День в истории: в России взяли Белый дом, в СССР запустили спутник

Чем примечательна дата 4 октября?

Сегодня, 4 октября, в мире — День животных, День врача и День архитектуры, в России поздравляют с профессиональными праздниками служащих космических войск и сотрудников гражданской обороны МЧС. 4 октября произошел переход на григорианский календарь, на околоземную орбиту вывели первый в мире искусственный спутник Земли, начался штурм Белого дома, запатентовали карманные часы с пружинным балансом. Родились поэт Ленар Шаех, казанский городской голова Сергей Дьяченко, декабристы Михаил Бестужев и Иван Горбачевский, режиссер Марлен Хуциев. Умерли телеведущий Ильфат Абдрахманов, художник Харменс Рембрандт, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль, физик Макс Планк. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Дьяченко — голова!

4 октября 1846 года в Харькове родился Сергей Дьяченко, казанский городской голова, первый директор Казанского городского музея, а потом — председатель Казанского окружного суда. Учился на юридическом факультете Харьковского университета, также выступал с отцом по России в театрах (тот был и инженером, и драматургом). Первая должность в Казани — ревизор от Министерства юстиции, потом остался в Казани навсегда. Городским главой был 10 лет: при нем открылась новая конно-железная дорога, ломбард, Ксенинская женская гимназия, читальни и дешевые столовые, появился железнодорожный мост через Казанку и дамба. Дьяченко считается одним из создателей Казанской художественной школы.

Фото: Гимади / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

4 октября 1982 года в селе Такталачук Актанышского района родился один из самых деятельных современных татарских поэтов — Ленар Шаех. Пишет стихи с шестого класса, с 8-го публикует статьи в газетах. Один из инициаторов возрождения литературно-творческого объединения «Әллүки» на татфаке КГУ. С 2007 года — главный редактор детской и подростковой редакции в Татарском книжном издательстве. Один из авторов пятитомной «Энциклопедии детства». Книги изданы на татарском, русском, башкирском, киргизском, английском и французском языках.



4 октября 1991 года Куйбышевский район вновь переименовали в Спасский. Район появился 10 августа 1930 года. В 1935-м город Спасск переименовали в город Куйбышев в честь революционера и партийного деятеля Валериана Куйбышева, тогда же район сменил название. В 1950-е годы строилось Куйбышевское водохранилище, город попал в подтопляемую зону. Четыре года длилось его переселение. Новый Куйбышев разместили рядом с селом Болгары, в 120 километрах от Казани. В 1991 году Куйбышевскому району вернули наименование Спасского, а город Куйбышев получил имя Болгар. Сейчас в состав территории Спасского района входят одно городское и 16 сельских поселений. Здесь находятся объект наследия ЮНЕСКО, 14 объектов культурного наследия федерального значения и 36 — республиканского.



Фото: Илья Репин/realnoevremya.ru

В 2020 году, в ночь с 3 на 4 октября, умер известный телеведущий Ильфат Абдрахманов. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти не смогли. Абдрахманов посвятил профессии телеведущего 36 лет. Ильфат Ибрагимович родился 17 ноября 1961 года в Зеленодольске. Окончил Казанское театральное училище. В 1984 году начал работать диктором в ГТРК «Татарстан». Обладатель одного из самых узнаваемых голосов в республике, в 1990-е годы он был ведущим программы «Татарча сөйләшик».



4 октября 2021 года «Реальное время» писало, что новость о возможном строительстве нового ледового комплекса над тоннелем на проспекте Салавата Юлаева в Уфе вызвала бурную реакцию горожан: одни засомневались в необходимости такой стройки, другие — в возможности создания инфраструктуры вокруг, а некоторые полагали, что проекту помешают непреодолимые технические препятствия и он присоединится к внушительному списку объектов, которые в последнее время планировали возвести в столице Башкортостана, но они так и не были созданы.



Фото: fondprioritetyrosta.ru

«Альфа», «Вымпел» и Белый дом

4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый в мире искусственный спутник Земли. Работы по его созданию велись в СССР с начала 1950-х годов. Одновременно с 1953 года в ОКБ-1 под руководством Сергея Павловича Королева разрабатывался эскизный проект двухступенчатой баллистической ракеты — будущей межконтинентальной Р-7, которая потенциально могла бы вывести спутник в космос. Спутник полетел с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (сейчас — космодром Байконур). Его полет продолжался 92 дня, 4 января 1958 года спутник сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.



4 октября 1993 года президент России Борис Ельцин, следуя указу о роспуске Верховного Совета, ввел бронетанковые войска в Москву, которые с 8 утра вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и пушек по зданию Белого дома, где на верхних этажах начался пожар. Отрядам специального назначения «Альфа» и «Вымпел» приказали взять здание штурмом. В 15.00 командиры обеих спецгрупп попытались договориться с руководителями Верховного Совета о мирной сдаче. После 17 часов по договоренности с руководством страны начался массовый выход оборонявшихся из здания в сопровождении бойцов группы «Альфа». Белый дом покинуло около 700 человек. По официальным данным, в конфликте погибло более 150 человек.

Фото wikipedia.org

Перешли на григорианский

4 октября 1582 года папа римский Григорий XIII ввел новый календарь. Жители Рима легли спать 4 октября, а проснулись 15-го. Счет дней был передвинут на 10 суток вперед. К середине XX века григорианским календарем пользовались практически все страны мира. В России он появился после Октябрьской революции. Исправленный календарь получил название «нового стиля», а за старым юлианским укрепилось название «старый стиль».

4 октября 1675 года голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы с пружинным балансом. Благодаря своей портативности спиральный часовой механизм быстро заменил громоздкие маятники во всем мире. Первые карманные часы стоили очень дорого и были показателем состоятельности владельца. Историки отмечают, что первые такие часы были скорее аксессуаром, чем предметом необходимости. Изобретение Гюйгенса легло в основу всех современных часовых механизмов.

