День в истории: Ельцин распустил Советы, а парижане — монархию

Чем примечательна дата 21 сентября?

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 21 сентября, — День распространения информации о болезни Альцгеймера. 21 сентября освятили Софийский собор, начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова, Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета, а в Казани состоялось торжественное перезахоронение основателя обсерватории Казанского университета Василия Энгельгардта. Родились актриса Ольга Книппер-Чехова, писатель Герберт Уэллс, актер Зиновий Гердт, дипломат Бурган Шахиди. Умерли писатель Мустай Карим, романист Вальтер Скотт, философ Артур Шопенгауэр, артистка Лидия Русланова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Мустай Карим — вдохновитель кинематографа

21 сентября (по новому стилю — 3 октября) 1894 года в селе Аксу Тетюшского уезда родился Бурган Шахиди. Учился в медресе «Мухаммадия», работал в книжном магазине издательства «Магариф», бухгалтером в Семипалатинске в торговой компании «Тянь-Шань» купцов Яппаровых, затем переехал в ее отделение в Западном Китае, трудился на таможне, стал начальником транспортного управления провинции Синьцзян. После учебы в Берлине — заместитель губернатора провинции Синьцзян, далее — консул Китая в СССР в казахском городе Зайсан. Несколько лет провел в тюрьме, после чего стал губернатором города Урумчи. Последняя крупная должность — вице-председатель Народного политического консультативного совета Китая.

21 сентября 2014 года в Астрономической обсерватории Казанского федерального университета состоялось торжественное перезахоронение останков ее основателя Василия Энгельгардта. Гроб с прахом ученого был доставлен из Дрездена 4 сентября. При жизни Энгельгардт завещал похоронить себя на территории обсерватории Императорского Казанского университета, заложенной им совместно с другом и ректором вуза Дмитрием Дубяго, однако помешала Первая мировая война, затем революция 1917 года, а в дальнейшем и Вторая мировая война.

Фото kulturarb.ru

21 сентября 2005 года скончался Мустай Карим, башкирский писатель. По его пьесе «В ночь лунного затмения» снят одноименный фильм. В последнее время его произведения часто экранизируются: повести «Долгое-долгое детство», «Радость нашего дома», «Таганок» (последние два — «Сестренка» и «Операция Таганок»).

21 сентября 2021 года «Реальное время» писало, что в октябре 2020-го жительница Казани Тамара Баринова (имя и фамилия героини изменены по этическим причинам, но имеются в редакции) обратилась в судебный участок по месту жительства с иском о расторжении брака и взыскании алиментов с супруга, однако брак до сих пор не аннулирован, в ее бракоразводный процесс суд втянул совершенно посторонних ей людей, а на руках у женщины волей служителей Фемиды оказались копии документов с персональными данными неизвестных ей граждан.

Суворов перешел

21 сентября 1051 года был освящен Софийский собор — первая и важнейшая святыня Великого Новгорода. Это древнейший сохранившийся храм на территории России, построенный славянами, он является одним из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. Храм был заложен в 1045 году князем Владимиром Ярославичем, сыном великого князя Киевского Ярослава Мудрого. Собор стал первым каменным зданием, воздвигнутым в Кремле взамен сгоревшей тринадцатиглавой деревянной церкви конца X века.

21 сентября 1799 года начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова. Этот поход явился составной частью русско-французской войны (1798—1800) и продолжением Итальянского похода (1799). Суворов спланировал свой маршрут так, чтобы нанести удар во фланг и тыл французов. Он выбрал кратчайший, но самый тяжелый путь. Однако суворовцы преодолели преграды, природные трудности, предательское поведение союзников, стычки с неприятелем. Швейцарский поход в истории стал подвигом Александра Суворова. За переход через Альпы Суворов получил звание генералиссимуса всех российских войск.

Фото wikipedia.org

21 сентября 1993 года президент России Борис Ельцин подписал Указ №1400 о роспуске Верховного Совета РФ и ликвидации системы Советов, Съезда народных депутатов, а также о созыве Госдумы. Новый указ предусматривал создание совершенно нового органа законодательной власти — двухпалатного парламента — Федерального собрания Российской Федерации. Через 30 минут после обращения президента по телевидению выступил председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов. Он назвал действия Ельцина государственным переворотом. Верховный Совет отказался подчиниться указу Ельцина и принял постановление о возложении исполнения полномочий президента на вице-президента Александра Руцкого. Страна вступила в острейший политический кризис.



С монархией во Франции покончено

21 сентября 1792 года в разгар Великой французской революции во Франции был открыт Национальный конвент и принято «Постановление об упразднении монархии». Депутат Парижа Жан-Мари Колло д’Эрбуа предложил отменить монархию, и каких-либо возражений не было. Даже аббат Анри Грегуар заявил, что в «нравственном порядке короли — такие же монстры, как и в физическом». В результате дебаты были отменены, и решение было принято единогласно. В течение года после этого Конвент принял ряд законов, заменяющих многие старые системы законов и измерения, включая старый христианский календарь.

21 сентября 1993 года в ходе третьей битвы за Сухуми абхазскими войсками был сбит самолет Ту-134 с международными журналистами, в том числе из России. Борт авиакомпании Transair выполнял рейс из Сочи. На борту находились 22 пассажира и пять членов экипажа (в некоторых источниках говорится о шести членах экипажа и 22 пассажирах). Самолет заходил на посадку, когда в 16.25 был атакован ракетой ПЗРК Стрела-2. Все находящиеся на борту люди погибли.