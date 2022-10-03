«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» научили суточному планированию сырья

На татарстанских предприятиях СИБУРа внедрили новую систему эффективного управления затратами

На предприятиях СИБУРа в Татарстане реализовали проект «Технологические материальные балансы» (ТМБ). Он призван обеспечить «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» инструментом для эффективного управления затратами. Кроме того, проект позволит выстраивать их планы в единой системе СИБУРа.

Зачем понадобилось внедрять это решение?

Татарстанские предприятия СИБУРа получили инструмент, который позволяет осуществлять более качественное планирование поставки сырья — «Технологические материальные балансы» (ТМБ). ТМБ — это цифровой продукт, который используется при экономическом планировании. Он позволяет планировать поставки сырья не только на горизонте месяца, как это было раньше, но и на горизонте суток.

Теперь специалисты производств могут видеть эффективность использования сырья через анализ имеющихся дебалансов на суточном периоде. Это позволяет качественно выполнять нормирование расходных норм сырья на готовую продукцию и объективно разрабатывать мероприятия, предотвращающие потери.

Проект также позволяет планировать замену и дооснащение производств контрольно-измерительными приборами с учетом маржинальности продуктов. Сведения суточного баланса с применением ТМБ снижает количество ручных корректировок, исключая ошибки, происходящие из-за человеческого фактора.

На сегодняшний день ТМБ внедрены на четырех из шести заводов на КОС и на пяти из восьми заводов на НКНХ.

На сегодняшний день ТМБ внедрены на четырех из шести заводов на КОС и на пяти из восьми заводов на НКНХ. Фото: sibur.photas.ru

Нехватка айтишников

На пути проекта встречались и трудности. Например, нехватка квалифицированных специалистов в ИТ для такой крупномасштабной задачи сразу на двух предприятиях. Для этих целей до сих пор проводится дополнительный набор экспертов из офиса Yokogawa для трудоустройства в СИБУР Диджитал, в том числе для развития программного обеспечения МЕS (Оперативное управление производством).

Помимо прочего, на скорость внедрения влияло и личное присутствие на объектах производства. Требовалось непосредственное и регулярное нахождение буквально в двух местах одновременно, чтобы производить экспертизу качества выполнения работ.

ТМБ ждет донастройка

Уже первые дни работы с ТМБ дали положительные эффекты на предприятиях.

— Внедрение на объектах КОС ТМБ и выявляемые на их основе дебалансы позволили идентифицировать потери, которые в дальнейшем подлежат нормированию, а также устранимые потери с разработкой соответствующих мероприятий на устранение. Этот проект вскрывает все недостатки, связанные с точностью расчета балансов, что в свою очередь влечет за собой разработку программ по дооснащению средств измерений неизмеряемых материальных потоков. Уже сейчас мы имеем возможность контролировать основные нормы расхода сырья на ежесуточной основе и оперативно реагировать на их нарушения, — рассказывает Ильдар Залялиев, главный технолог ПАО «Казаньоргсинтез».

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Несмотря на уже имеющиеся положительные эффекты, проект еще продолжается.

— При правильном использовании ТМБ является главным помощником при работе технологов с сокращением потерь. Чтобы инструмент стал понятным, мы активно обучаем коллег. В ближайшие месяцы мы будем продолжать активно настраивать инструмент под нужды КОС и НКНХ. После того как понимание процесса сформируется, сотрудники и предприятие могут включать в инструмент дополнительные полезные опции, чтобы настроить систему именно под себя. В процессе настраивания системы мы также хотим объяснить людям, что не надо бояться цифр, которые отличаются от привычных или ожидаемых. Необходимо правильно понимать их, анализировать и говорить о них, — рассказывает менеджер проекта Елена Коровкина.

ТМБ — это универсальный инструмент, он дает возможность улучшать предприятие и встроить его в единую систему СИБУРа. Через год мастер-планы и бизнес-планы НКНХ и КОС будут формироваться с учетом данных, полученных с помощью ТМБ.