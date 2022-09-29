«Такие люди встречаются очень редко»

Что изобретает «Кулибин», который работает в АО «Сетевая компания»

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Технологии бережливого производства и кайдзен-принципы в АО «Сетевая компания» внедряются с 2014 года. Вносить технологические усовершенствования невозможно без инициативы на местах, без людей с инженерной мыслью и изобретательской жилкой. Словом, без тех, кого в народе называют Кулибины. Один из таких людей работает в Западном РЭС Казанских электрических сетей. Виталий Березкин много лет трудился диспетчером, а теперь занимает должность электромонтера распределительных сетей. Его золотые руки изрядно облегчают работу коллег, а по качеству кайдзен-предложений он бесспорный лидер в своем подразделении. Рассказ о ветеране электросетевого хозяйства — в репортаже «Реального времени».

Бережливое производство

В одном из наших недавних текстов об АО «Сетевая компания» мы вкратце касались системы бережливого производства, введенной здесь с 2014 года. Линар Сафин, начальник отдела внедрения бережливого производства Казанских электрических сетей, во время небольшой экскурсии показывает нам, как организована эта работа в Западном РЭС.

Дисциплинирующая персонал система рациональной организации рабочего пространства 5S внедрена во всех подразделениях. В аккуратных кабинетах висят распечатанные таблицы: текущие и плановые показатели подразделения, мониторинг подачи кайдзен-предложений, график проверки по системе 5S — чек-лист по каждому сотруднику, график с перечислением главных недочетов в работе РЭСа и предложений по их устранению. В коридорах на стенах — наглядные плакаты и инфографика по системе бережливого производства. Очевидно, что японская философия органично вписалась в производственный процесс.

В кабинетах висят таблицы: показатели подразделения, мониторинг подачи кайдзен-предложений, график проверки по системе 5S

Линар Сафин рассказывает, что концепция бережливого производства в «Сетевой компании» поддерживается разветвленной системой мотивации сотрудников. За удачные кайдзен-предложения сотрудники подразделений получают небольшие премии, а по итогам года в каждом филиале компании выбирается самое лучшее такое предложение. Его разработчик получает крупное денежное вознаграждение. Предложения оценивает комиссия, учитывается актуальность идеи и то, как эффективно она решает проблему. Эти решения не только премируются, но и тиражируются в других филиалах АО «Сетевая компания».

— Например, по итогам прошлого года в Казанских сетях победило предложение электромонтера Центрального РЭС. Для распределительных сетей большого города (Казани, например) актуальна проблема беспрепятственного попадания бригады на обслуживаемые трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП), чтобы провести в них оперативные работы. Дело в том, что во дворах жилых домов открытию дверей и ворот наших ТП и РП препятствуют припаркованные автомобили. Люди из-за недостатка места зачастую паркуют свой автомобиль вплотную к двери ТП, и открыть ее в случае необходимости практически невозможно. Пока ищут хозяина машины, простаивает бригада, срываются плановые и аварийно-восстановительные работы. А этот электромонтер предложил ставить механические заградители, которые не позволяют припарковаться ближе радиуса открытия двери. Таким образом доступ остается постоянным. И этот кайдзен решил большую проблему.

Линар Сафин рассказывает и о других кайдзен-предложениях — например, о том, которое победило в позапрошлом году. Его внес электромонтер по испытаниям и измерениям службы изоляции и перенапряжений 6 разряда СИЗП Алмаз Ахметзянов. Он предложил оптимизировать испытания средств защиты большой длины на стационарном испытательном стенде. Классически это выполнялось на полу в ограниченном пространстве, путем установки на специальные изоляторы средств защиты большой длины, собиралась схема испытаний и затем подавалось напряжение. Электромонтер предложил использовать подвесные изоляторы, закрепив их к потолку, и систему подвесов для закрепления на них испытываемых средств защиты. В итоге освободилось много площади на полу, процесс сборки и испытаний стал легче и быстрее. Как следствие, выросла производительность труда, а освободившееся пространство на полу потом удалось применить более рационально.

