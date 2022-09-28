Казанским школьникам показали производство «Казаньоргсинтеза»
Предприятие продолжает курс на открытость.
Казанское предприятие СИБУРа продолжает развивать промышленный туризм на своей территории. На этой неделе на площадку нефтехимического гиганта были приглашены школьники. Вместе с десятиклассниками казанской школы №130 производство посетила журналист «Реального времени». Подробности — в нашем материале.
Промышленный туризм и профориентация в одном лице
В начале сентября «Казаньоргсинтез» объявил о курсе на полную открытость и дал старт промышленному туризму на предприятии, предложив по-новому посмотреть на нефтегазохимическую отрасль — технологичную, безопасную, экологичную. Первыми производство оценили экоактивисты Казани и пригорода, на этой неделе на КОС пригласили школьников и педагогов школы №130.
— Работа с детьми, я считаю, очень важное направление. Экологические вопросы они всегда актуальны и воспитывать в себе бережное отношение к природе нужно буквально с пеленок. Организовывая такие экскурсии, мы демонстрируем, что открыты для всех. Нам не страшно за то, что мы делаем, потому что постоянно модернизируем свои производства, уделяя большое внимание экологическим вопросам, — объяснил новую позицию предприятия заместитель начальника по экологии Роман Емелюшин.
Важность такой экскурсии отметила и классный руководитель школьников Лилия Сабирзянова:
— Дети такие радостные, что увидели первый раз завод. У нас многие планируют поступать в нефтехимический колледж, так что этот визит очень полезный, они больше смогут узнать о выбранной профессии.
Экскурсия, как и полагается, началась с инструктажа по безопасности, после чего дети посетили музей, где подробно познакомились с историей нефтехимического гиганта. А после исторического экскурса школьников ждал увлекательный мир производства. Ольга Орлова, сотрудник «Казаньоргсинтеза» более чем с 20-летним стажем, доступно и интересно рассказала детям о производимой продукции, школьники смогли увидеть, как выглядит территория предприятия. К сожалению, из-за остановочного ремонта детям не показали сам производственный процесс. Но это кажется совсем не испортило впечатления от экскурсии. Школьники были радостными и максимально увлеченными увиденным.
Нефтехимия глазами детей
— Дети молодцы, с интересом слушают, глазки горят, задают вопросы — поделилась впечатлениями после экскурсии Ольга Орлова. А вопросы у детей были совсем «недетские»: «Какое производство самое опасное?», «Бывают ли несчастные случаи?», «Сколько продукции в день производится на заводе?» и пр. Ни один из вопросов не остался без ответа. Но у организаторов были подготовлены и свои вопросы — по завершению для школьников провели небольшую викторину с подарками, посвященную деятельности предприятия.
— У меня здесь работает папа, я достаточно много знал о «Казаньоргсинтезе», а сегодня увидел все своими глазами. Впечатления от экскурсии самые хорошие, выиграл книгу, уезжаю довольный и счастливый, — рассказал один из учеников Роман Уваров.
Поддерживает одноклассника и Александра Платонова:
— У меня здесь работает мама, она мне все время рассказывала, насколько это сложный труд, говорила, что здесь много интересного, есть на что полюбоваться. Я рада, что смогла увидеть завод своими глазами и убедиться, что здесь настолько увлекательно.
А вот Ксения Побережная, наоборот, отмечает, что узнала много нового:
— Мы живем здесь рядышком, и о «Казаньоргсинтезе» приходилось слышать больше негативной информации, сегодня я поняла, что многое не соответствует действительности. Выросло уважение к работникам завода, насколько у них сложная и трепетная работа.
Того, что некоторые факты для нее стали новыми, не скрывает и классный руководитель учеников Лилия Сабирзянова:
— Мы, жители близлежащих улиц, привыкли большинство проблем связывать с «Казаньоргсинтезом», а на деле это оказалось не так. Экскурсоводы очень доступно рассказали о том, что действительно из себя представляет это производство, — отметила она.
Возможность вот так, по-новому взглянуть на КОС сейчас будет у каждого. В ближайшее время на официальном сайте предприятия появится раздел, где любой желающий сможет записаться на экскурсию.
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