. Также Александр отлично вписывается в боевой хоккей Знарка, чего не скажешь о том же Шипачеве.

Складывается впечатление, что пока что Вадим или попросту не может адаптироваться к новой команде, или приносить очки каждую игру, не затрачивая особых усилий и выезжая на своем мастерстве. Шипачев — мастер своего дела, которого Знарок хорошо знает и ценит по выступлениям в «Динамо» и СКА. Но будто бы и ему нужна небольшая передышка, чтобы перезагрузиться как физически, так и ментально.

«Ак Барс» — команда, которой еще в августе вручили кубок Гагарина. К казанцам сейчас внимание приковано со стороны всех болельщиков лиги, потому что и правда интересно, окупит ли себя этот проект и получится ли у этого состава «галактикос» взять без особых усилий кубок. Давление — это то, что преследует «Ак Барс» с начала сезона. И пока что показателем является следующий факт: кто-то с этим давлением справляется, а кто-то нет. И речь сейчас не только об игроках.

Знарку все сложнее играть в невозмутимое спокойствие

59-летний специалист «Ак Барса» остается одним из самых опытных тренеров КХЛ, к тому же еще и прославленным. Олег Валерьевич в статусе коуча становился победителем всех самых престижных отечественных и не только соревнований. Ему нечего доказывать. Однако в последние годы статус Знарка как топ-тренера сильно пошатнулся. После феерии в СКА Олег Валерьевич Знарок встал у руля московского «Спартака», но ничем хорошим там не отличился.



Любые неудачи «Ак Барса» вызывают сейчас резкую реакцию у болельщиков, оттого Олегу Валерьевичу так сложно находиться на послематчевых пресс-конференциях, потому что любой неудобный вопрос сразу бьет по самолюбию некогда самого успешного тренера России. Знарок иногда повышает голос на журналистов, а в каких-то ситуациях и вовсе выходит из себя. Наставник постоянно раздражен, что бы ни происходило в команде. А все свое волнение и переживание отражает на чрезмерно эмоциональном общении с прессой. Судя по всему, Знарок избрал срывы на журналистах любимой формой снятия стресса. А те ему подыгрывают и с каждой новой пресс-конференцией готовят все более хлесткие вопросы.

фото: ak-bars.ru

Из последних перебранок — очередные попытки указать на плохое понимание хоккея и плохо сыгранная невозмутимость на вопрос о давлении в Казани:

— Давление на меня? На меня столько давления было, что я уже... (усмехается).

— Насколько все-таки стоило в матче с «Автомобилистом» снимать вратаря?

— Мне трудно с вами говорить, потому что надо чтобы в хоккее разбирался собеседник. Снимают вратаря, когда выигрывается шайба в средней зоне, уходит игрок за свои ворота, и начинается раскат, — объяснял не без раздражения специалист.

Такими темпами Олег Знарок очень скоро станет главной целью казанских представителей СМИ. Ведь помимо основной работы необходимо как минимум сохранять корректность в общении с прессой.