В коридорах на стенах — наглядные плакаты и инфографика по системе бережливого производства.

Краскопульт, сучкорез, органайзер…

В просторном ангаре Западного РЭС устроена целая выставка. «Выставка достижений народного хозяйства», — шутит электромонтер Виталий Березкин. Все экспонаты — его работа. Используя подручные механизмы и материалы, он придумывает и собирает полезные приспособления, благодаря которым его коллеги тратят меньше времени и усилий на свой нелегкий труд. Подавать кайдзен-предложения он начал не так давно, когда перешел из диспетчерской службы в ремонтную бригаду и своими глазами увидел, как работают коллеги. У него возникли идеи, как облегчить им труд, причем не только на родном предприятии, но и в других подразделениях компании.

Например, прибор для доливки масла в трансформаторы — первое кайдзен-предложение Виталия Геннадьевича. До сих пор для этого требовалась целая бригада. Приходилось подниматься на стремянку, переливать масло из ведра через воронку в приемное отверстие… Это было долго и неудобно. Наш герой подумал-подумал, да и собрал в помощь электромонтерам устройство: к обыкновенной фляге (в таких держат, например, молоко) присоединил автомобильный насос и наливной шланг. Теперь не надо никаких ведер, лестниц и воронок: кончик шланга вставляется в приемное отверстие, масло накачивается насосом в трансформатор. А специальный клапан регулирует напор поступающей жидкости. Просто и эффективно!

Виталий Геннадьевич собрал агрегат для доливки масла в резервуары масляных выключателей

После первого приспособления Виталий Геннадьевич, так сказать, вошел во вкус и собрал агрегат для доливки масла в резервуары масляных выключателей: здесь уже требуются более ювелирные объемы, и диаметр приемного отверстия меньше сантиметра. Поэтому агрегат он сделал из огнетушителя (здесь и клапан есть, очень удобно), а насос использовал велосипедный.

Вот на столе стоит своеобразный передвижной стеллаж, органайзер: в переносном каркасе установлены аккуратные коробочки для крепежных деталей, каждая маркирована названием и калибром: болты, шайбы, гайки... Приглядываемся: все это сделано из обрезков пластиковых сантехнических труб, каркас сварен вручную, а прикреплены «коробочки» сантехническими же хомутами. Все гениальное просто — теперь с такими органайзерами работать выезжают практически все бригады Западной РЭС.

Теперь с такими органайзерами работать выезжают практически все бригады Западной РЭС

Периодически сотрудникам «Сетевой компании» приходится наносить трафаретные надписи на оборудование или на стены трансформаторных подстанций. Иногда нужно подкрасить покрытые ржавчиной или поцарапанные части оборудования. Чтобы экономить краску и облегчать коллегам работу, Виталий Геннадьевич придумал мини-краскопульт: магазинный пистолет, который идет в комплекте с воздушным компрессором, две трубочки диаметром в 0,7 см, все это соединено с обычной пробкой от пластиковой бутылки. Она накручивается на емкость с краской, шланг подключается к компрессору, и начинается подача тонкой струйки краски. Работа получается ювелирная, пользоваться приспособлением удобно и, главное, быстро. Не нужно возить за собой бесконечные кисти, губки, банки с краской, растворитель для промывки.

Но, пожалуй, главная гордость нашего героя — самодельный мульчер-щепорез. Казалось бы, где садоводство, а где электросети? Все просто. На объектах электросетевого хозяйства должен быть порядок, деревья рядом с ними нужно подрезать, а молодую поросль удалять, обеспечивая свободной охранную зону электрооборудования. И занимаются этим электрики. Подрезанные ветви лежат на земле по несколько дней, ведь неэкономично сразу же заказывать грузовик для их вывоза. Поэтому сначала бригада несколько дней ездит по объектам, приводит в порядок растительность, и только потом ветки вывозят на утилизацию. Для этого опять же нужна специальная техника, талоны для утилизации и немалые расходы. Теперь бригада возит с собой собственное приспособление, которое из большой кипы веток делает компактный мешок щепы. Словом, щепорез — очень нужный в электросетевом хозяйстве инструмент. Промышленность производит аналогичные приспособления, но они громоздкие и дорогие.

