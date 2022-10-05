«Безвестному зодчему удалось продумать все до последней мелочи»

Седьмая часть главы о казанском промышленном магнате Иване Михляеве из книги Алексея Клочкова «Казанский посад: стены и судьбы»

Фото: Дом И.А. Михляева в Петропавловском приходе

В новой части главы из книги «Казанский посад: стены и судьбы» Алексея Клочкова об Иване Михляеве публикуем его завещание и обновляем историю Петропавловского собора, которая за 300 лет обросла легендами.



Площадка для нового храма была выбрана на западном склоне Воскресенского увала, в той его точке, где дорегулярная улица Замошная Решетка (проходившая вдоль оси холма ярусом ниже нынешней Кремлевской улицы и ярусом выше Профсоюзной улицы) упиралась в Небогатов переулок, в общих чертах повторявший направление современной улицы Мусы Джалиля. По данным Писцовых книг 1566—1568 гг., еще за полтора столетия до пребывания у нас Петра I на этом же месте некий «поп Василий и миряне» поставили деревянную «церковь верховных апостолов Петра и Павла», замыкавшую цепочку храмов, стоявших вдоль улицы Замошная Решетка, которая в ту пору служила местом главного городского торга и шла от зарешеченной арки тюремного замка в западной части гостиного двора (отсюда и название) до упомянутой Петропавловской церкви.

Обложка книги

Как пишет С.П. Саначин, «ставший в начале XVIII века, пожалуй, первым казанским олигархом Среднего Поволжья И.А. Михляев вознамерился обновить церковь. Новый огромный собор сохранил имя святых Петра и Павла. Такое решение Иван Афанасьевич принял, конечно же, не зная о будущих планах императора посетить Казань во время Персидского похода 1722 года. Это произошло не позднее 1720 года, когда купец заключил два договора о поставке извести и камня «к строению церкви Петра и Павла». Первый был заключен в декабре 1720 года с помещичьими крестьянами села Ключищи Свияжского уезда, которые обязались поставить в Казань «извести 400 кадей, самой доброй, кипелки, до 400 камени степенного», второй — в декабре же с крестьянами того же помещика из деревни Заовражной «о поставке 200 кадей извести и 200 штук камня». Считается, что церковь строилась дважды, потому что в первый раз «по неискусству каменщиков она пала». Как бы то ни было, в 1726 году она была кончена и освящена».

Спасская церковь в Балахне. Построена в 1702 году на средства И.А. Михляева. Фото 1894 года

Таким образом, с первым мифом мы разобрались — коль скоро имя строившегося собора было предопределено заранее, он никоим образом не мог быть назван в честь пребывания Петра I в нашем городе — впрочем, Иван Афанасьевич имел прекрасную возможность обыграть это совершенно случайное совпадение перед императором — дескать, «вот, Ваше Величество, храм обновляю в честь святых апостолов Петра и Павла, будто нарочно подгадал к вашему приезду», как-де это показательно, символично и все такое прочее. Словом, в июне 1722 года Петр I (если он сюда действительно решил заглянуть) мог увидеть лишь титанических размеров строительную площадку возводимого собора, в лучшем случае — его фундамент.

Улица Замошная Решетка на совмещенном плане (1730, 1768 и 2021 годы)

Не менее очевидно, что столь небывалым по размаху строительным работам предшествовала долгая подготовка — И.А. Михляеву необходимо было выкупить немаленький участок земли (возможно, у нескольких домовладельцев), затем освободить его от старой застройки и, самое главное, во избежание возможного сползания сооружения с холма укрепить его откос с западной стороны мощной подпорной стенкой. Разумеется, все проектные работы и расчеты делал не лично И.А. Михляев, а некий безымянный, но, безусловно, очень талантливый архитектор: откуда его выписал купец — из Москвы ли, из Питера ли, или же из-за границы — ответа на этот отнюдь не риторический вопрос как не было, так и нет, но вот с зодчим Иван Афанасьевич совершенно точно не просчитался.

Первое из известных изображений храма. Камера-обскура. Юлиус фон Каниц. 1780 год

Настала очередь ответить на вопрос — когда именно состоялся переезд четы Михляевых в небезызвестный дом на уступе Воскресенского холма у подножия Петропавловского собора? Если судить по приходским записям (приход церкви Петра и Павла продолжал работать и в период возведения нового храма), то в 1724—1725 годах — в 1724-м Михляевы вместе с дворней зафиксированы еще в Богоявленском приходе, а в 1725-м их фамилии появляются уже в приходе Петропавловском. Последнее обстоятельство может означать только одно — каменный дом рядом с храмом (который мы знаем как дом И.А. Михляева) строился одновременно с собором. Между прочим, любой специалист вам подтвердит, что фигурные карнизы и пышное оформление наличников окон «палат И.А. Михляева» практически идентичны оформлению аналогичных элементов Петропавловского собора. Но главное даже не в этом — на мой взгляд, михляевский дом чисто физически не мог появиться ранее завершения фундаментных работ на соборе — в противном случае строение мешало бы работам по укреплению откоса холма. Кстати, палаты И.А. Михляева, стоящие вплотную к храмовому комплексу на рукотворной «ступеньке» Воскресенского увала, уже сами по себе представляют собой импровизированную подпорную стенку, удерживающую стоящие ярусом выше сооружения от сползания с холма. Таким образом, Петропавловский собор вкупе с колокольней, домом И.А. Михляева, остатками древнего храма Козьмы и Демьяна и хозяйственными постройками являют собой единый архитектурный комплекс, все составляющие которого так или иначе взаимосвязаны и даже взаимозависимы.

