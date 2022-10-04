Ватерпольный клуб «Синтез» посетил производство КОСа
Руководство и игроки клуба встретились с генеральным директором предприятия и приняли участие в обзорной экскурсии
Водное поло и «Казаньоргсинтез» являются неотъемлемой частью друг друга. Но если раньше заводчане ходили на игры «Синтеза», сегодня спортсмены пришли посмотреть на производственные площадки казанского предприятия СИБУРа. Что обсудили игроки «Синтеза» с основным спонсором клуба и какие производства посмотрели — в материале «Реального времени».
«Таких условий в водном поло, как у нас, нет нигде в России»
7 октября «Синтез», который в течение двух последних лет становился чемпионом России, открывает спортивный сезон, в преддверии этого события игроки и руководство клуба посетили «Казаньоргсинтез». В новый сезон Спортивный клуб водных видов спорта «Синтез» входит с новым названием. Новый нейминг — «КОС-Синтез» более четко отображает связь клуба с «Казаньоргсинтезом», предприятием, которое почти полвека поддерживает спортсменов.
— Благодарим вас за те победы и радости, которые вы нам приносили в последние два года, — обратился генеральный директор предприятия Айрат Сафин, приветствуя спортсменов. И задал самый животрепещущий вопрос болельщиков: «Получится ли сохранить титул в этом году?».
Ответил на вопрос главный тренер команды Реваз Чомахидзе. Он рассказал, что в этом году было принято решение в сторону омоложения команды, которое было осуществлено игроками детской школы клуба. Но, несмотря на обновление состава, тренер заверил, что команда обладает серьезным потенциалом.
— Мы планируем обязательно оставить титул и показывать максимально высокие результаты. Все условия для этого у нас есть. Спасибо за вашу помощь и внимание, это очень важно для нас, — подчеркнул тренер.
Поддержал коллегу и директор клуба Максим Осмоловский.
— Таких условий в водном поло, как у нас, нет нигде в России, даже в Европе мало где есть. Все, кто приезжают, удивляются нашему высокому уровню, — отметил он.
Айрат Сафин поднял еще одну важную тему — заполняемость трибун болельщиками и популяризацию водного поло. Присутствующие обсудили возможность трансляции матчей на федеральных каналах. Генеральный директор предложил кооперацию между спортивными клубами:
— Предприятия СИБУРа в Татарстане спонсируют четыре клуба: «Рубин, «Синтез», футбольный и хоккейный «Нефтехимики», почему бы спортсменам не налаживать контакты, ходить на игры друг друга, вместе выезжать на встречи со школьниками.
Идею спортсмены поддержали, отметив, что с радостью поболеют за татарстанские команды и будут рады видеть их у себя.
В завершение встречи Айрату Сафину, который, кстати, пообещал по возможности посещать все игры «Синтеза», Максим Осмоловский подарил мяч с автографами игроков команды и книгу «Синтез водного поло».
Экскурсия по производству
Вторая часть визита предполагала экскурсию по производственным площадкам.
— Мы уже не первый раз на «Казаньоргсинтезе». Такие визиты очень важны. У заводчан повышается интерес к спорту, они видят и общаются со спортсменами. Да и для игроков полезно знать, чем живет «Казаньоргсинтез», — отметил директор клуба.
Игроки, в свою очередь, также выразили заинтересованность.
— Это первое мое посещение такого большого предприятия, с нетерпением жду экскурсии, это будет потрясающий опыт, — поделился звездный новичок команды Никола Дедович, который буквально недавно приехал в Казань из Сербии.
Экскурсия, как и полагается, началась с инструктажа по безопасности, после которого спортсмены отправились на производство. Для них организовали обзорную поездку по всей территории КОСа с остановкой на единственном в СНГ производстве поликарбонатов. Им продемонстрировали процесс фасовки, хранения и отгрузки гранул этого сырья. Конечно же, они смогли не только послушать, но и потрогать готовую продукцию и даже забрать несколько гранул на память о визите.
— Это что-то грандиозное, впервые увидел такое масштабное производство. Впечатлен. В первую очередь тем, как предприятие сосредоточено на охране окружающей среды, на очистке своих выбросов. Здесь для этого применяются самые современные технологии. Я думаю, жители города могут быть спокойны, — поделился впечатлениями после экскурсии игрок «Синтеза» Сергей Лисунов.
Теперь спортсмены ждут заводчан и всех жителей города в гостях у себя 7 октября, в первый день сезона: клуб играет с омским «Штурмом».
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