Виталий Геннадьевич сконструировал портативный вариант. С виду его не отличить от фабричного, хотя из покупного в нем — только колеса. Электродвигатель взяли старый, рубящий вал когда-то был деталью старого фуганка, внешний каркас и стенки сварены из профиля и металлических листов, оставшихся после выполнения других работ.

Есть на «выставке достижений» и еще несколько интересных устройств, которые придумал и сконструировал Виталий Березкин.

«Много у нас талантливых людей, но Виталий Геннадьевич такой один»

Линар Сафин, который повидал множество кайдзен-предложений от светлых голов «Сетевой компании», говорит:

— Много у нас талантливых людей, но Виталий Геннадьевич такой один. У нас недавно было крупное мероприятие, посвященное бережливому производству. Нас посетили коллеги из других филиалов в рамках обмена опытом. Встретившись в Западном РЭС с Виталием Геннадьевичем, они отметили, что у него очень интересные по содержанию кайдзен-предложения, все с оригинальной инженерной мыслью и здорово реализованные. А ведь у этого специалиста образ жизни такой и отношение к быту: у него во всем порядок — и в отдыхе, и в работе. Он уникальный сотрудник!

К работе руками и изобретательству Виталий Геннадьевич, как он сам рассказывает, тяготеет с детства. Отец приучил к работе разным инструментом, да и не мог мальчик сидеть спокойно. Постоянно ему надо было что-то отстрогать, замотать, подклеить. До дыр зачитывал журналы «Юный техник», «Наука и жизнь», «Техника молодежи», брал оттуда идеи, разрабатывал собственные проекты. Занимался в школьном радиокружке и в кружке «Юный техник». Собирал с товарищами по кружкам усилители для аудиоаппаратуры и цветомузыку. Страсть сделать что-то собственными руками наш герой пронес через всю жизнь.

После школы в 1979 году поступил в Казанский энергетический техникум, а после его окончания и армии устроился на завод объединения «Тасма» в электроцех. В начале девяностых, когда деловая активность на «Тасме» угасла, наш герой устроился в Казанские электрические сети электромонтером оперативно-выездной бригады. Через год ему предложили перейти на должность диспетчера — на ней он и проработал 27 лет, помогая организовывать электроснабжение западных районов Казани. Отсюда проводились все отключения и подключения, ремонтные работы, ликвидация аварий, восстановление схем — словом, все, что необходимо для качественного электроснабжения.

К работе руками и изобретательству Виталий Геннадьевич, как он сам рассказывает, тяготеет с детства

«Ни одна авария не осталась неустраненной»

В начале девяностых, как вспоминает Виталий Березкин, работа в электросетях была не из легких: оборудование было старое, хотя и надежное. Аварии ликвидировали вручную, а выявляли их по звонкам потребителей в диспетчерскую службу. Диспетчеры получали несколько звонков подряд из одного и того же дома, высылали туда оперативную бригаду, а потом по ее докладу складывали полную картину: что произошло и как это исправить.

— И справлялись, работали! Ни одна авария не осталась неустраненной!

А работать было нелегко, хоть диспетчер и не выезжал на вызовы непосредственно. 70% его работы — разговоры с людьми. Как-то раз в конце девяностых с присущей ему скрупулезностью Виталий Геннадьевич посчитал все свои разговоры с потребителями за время сорокаминутной аварии в микрорайоне на 20 многоэтажек. Получилось, что за сорок минут он ответил на звонки и включился в переговоры по рации с бригадой около 200 раз. Каждый ответ на звонок занимал от 5 до 8 секунд.

— А люди бывают разные, — вспоминает наш герой. — Есть настойчивые, которым надо все дотошно разъяснить: что случилось, когда будет свет и почему так часто отключают (им так казалось). А есть те, которые с полуслова понимают: «Все, хорошо-хорошо, спасибо, мы будем ждать». Бывают ворчуны: «А почему у нас в прошлом году в то же время отключали? У меня холодильник полетел, телевизор не работает и лампочка в туалете погасла». Могли нам и нахамить, и обозвать по-разному, и даже угрозы поступали: «Сейчас мы приедем, с вами разберемся». Обидно, конечно, было слышать это все. Но иногда по окончании аварии были и хорошие звонки: «Спасибо, что сделали, вы молодцы, так быстро!»

