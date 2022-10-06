День в истории: Благовещенский собор Казани, последняя Дума империи и эра звукового кино

Чем примечательна дата 6 октября?

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня, 6 октября, Всемирный день охраны мест обитаний и День российского страховщика. В разные годы и столетия в эту дату вспыхнула одна из русско-турецких войн, завершила работу последняя Госдума Российской империи, в Париже открылось кабаре «Мулен Руж», началась эра звукового фильма, произошла одна из самых разрушительных катастроф XX века — сильнейшее землетрясение в Туркмении с жертвами свыше 170 тысяч человек, в СССР совершил свой дебютный полет легендарный истребитель МиГ‑29 и появилась популярная соцсеть Instagram, Гарри Каспаров отстоял звание чемпиона мира в матче с предыдущем чемпионом мира Анатолием Карповым. Родились в этот день французский архитектор Шарль Ле Корбюзье, народная артистка СССР Верико Анджапаридзе, норвежский путешественник Тур Хейердал. Умерли народный художник СССР, автор монумента «Рабочий и колхозница» Вера Мухина, народный артист Советского союза и кинорежиссер Ролан Быков, испанская оперная певица Монсеррат Кабалье, советский рок-музыкант Игорь Тальков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День рождения Шаляпина, Год родных языков и народного единства

470 лет назад, после взятия Казани в честь Благовещенья Пресвятой Богородицы в Кремле освятили деревянную церковь, построенную по указанию царя Ивана Грозного за три дня. Спустя три года, летом 1555-го, в Казань прибыл архиепископ Казанский и Свияжский Гурий и собор стал храмом святительской кафедры. Позже построили каменный Благовещенский собор. Над его возведением с 1556 по 1562 годы работали 80 псковских мастеров.



В 60-е годы появляются первые, по местным величинам, масштабные и колоритные представители фотографического русла: московский мещанин В.П. Бебин, прусский подданный Г.Ф. Локке, имевший ранее фотографические заведения в Петербурге и Дрездене. Однако принято считать ,что расцвет казанской фотографии пришелся именно на 70-е годы XIX столетия — к этому периоду относятся первые фотоальбомы с видами города. В последующие годы интерес к фотоискусству продолжал расти, что привело к появлению Казанского фотографического общества. В 1895 году в квартире профессора ботаники Императорского казанского университета Николая Сорокина встретились девять человек. Они сообщили, что Министерством внутренних дел империи учрежден устав Казанского фотографического общества. Председателем избрали Сорокина. Его товарищем стал Р.К. Краус, а казначеем был избран С.В. Манассеин. Количество членов и кандидатов фотографического общества менялось на протяжении его деятельности. К осени 1896 года в нем состояло уже 62 действительных члена и 13 кандидатов. Общество продолжало функционировать и в XX веке, в 1906-м его председателем стал Макс Пикеринг.



Фото: Максим Платонов

3 года назад в Казани состоялся ежегодный «Кросс нации». Путь его участников пролег по территории, прилегающей к стадиону «Ак Барс Арена». Наибольшее число бегущих было на дистанции 3 км. Одновременно с «Кроссом нации» в столице Татарстана прошел традиционный «Казанский полумарафон». Его участники проверили свою подготовку и выносливость по выбору на дистанциях 3, 10 и 21,1 км.



В октябре 2020 года в Казани проходили гастроли спектаклей «Золотой маски». В театре Камала зрителям представили культовый для театрального мира спектакль по пьесе Бертольда Брехта «Добрый человек из Сезуана» в интерпретации режиссера театра им. Пушкина Юрия Бутусова. Так, в 2014-м игравшей в нем актрисе Александре Урсуляк вручили премию в номинации «Лучшая женская роль», а самого Бутусова отметили специальной премией жюри «Золотой маски».



Фото: Максим Платонов

В позапрошлом году в Госсовете республики прошло заседание Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка. Прошедший 2021 год, объявленный в Татарстане Годом родных языков и народного единства, обязывал обсуждать новые проекты в целях популяризации «туган тел». В этих целях комиссия учредила творческие конкурсы «Үз юлым», «Tatar сүзе» и детский кинофестиваль «Милли мультфест», призванные показать красоту татарского языка и побудить интерес к его изучению. Не обошлось и без критики: председатель комиссии Марат Ахметов высказал свои претензии к министерствам, не уделявшим должного внимания проблемам «туган тел». О провинившихся членах кабмина он пообещал докладывать сразу лично президенту Татарстана Рустаму Минниханову.



