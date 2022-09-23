Наследие Наталии Фишман: узлы из дорожек на месте старого фонтана в сквере «Молодежный»

Американский парк и дизайнерская плитка — история казанского сквера для молодежи

Фото: Максим Кокунин

В Год парков и скверов Казани общественные пространства города не только обрели новую жизнь, но и пополнили свое число новыми, обустроенными с нуля и ни разу не тронутыми до 2015 года территориями. Так, например, в столице Татарстана появился сквер «Молодежный», ставший одним из первых малых пространств, решенных методами современной ландшафтной архитектуры. Он расположен перед Молодежным центром и штаб-квартирой банка Ак Барс на месте, где когда-то стоял одинокий фонтан. По словам председателя правления банка Роберта Миннегалиева, лично у него при виде того, в каком состоянии находилась территория возле офиса, «сердце просто рыдало». О том, как появился этот сквер семь лет назад и что он представляет сейчас, — в материале «Реального времени».

Разработкой проекта сквера «Молодежный» занималась московская компания Arteza, которую пригласила ответственная за парки помощница президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова. В качестве инвестора выступил Ак Барс Банк. Согласно проекту, территорию планировалось разделить на выставочную зону в центральной части и зону цветников с «пейзажными холмами» и прогулочными дорожками, вымощенными гранитной высевкой.

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что в первоначальном проекте, опубликованном на сайте Дирекции парков и скверов Татарстана, на входе в сквер значился многофункциональный павильон с летней террасой, книжным и цветочным магазинами. Однако внешне он отличается не только отсутствием этого павильона. В нем также нет и малых архитектурных форм, которые изначально предполагалось установить вдоль тропинок.

Фото: Максим Кокунин

Центральная часть выполнена в свободной планировке и замощена современной безфасочной бетонной плиткой. Деконструктивистский узор мощения обеспечивает интеграцию друг в друга зеленой и каменной части пространства. Находящийся там фонтан был демонтирован, а на его месте были проложены прогулочные дорожки. Также местами появилось новое асфальтное покрытие. Далее были установлены лавочки, засеян газон и высажены деревья.

Как отметили в Дирекции парков и скверов, 56 деревьев были привезены из Голландии.

Фото: Максим Кокунин

Директор компании-застройщика ООО «Ак Барс Строй» Эдуард Галеев в 2015 году рассказывал, что проектирование сквера велось с начала зимы в 2014-м, а основная сложность заключалась в создании нового ландшафта.

— 7,5 тысячи кубов земли переработать, привезти, завезти. В условиях центра города это была сложная работа. Все холмы стоят на определенных отметках, это же все дизайнерское решение. Мы не отступали ни на миллиметр, — сказал он.

Фото: Максим Кокунин

Торжественное открытие сквера «Молодежный» состоялось 6 сентября 2015 года. В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении его помощницы Наталии Фишман-Бекмамбетовой, а также мэр города Ильсур Метшин и главный на тот момент архитектор Казани Татьяна Прокофьева (в 2019 году она покинула этот пост). Тогда же стало известно, что общая сумма строительства составила 35 миллионов рублей.

Фото: Максим Кокунин

Интересный факт: изначальной основой дизайна сквера стал американский парк Хай-Лайн, находящийся в Среднем и Нижнем Манхэттене, в районах Митпэкинг и Челси, на высоте 10 метров от земли. Он разбит на месте надземной железной дороги.

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