«Обидно, конечно, было слышать это все. Но иногда по окончании аварии были и хорошие звонки: «Спасибо, что сделали, вы молодцы, так быстро!»

Бывало и такое, что электричество отключалось в большие праздники — например, в новогоднюю ночь. И тогда, рассказывает Виталий Геннадьевич, чего только не приходилось наслушаться диспетчерам! Он вспоминает случай в середине девяностых, когда буквально за час до наступления Нового года произошло замыкание в одном из трансформаторных пунктов на Горьковском шоссе. Оборудование сгорело, и целый квартал остался без света. Люди вышли из домов, начали жечь во дворах бенгальские огни — многие из них в итоге встретили праздник даже веселее, чем задумывалось. А вот диспетчеры и электромонтеры той ночью работали на совесть: аварийную бригаду выдернули прямо из-за праздничного стола, и люди приехали, понимая: если не они, то кто? Через несколько часов электричество удалось включить.

— Порой бывали и звонки, адресованные не нам. Например, если лампочка в подъезде перегорела — вопросы к коммунальной службе, а не к электрикам. Или у старушки в частном доме пробки выбило — мы ведь не выезжаем на такие звонки. Вот и приходилось ей по телефону объяснять: сходите, дескать, к соседям, попросите там какого-нибудь мужчину вам помочь. Сейчас-то такого не происходит, у всех давно стоят автоматы, с ними старушкам спокойно, — рассказывает наш герой.

«Время движется вперед, мы развиваемся»

Мы стоим в помещении бывшей диспетчерской Западного РЭС. Здесь устроена целая стена, на которой пока еще горят лампочки, разведена схема сетей электроснабжения Кировского и Московского районов — эта стена называется мнемосхема, появилась она здесь в 1998 году. Виталий Геннадьевич ностальгирует:

— Раньше мы отсюда управляли электроснабжением Кировского и Московского районов Казани. Отсюда проводились все отключения и подключения, контролировали ремонтные работы, осуществляли ликвидацию аварий и восстановление схем — словом, делали все, что необходимо для качественного электроснабжения. В последние годы значительно облегчило работу такое новшество, как система автоматического восстановления сети (САВС). Благодаря этому, ликвидация аварий в некоторой части распределительной сети теперь может занимать всего несколько секунд. Умная система — так называемая smartgrid — автоматически выявляет и выводит в ремонт поврежденный участок, после чего перезапитывает потребителей. Система может работать и в ручном режиме с выдачей подсказок и рекомендаций диспетчеру, и полностью в автоматическом. С каждым годом доля электрической сети, оснащенная САВС, увеличивается.

Внедренная в компании реформа оперативно-диспетчерского управления, направленная на повышение стандартов и качества обслуживания потребителей, с учетом использования различных цифровых инструментов привела к оптимизации и централизации диспетчерских служб компании. Линар Сафин рассказывает:

— Мы движемся к максимальной автоматизации, для этого прежде всего необходимо, чтобы все схемы и паспортные данные оборудования были заведены в компьютер, и для этого есть специальный мощный программный комплекс. В результате проведенной оптимизации наши штатные единицы диспетчеров передали на верхний уровень для диспетчеризации всей казанской сети. Они дистанционно используют все эти современные системы, управляют работой всех пяти РЭСов Казани. Время движется вперед, мы развиваемся. Однако потребность в опытных кадрах есть всегда.

И поэтому, когда диспетчеры стали исчезать из штатного расписания Западного РЭС, Виталию Геннадьевичу предлагали продолжить работу в качестве диспетчера ОДС КЭС, и только после его отказа предложили должность электромонтера распределительных сетей родного РЭС. Сейчас ему 60 лет, и на ремонт по вызовам он практически не ездит, но дело не в возрасте: его опыт и компетенции используются куда более продуктивно. На него легла работа с документацией и схемами, осмотрами оборудования ТП, РП. Раньше этим занимались мастера в РЭС, но их нужно было разгрузить. Поэтому наш герой теперь занимается паспортами и схемами — актуализирует данные и поддерживает документы в порядке.

