Все-таки прорвало: результат «Ак Барса» делают лидеры, а большинство работает

Казанцы переломили первое «Зеленое дерби» за счет одной ошибки уфимцев

К первому «Зеленому дерби» сезона Казань и Уфа уже по приятной традиции порадовали хоккейных любителей хорошей медийной разогревкой. Да и на льду получилась упорная борьба, где «Салават» захватил инициативу с самого начала, но собственноручно отдал ее благодаря всего одному, но очень большому «косяку» защитника. Райан Мерфи сослужил службу «Ак Барсу» — позволил поймать тот «вайб», который необходим, чтобы большинство работало. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги уфимского противостояния и рассказывает о том, как «Салават» сам отдал «свой матч», почему эксперименты Знарка с составом пока не работают и как Амир Мифтахов стал теневой звездой матча.

«Зеленая медийная лига» держит уровень

К первому «Зеленому дерби» в сезоне казанская и уфимская команды уже по доброй традиции выступили единым фронтом.

Сначала команды выпустили совместный ролик, где в национальных головных уборах позируют лидеры обеих команд: Григорий Панин в меховой шапке со стороны «Салавата Юлаева» и Александр Радулов со стороны «Ак Барса» в тюбетейке.

А позже представили и свои новые формы для главного дерби страны — теперь вместо национальных флагов на груди и рукавах на плечах новых джерси появились «загогулины», которые по идее должны напоминать чак-чак — любимое национальное лакомство как в Татарстане, так и в Башкортостане.

Объединение медиаслужб двух команд, противостояние между которыми болельщиками воспринимается как принципиальное, влияет на развитие бренда «зеленого» противостояния только положительно.

Казань и Уфа уже три года разыгрывают символический «Кубок чак-чака» (у какого противостояния еще такое есть?), перед каждым очным противостоянием социальные сети «Ак Барса» и «Салавата» развлекают все хоккейное комьюнити в России и за рубежом. Пожалуй, только заруба «Ак Барса» с «Авангардом» (да и то в недалеком прошлом) была ярче и острее по накалу, чем эти «дружеские подколки».

Из нового: теперь даже судьи на дерби одеты «по моде» дерби — рефери и лайнцмены теперь тоже чак-чаково пятнистые.

скрин трансляции «Матч ТВ»

Впрочем, нельзя сказать, что команды предложили хоккейному потребителю что-то принципиально новое. Дерби в медиасфере держится на уровне, однако каких-то прорывов здесь не происходит.

Все-таки прорвало. Большинство «Ак Барса» заработало

Более заряженными, быстрыми и даже уверенными были уфимцы на льду как в первом, так и в первой половине второго периодов. Осторожные попытки атаковать у казанцев практически не приводили к обострению, не получались и комбинации.

Хоккеисты «Салавата Юлаева» действовали довольно быстро, хорошо комбинировали, а порой даже мудрили, стараясь завершить момент до верного, и делали лишние передачи, когда можно было завершать. В общем гости действовали по-хозяйски. Мифтахов сделал все возможное, чтобы эти «кружева» не трансформировались в шайбы. И наверняка игра так бы и закончилась

Но в середине игры случилось нечто необъяснимое. Райан Мерфи зачем-то со всей силы воткнул свою клюшку в область паха Станислава Галиева и после недолгого «просмотра кино» судьями отправился переодеваться.

Вот здесь казанцы продолжили свою серию, взятую в прошлом матче с «Трактором». После 33 попыток реализовать большинство, казанцы наконец-то расколдовали проклятие, и Мерфи сослужил прекрасную службу, чтобы начатую «белую полосу» продлить.

Только на исходе четвертой минуты из пяти Кирилл Петров сумел-таки в касание переправить шайбу в ворота Ильи Ежова. Победителей не судят, но по итогу матча сложилось впечатление, что, не будь такого подарка от канадского защитника Уфы, так бы казанцы этого прорыва не свершили.

Эксперименты Знарка с первой тройкой не сработали, но решение о Мифтахове стало ключевым

Несмотря на серьезный статус противостояния, Олег Знарок не стал закручивать гайки и выпускать на лед проверенный (пусть и пока не очень работающий) состав. В общем специалист дал себе волю на некоторые эксперименты и даже пошел на ротацию во вратарской линии — Мифтахов занял место в рамке.

Более того, вслед за Дмитрием Воронковым, попробовавшим вкус первого звена, теперь там оказался Никита Дыняк вместе с теми же Вадимом Шипачевым и Кириллом Петровым.

Как показала игра, эксперимент удался частично. Именно Мифтахов сделал все, чтобы «Ак Барс» не провалил игру еще в первой половине матча, позволив своим партнерам перетерпеть стартовую прыть уфимцев. 29 бросков в створ возьмет доморощенный вратарь по итогу встречи, оформив первый «сухарь». Пусть победная тюбетейка ушла к Кириллу Петрову (у него 2+1), но именно Амир остается скрытой главной звездой этого поединка.

фото: ak-bars.ru

А вот Дыняк в первом звене, мягко говоря, не выделялся. Ну не технарь, не созидатель в классическом понимании. Так что вскоре туда поднялся Дмитрий Кагарлицкий. Так что дальнейшую магию делал именно Кагарлицкий. При второй заброшенной шайбе на льду делали магию знакомая связка Кагарлицкий — Шипачев — Петров. Ну а в эпизоде с третьим голом Кага выдавал чудо-пас на того же Петрова и записывал на свой счет 2 (1+1) очка.

Судя по всему, Знарок и сам по ходу встречи понял, что переборщил с экспериментами и постепенно стал приводить связки к привычному порядку. Будем надеяться, что теперь это станет новой нормой.

Эрик Добролюбов