Собор Петра и Павла. Фото Максима Дмитриева. 1894 год

Если же взглянуть на этот ансамбль внимательным взором исследователя, станет вполне очевидным, что безвестному зодчему (вероятно, руководствовавшемуся пожеланиями супругов Михляевых) удалось продумать все до последней мелочи: сложные в плане купеческие палаты своим главным (двухэтажным) фасадом выходили на западный откос Воскресенского увала, откуда открывался прекрасный вид на волжские просторы; задний же фасад (одноэтажный) был обращен к небольшой, прямоугольной в плане площади, над которой доминировала 52-метровая громада величественного бесстолпного собора с 49-метровой девятиярусной колокольней. Сюда же, на площадь, выходила и главная (парадная) лестница храма, спустившись по которой и пройдя через арку надвратной церкви Козьмы и Демьяна, можно было выйти к гостиному двору и далее к крепости. С востока огромный квартал замыкался рядом одноэтажных торговых лавок (тоже «михляевских»), выходивших парадом на улицу Воскресенскую.

Вид на обновленный Петропавловский собор. Фото пресс-службы Казанской епархии. 2021 год

Словом, Михляевым удалось-таки устроить себе на старости лет самый настоящий парадиз (не случайно же лепные виноградные лозы на фасаде собора читаются как сад Эдемский), да и сам храм у них вышел на славу — он и поныне считается одним из ярчайших образцов стиля барокко петровской эпохи, для казанского же провинциального зодчества его архитектура и вовсе уникальна. Воздвигнув такую неземную красоту, Иван Афанасьевич смело мог помирать — его безбедное будущее в загробном мире было гарантировано. И это будущее (судя по датировке второго завещания Михляева) уже маячило на горизонте, хотя отождествлять время составления завещания (23 марта 1728 года) с датой кончины купца все-таки не следует — несмотря на очевидную болезнь, он вполне мог прожить еще какое-то время — возможно, что два или даже три года. Так или иначе, но сей документ стоит прочесть внимательно — из него можно понять очень многое. Публикую его целиком, без купюр и изъятий, с разрешения Сергея Павловича Саначина и с собственными комментариями в тексте:

Завещание купца Михляева, составленное 23 марта 1728 года

«Видя себя в попущении Божии и великой тяжкой нечаянной скорби, опасаясь скорбного для себя смертного часа (т.е. болезнь действительно была серьезной, — авт.), пишу изустную мою сию роспись, по которой усердно прошу пожаловать:

1. Тело положить при церкви Святых Апостолов Петра и Павла в усыпальнице под колокольнею.

2. Душу мою грешную поминать жене моей Евдокии Ивановне и отцу моему духовному Ивану Изотовичу, того ради оставляю по себе жену мою истинною наследницею (между прочим, при иждивении получено с нею, женою моею, в чем купно заключается и приданое ея немалое).

3. Чтоб в церкви Петра и Павла особые ранние литургии повсегодно и повседневно по мне и по родителям нашим были.

4. Тако ж двор мой, в котором я ныне живу (в Петропавловском приходе, — авт.) со всяким каменными деревянным пристроением и 34 лавки, кои имеются в Казани (на улице Воскресенской — авт.), отдаю ж в оную Петропавловскую церковь в вечное владение. А ежели из сродников моих понадобится взять помянутый мой двор и лавки на откуп, того не воспрещаю, только бы не было в том церкви святой обиды.

5. Двор, на котором живет священник Иван (настоятель церкви Петра и Павла, — авт.), отдать в церковь и учинить там богадельни.

Проект реконструкции храма Козьмы и Демьяна. Архитектор Ирина Аксенова

6. Загородный мой двор, который в приходе у Богоявления Господня, где имеется сад и кожевенный завод (на берегу Булака — авт.), ныне содержать жене моей, а по себе тот двор и со всяким заводом отдать брату моему Афанасию Федорову (очевидно, здесь имеется в виду племянник Евдокии Михляевой Афанасий Федорович Дряблов, — авт.), и жить ему для охранения и послужения неотменно при жене моей, доколе она будет жива (так в итоге все и вышло, как по писаному, — авт.).

7. Сальному двору, что против всего нашего двора с садом (тоже на Булаке, — авт.), быть по-прежнему при жене моей.

8. Часть мою, положенную в компанейство деньгами на содержание Казанской суконной фабрики (а именно 10 000 рублев), и что из того надлежит прибыли из компанейства, мне взять оное все и передать всепокорно Его императорскому величеству, куда да благоволит определить.

Раскопки на храме Козьмы и Демьяна. Фото Игоря Алексеева. 2014 год

9. Имеющуюся в Москве полотняную фабрику, которую содержит Федор Баев, в которой имеется денег моих 12 000 рублев, то быть и по прежнему моему завещанию за ним (стало быть, это завещание не первое, — авт.), только в никаких нуждах не оставить жены моей.

10. Алатский двор, и при нем кожевенный и винокуренный заводы со всяким прииждивением и пристроением отдать внуку моему Ивану, сыну Гостиной сотни купца Андрея Савинова сына Игумнова, за труды ко мне отца его.

11. В Свияжском уезде Барышевскому винокуренному заводу быть в доме моем по-прежнему, а землю с мельницей продать, а деньги в гошпиталь сдать. Племяннице моей, Якова Каменева жене, Марье Игнатьева дочери, дать 1000 рублев денег.

12. В Николо-Девичьем монастыре (на Проломной улице, рядом с крепостью и церковью Николы Ляпунова, — авт.) церковь холодную ветхую починить и перестроить вновь, такоже и Воскресенскую церковь новую со всем иконостасом отделать. Вышепоказанное прииждивение присугублено и получено с нею, женою моею, в чем купно заключается и приданое ея ко мне же прииждивение.

Иван Михляев».

Вид на «михляевский» квартал с высоты птичьего полета