Роспуск последней Думы Российской империи, первый полет МиГ-29

В 1768 году Османская империя объявила России войну — начался очередной вооруженный конфликт двух держав. Поводом к ней послужило отклонение турецкого ультиматума о выводе русских войск из Речи Посполитой. России из войны все же удалось выйти победительницей. По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору ей отошли Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн с прилегающими территориями. Кроме того, под протекторат Российской империи переходило Крымское ханство, ставшее независимым от Турции. Русский флот получил право на свободный проход через Босфор и Дарданеллы. Эта война принесла России и боевую славу: армия под командованием Петра Румянцева и Александра Суворова разгромила войска противника в битвах при Кагуле, Ларге и Козлуджи, а флот под командованием Алексея Орлова и Григория Спиридова принес победу в Хиосском сражении и в Чесменской бухте.



И. Айвазовский. «Чесменский бой». 1848. Источник: wikipedia.org

В 1905-м в Москве родился Федор Шаляпин-младший — сын известного оперного певца, казанца Федора Шаляпина и его первой жены, итальянской прима-балерины Иолы Торнаги. Как и отец, он добился успеха и известности, но уже в актерской карьере. Свой путь он начал с Голливуда, однако роли, прославившие его, Шаляпин-младший получил лишь в преклонном возрасте. За шесть лет до смерти, в 1986 году, он сыграл Хорхе Бургосского в фильме именитого французского режиссера Жан-Жака Анно «Имя Розы», где главную роль играл Шон Коннери. Свою последнюю заметную роль сын известного оперного певца сыграл в фильме «Ближний круг» (1991), в котором рассказывается о сталинской советской России. Умер Шаляпин-младший в сентябре 1992-го в Риме.



В 1917 году Временное правительство распустило последнюю, четвертую по счету, Государственную думу Российской Империи. Парламент начал свою работу 15 ноября 1912-го под председательством Михаила Родзянко и на фоне событий внутри страны и за ее пределами, тесно связанными с Первой мировой войной, стал основным ядром оппозиции императору Николаю II. Незадолго до роспуска, в феврале 1917 года, государь даже указал прекратить заседания парламента до апреля, но депутаты продолжили собираться на частных совещаниях. После падения монархии полный состав Государственной думы больше не собирался, но ее Временный комитет, образованный 27 февраля 1917-го, проводил регулярные заседания. Ее председателем выступал М.В. Родзянко.



45 лет назад, в 1977-м, свой первый полет совершил легендарный МиГ‑29 — советский многоцелевой фронтовой истребитель четвертого поколения. Поднял в воздух самолет, разработанный в опытно-конструкторском бюро им. Микояна, летчик-испытатель Александр Федотов. В июле 2022 года исполнилось 40 лет с момента поступления первого МиГ-29 на вооружение ВВС СССР. Интерес самолет вызвал и у иностранных держав: на Западе его прозвали Fulcrum, то есть «точка опоры». Истребитель в те времена стал первым по многим параметрам, поэтому нередко его называют самолетом-новатором: впервые в мировой авиации система управления вооружением судна включала не только традиционную бортовую радиолокационную станцию, но и оптико-локационную систему и нашлемную систему целеуказания. По сей день такая масштабная и практичная единица как МиГ-29 остается актуальной, модифицируется и поступает на вооружение в ряде стран.



Фото: wikipedia.org

Разрушительное землетрясение в Ашхабаде, война Судного дня и запуск Instagram

В 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж» — символ французской столицы наряду с Эйфелевой башней и Лувром. Название основатели заведения Жозеф Оллер и Шарль Зидлер выбрали с отсылкой на деревянную мельницу с крыльями красного цвета, установленную на крыше здания (Moulin Rouge переводится на русский язык как «красная мельница»). Открытие кабаре они приурочили к началу работы Всемирной выставки и завершению строительства Эйфелевой башни. Посмотреть канкан в «Мулен Руж» приходил не только средний класс, но и аристократы, даже Пикассо, Оскар Уайльд и принц Уэльский.



Почти сто лет назад началась эра звукового кино: в 1927 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого в мире звукового фильма. Картина режиссера Алана Кросланда под названием «Певец джаза» стала весьма успешной. Прибыль компании Warner Brothers от ее проката составила $3,5 миллиона. В России первый звуковой кинозал открылся лишь спустя два года. В кинозалах на Невском проспекте в Ленинграде со звуком можно было посмотреть документальные картины.