Теперь, перейдя из диспетчерской службы к коллегам-электромонтерам, Виталий Геннадьевич развернул на полную весь свой творческий инженерный потенциал.

— Когда бригада делает плановые осмотры, — рассказывает Виталий Геннадьевич, — они мне предоставляют уточненные данные, я сам выхожу на осмотры и после этого вношу все изменения. У нас есть паспорта на каждый объект, и в соответствии с измененными данными мы их актуализируем. В нашей зоне действия больше 400 ТП. И если раньше мы указывали на карте просто факт наличия какого-то оборудования, то сейчас на схеме мы должны указывать, включено оно или не включено, есть ли оно там на самом деле. Открываешь паспорт объекта, смотришь на схему, и тебе все понятно: главное, чтобы она была правильная. Ведь так ты можешь, не выезжая на объект, оценить обстановку на нем.

И именно теперь, перейдя из диспетчерской службы к коллегам-электромонтерам, Виталий Геннадьевич развернул на полную весь свой творческий инженерный потенциал. По количеству кайдзен-предложений он пока не лидер, а вот по их качеству безоговорочно кладет на лопатки всех коллег. Интересно, что заинтересовался этими мыслями он еще в далеких 1980-х годах, когда в той же «Науке и жизни» прочитал статью об организации работы на заводе Toyota. Статью он даже обсудил с коллегами на «Тасме» — дескать, чем мы хуже японцев, почему бы нам не оставаться после работы и не обсуждать, что надо сделать, чтобы работать лучше?

— В Советском Союзе система бережливого производства в том или ином виде уже существовала: это был бригадный подряд, соцсоревнование, — вспоминает он. — Подразумевалось в принципе все то же самое, просто выражено было не настолько структурированно и было на самотеке. Но рабочее место хотелось содержать в порядке, мы вносили разные полезные предложения — за все это выплачивались премиальные и давались поощрения. Ну и самим нам было интересно, чтобы наши объекты были лучшие.

Перейдя на работу диспетчером Западного РЭС, Виталий Геннадьевич вносил предложения, но все больше организационного характера. А вот теперь ему сподручнее реализовывать свои кайдзен-идеи собственными руками. Не все он делает на работе — признается, что тот же самый сучкорез изготовил в мастерской собственного гаража:

— У меня там какого только инструмента, и каких только станков нет! Машины там сроду не стояло, — улыбается наш герой. — Я ведь и сваркой занимаюсь, и по дереву работаю, по металлу тоже очень люблю. Это мое хобби, я постоянно придумываю, что бы еще собрать интересного? Вот сейчас у меня в разработке станок для гибки металлического профиля — нужно каркас новой теплицы сделать, а неужели я его покупать буду? Нет, мне так неинтересно. Мне нужно самому. Вот, например, недавно собрал сверлильный станок — из сгоревшей дрели, небольшого электродвигателя, который валялся у меня с незапамятных времен, и «блина» от штанги. Пригодились там шестеренка и зубчатый ремень от «жигулей». И все это теперь у меня крутится, поднимается, опускается и сверлится.

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Идеи приходят Виталию Березкину спонтанно. А вот патенты на свои разработки он не оформляет — говорит, не умеет, да и не надо ему это. Он уверяет, что делает все для души, и ему приятно чувствовать себя нужным. Коллеги то и дело просят его что-нибудь придумать, как-нибудь помочь — и он выполняет «заказы». Местного Кулибина, как его в шутку называют коллеги, очень уважают и ценят. А Линар Сафин говорит:

— Такие люди встречаются очень редко. Нужно тиражировать и распространять их опыт на молодых наших сотрудников, нужно мотивировать молодежь! И тогда у нас и кайдзен-предложения будут качественные, и системе нашего бережливого производства позавидует та же самая «Тойота»!