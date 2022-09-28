Казанским школьникам показали производство «Казаньоргсинтеза»

Предприятие продолжает курс на открытость.

Фото: Максим Платонов

Казанское предприятие СИБУРа продолжает развивать промышленный туризм на своей территории. На этой неделе на площадку нефтехимического гиганта были приглашены школьники. Вместе с десятиклассниками казанской школы №130 производство посетила журналист «Реального времени». Подробности — в нашем материале.

Промышленный туризм и профориентация в одном лице

В начале сентября «Казаньоргсинтез» объявил о курсе на полную открытость и дал старт промышленному туризму на предприятии, предложив по-новому посмотреть на нефтегазохимическую отрасль — технологичную, безопасную, экологичную. Первыми производство оценили экоактивисты Казани и пригорода, на этой неделе на КОС пригласили школьников и педагогов школы №130.

— Работа с детьми, я считаю, очень важное направление. Экологические вопросы они всегда актуальны и воспитывать в себе бережное отношение к природе нужно буквально с пеленок. Организовывая такие экскурсии, мы демонстрируем, что открыты для всех. Нам не страшно за то, что мы делаем, потому что постоянно модернизируем свои производства, уделяя большое внимание экологическим вопросам, — объяснил новую позицию предприятия заместитель начальника по экологии Роман Емелюшин.

На этой неделе на КОС пригласили школьников и педагогов школы №130

Важность такой экскурсии отметила и классный руководитель школьников Лилия Сабирзянова:

— Дети такие радостные, что увидели первый раз завод. У нас многие планируют поступать в нефтехимический колледж, так что этот визит очень полезный, они больше смогут узнать о выбранной профессии.

Экскурсия, как и полагается, началась с инструктажа по безопасности, после чего дети посетили музей, где подробно познакомились с историей нефтехимического гиганта. А после исторического экскурса школьников ждал увлекательный мир производства. Ольга Орлова, сотрудник «Казаньоргсинтеза» более чем с 20-летним стажем, доступно и интересно рассказала детям о производимой продукции, школьники смогли увидеть, как выглядит территория предприятия. К сожалению, из-за остановочного ремонта детям не показали сам производственный процесс. Но это кажется совсем не испортило впечатления от экскурсии. Школьники были радостными и максимально увлеченными увиденным.

Ольга Орлова, сотрудник «Казаньоргсинтеза» более чем с 20-летним стажем, доступно и интересно рассказала детям о производимой продукции, школьники смогли увидеть, как выглядит территория предприятия

Нефтехимия глазами детей

— Дети молодцы, с интересом слушают, глазки горят, задают вопросы — поделилась впечатлениями после экскурсии Ольга Орлова. А вопросы у детей были совсем «недетские»: «Какое производство самое опасное?», «Бывают ли несчастные случаи?», «Сколько продукции в день производится на заводе?» и пр. Ни один из вопросов не остался без ответа. Но у организаторов были подготовлены и свои вопросы — по завершению для школьников провели небольшую викторину с подарками, посвященную деятельности предприятия.

— У меня здесь работает папа, я достаточно много знал о «Казаньоргсинтезе», а сегодня увидел все своими глазами. Впечатления от экскурсии самые хорошие, выиграл книгу, уезжаю довольный и счастливый, — рассказал один из учеников Роман Уваров.

Поддерживает одноклассника и Александра Платонова:

— У меня здесь работает мама, она мне все время рассказывала, насколько это сложный труд, говорила, что здесь много интересного, есть на что полюбоваться. Я рада, что смогла увидеть завод своими глазами и убедиться, что здесь настолько увлекательно.

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А вот Ксения Побережная, наоборот, отмечает, что узнала много нового:

— Мы живем здесь рядышком, и о «Казаньоргсинтезе» приходилось слышать больше негативной информации, сегодня я поняла, что многое не соответствует действительности. Выросло уважение к работникам завода, насколько у них сложная и трепетная работа.

Того, что некоторые факты для нее стали новыми, не скрывает и классный руководитель учеников Лилия Сабирзянова:

— Мы, жители близлежащих улиц, привыкли большинство проблем связывать с «Казаньоргсинтезом», а на деле это оказалось не так. Экскурсоводы очень доступно рассказали о том, что действительно из себя представляет это производство, — отметила она.

Возможность вот так, по-новому взглянуть на КОС сейчас будет у каждого. В ближайшее время на официальном сайте предприятия появится раздел, где любой желающий сможет записаться на экскурсию.