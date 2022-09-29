Дискотека 90-х: счастливые тропы Хамдуны

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 19-я

Исследуя 1990-е, интересно обращать внимание на начальные и конечные даты: как страна, республика вступает в эту эпоху, как реагирует на изменения музыка, артисты, как сменяется эпоха, привязана ли она жестко к десятилетней сетке. Один из таких примеров — сборник «Возвращение».

Топ-1991



Итак, в 1991 году на «Мелодии» вышла пластинка Луизы Батыр-Булгари «Кайту» («Возвращение»). Это записи 1985—1989 годов, дошедших до релиза уже в новый период истории. Играют на ней различные заслуженные составы, вроде электрической группы «Мугам» под управлением Вадима Усманова. Очень много «ключевых песен»: «Кайту», «Су буеннан әнкәй кайтып килә», «Мин сине шундый сагындым», «Китмим әле яшьлегемнән», «Бөтен нәрсә сине хәтерләтә», а также забавные вещи вроде электропоп-шутки «Шәрек кызы». Поют Айдар Файзрахманов, Вафира Гизатуллина, Венера Ганеева, Зуфар Хайрутдинов, Зухра Сахабиева, Искандер Биктагиров, Хайдар Бигичев, словом, высшая школа 1980-х, топовые исполнители. А открывает пластинку «Бәхет юллары», которую играет ансамбль под управлением Марса Кашипова, известный по аранжировкам многих радиохитов, включая композиции Сары Садыковой. А поет ее Хамдуна Тимергалеева. Трек у нее один, но — открывающий.

Слова к песне написала Гульшат Зайнашева. Нынешнему поколению казанских музыкантов она известна как бабушка Камиля Шакирьянова, Камиля Еа, половины техно-дуэта PTU, признанного в России и Европе. Зайнашева сотрудничала со всеми главными исполнителям и композиторами. Если говорить о вторых, то это Рустем Яхин, Мансур Музаффаров, Ахмет Файзи, Александр Ключарев, Сара Садыкова. К примеру, это ее совместная с Ключаревым «Туган җирем — Татарстан» стала позывным «Радио Татарстана», по сути — неофициальным гимном ТАССР. В 1991 же году она получила за книгу «50 песен» премию имени Тукая. При этом Зайнашева написала и несколько пьес, которые ставились в театре кукол «Экият», Тинчуринском, но в основном в Мензелинском татарском драматическом театре, к примеру «Гәйфи бабай, өйлән давай», «Язмышлар һәм ялгышлар» (в Мензелинске Зайнашева закончила училище).

Выхожу одна я на дорогу

Песня, которую поет Тимергалиева, кажется, не рифмуется с 1990-ми: «Когда выхожу в дорогу, отчего душа рассветает от красивых мыслей. Какие тайны хранит горизонт? Зовет откуда-то. Когда выхожу в дорогу, пою, «моң» просыпается в сердце. Может, любимый меня ждет. Ждет в краях, где есть счастье».

Но если соотнести эти слова с происходящим, что мы видим? На той же пластинке есть «Кайту», в которой поется о возвращении домой. Говорят, что она о татарах, которые, услышав об изменениях в стране, о новом статусе республики, наводнили газеты объявлениями об обмене квартир на Казань. Что, конечно, странно, учитывая, что написана она была в годы перестройки. Тимергалиева же поет о начале пути.

И в случае с ней эта песня точно попадает в ее биографию. В этот момент ей около 40 лет, с 1976 года она в Казани, после окончания Башкирского республиканского культурно-просветительного училища в Стерлитамаке по специальности «дирижер хора». Поет с Эмилем Заляльдиновым, Гали Рахимкуловым, Ильгамом Шакировым, а потом собирает свой коллектив. В 1990-е годы, когда некоторые ее коллеги теряют ощущение времени, начинает работать у Салавата. У Тимергалиевой голос хорошо звучит и в низком, и в высоком регистрах, она одинаково любопытно поет и народное, и эстрадное.



Про ее опыты с соцсетями, сотрудничеством с молодыми авторами, наверное, надо делать отдельные исследования.

Можно ли представить такую песню хотя бы в середине 1990-х? Уже, пожалуй, нет — сворачиваются оркестры, певец-лидер превращается в певца-массу, страна уже совсем другая. Можно ли представить, что эта песня не отзовется в душе в 2022-м? Конечно же, нет.