В 1948 году в Ашхабаде, столице Туркменской ССР, произошло одно из самых сильнейших и разрушительных землетрясений на планете. Точное число погибших до сих пор неизвестно. В книге первого президента страны Сапармурата Ниязова «Рухнама» указано, что во время землетрясения из 198-тысячного населения Ашхабада погибли 176 тысяч человек. По шкале Рихтера магнитуда землетрясения составила 7,3 балла, в эпицентре она достигала 9—10 баллов по шкале MSK-64. Очаг находился почти под самым городом на глубине 18 километров. С 1995 года 6 октября в Туркменистане проводят День памяти.



В 1973 году в канун одного из самых почитаемых еврейских праздников Йом-Кипур (Судный день) Египет и Сирия атаковали Израиль — началась четвертая арабо-израильская война, известная также как война Судного дня или Октябрьская война. Причиной нападения стало желание Египта вернуть свои земли, потерянные в войне 1967 года. Продолжался вооруженный конфликт недолго — всего 18 дней. Уже 24 октября боевые действия прекратились на сирийском фронте, а 25 октября — на египетском. Однако несмотря на непродолжительность, война Судного дня стала одной из самых тяжелых для Израиля.

Фото: Israel Defense Forces/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

В 1986 году состоялась последняя партия между двумя гроссмейстерами высшего эшелона: Гарри Кимовичем Каспаровым и Анатолием Евгеньевичем Карповым. Матч длился 24 партии и проводился в двух локациях — в Лондоне (концертный зал отеля «Лон-Пайн», 1—12 партии) и Ленинграде (концертный зал гостиницы «Ленинград», 13—24 партии). Этот матч являлся принципиальным для обоих участников, так как в прошлом матче Каспаров обыграл Карпова и забрал «корону» себе. Карпов проделал огромный путь, будучи уже не столь молодым, но все же имел шансы вернуться на шахматный олимп, так как до этого он его возглавлял свыше 10 лет. Однако в последней, «новоиндийской защите» Каспаров одержал победу и со счетом 12½ — 11½ защитил звание «короля шахмат». Принято считать, что этой победой Каспаров совершил «оранжевую революцию» в мире шахмат.



Ежегодно в эту дату во многих странах проводят мероприятия, призванные привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны на Земле: 6 октября — Всемирный день охраны мест обитаний. О том, что на планете практически не осталось мест, куда не ступала нога человека, задумались еще в прошлом столетии. По подсчетам Международного союза охраны природы, за последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных и растений. Чтобы предотвратить необратимые последствия, губительные для всего живого, в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания и был учрежден Всемирный день охраны мест обитаний.

В 2010-м в магазине приложений App Store впервые появилось приложение Instagram*, с помощью которого у людей появилась возможность делиться со своими подписчиками фотографиями и небольшими видеороликами. Почти спустя год им пользовались уже более 10 млн человек. «Родителями» Instagram* стали два американца — Кевин Систром и Майк Кригер, которые спустя два года продали свое детище компании Facebook* (ныне Meta*). Последней соцсеть принадлежит до сих пор. На сегодняшний день Instagram* — это одна из самых популярных интернет-площадок для общения. В октябре 2020 года общее количество активных пользователей Instagram оценивалось в 1,16 миллиарда, а количество пользователей из России приблизилось к отметке 24 миллиона. В ней можно делиться историями, фотографиями и видео, а также общаться в специальном мессенджере. 14 марта 2022 года из-за призывов к насилию в отношении россиян, доступ к Instagram* на территории РФ был ограничен.



Традиционно в октябре объявляют лауреатов Нобелевской премии. В 2017-м в этот день стало известно имя обладателя Нобелевской премии мира — награда досталась международной компании по запрещению ядерного оружия ICAN. На премию претендовали 318 кандидатов, из которых 215 граждан и 103 общественных и международных организации. ICAN удостоилась премии за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и ее новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров».



В 2020-м объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Награды получили сразу три ученых. Роджер Пенроуз удостоился премии за открытие связи механизмов формирования черных дыр, а Андре Гец и Райнхард Генцель — за открытие сверхмассивных черных дыр в центре Галактики.



В позапрошлом году мир музыки лишился американского гитариста-виртуоза, основателя рок-группы Van Halen Эдди Ван Халена. «Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком», — сообщил о смерти сын музыканта. Умер легендарный гитарист на 66-м году жизни, рак горла врачи диагностировали ему в конце 1990-х. За восемь лет до смерти Ван Халена признали лучшим гитаристом всех времен по версии журнала Guitar World.



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