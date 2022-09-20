«Реальное время Live»: Хагги-Вагги vs индустрия игрушек России
Сегодня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана «Реальное время Live» говорим о том, что Роскачество по жалобам родителей российских детей начало проверку игрушек Хагги-Вагги на предмет их опасности для детского здоровья и психики. Как отечественные предприниматели конкурируют с иностранными за внимание маленьких потребителей, чем Хагги-Вагги отличается от советских игрушек и о других важных новостях сегодняшнего дня — смотрите в прямом эфире «Реального времени».
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