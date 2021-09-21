Супружеский квест: в Казани мировой суд год не может рассмотреть иск о разводе

Жительница столицы Татарстана с осени 2020 года не может получить свободу и алименты

«Ситцевый» развод — первую годовщину со дня подачи заявления о разводе в мировой суд имеет все шансы отпраздновать жительница Казани Тамара Баринова (имя и фамилия героини изменены по этическим причинам, но имеются в редакции). В октябре прошлого года она обратилась в судебный участок по месту жительства с иском о расторжении брака и взыскании алиментов с супруга, однако брак до сих пор не аннулирован, в ее бракоразводный процесс суд втянул совершенно посторонних ей людей, а на руках у женщины волей служителей Фемиды оказались копии документов с персональными данными неизвестных ей граждан. Подробности запутанной истории — в материале «Реального времени».

Развод и чужая фамилия



Тамара Баринова решила расстаться с супругом и подать на алименты по банальной причине: супруг, с ее слов, вел нетрезвый образ жизни, дома не жил уже длительное время, денег на содержание ребенка не давал. У женщины был веский повод поторопиться с разводом: она была в курсе, что муж не работает, и опасалась, что тот возьмет кредит, расплачиваться за который придется ей.

В октябре 2020 года она подала на развод и полагала, что процесс будет недолгим. Но дело осложнила пандемия: суды не принимали документы в онлайн-режиме, и заявление вместе с копиями необходимых документов Баринова отправила в судебный участок №5 Ново-Савиновского района Казани по почте.

Женщина она грамотная, за плечами у нее не ЦПШ, а престижный вуз и много лет работы на руководящих должностях в разных госорганизациях, так что заявление подала точно по территориальной подсудности, сверившись со списком адресов на официальном сайте 5-го участка. И была сильно озадачена, когда в ноябре получила по почте же определение об устранении недостатков в поданных документах, вынесенное мировым судьей совсем другого судебного участка — №1 по Ново-Савиновскому судебному району.

Суды не принимали документы в онлайн-режиме, и заявление вместе с копиями необходимых документов Баринова отправила по почте. Фото: Ринат Назметдинов

Поскольку прием в судах не велся, Баринова выяснила подробности по телефону: ей сообщили, что заявление было переслано в другой участок, а зачем — не объяснили. Причем о необходимости устранения недостатков — проще говоря, к заявлению надо было приложить еще пару документов — она узнала, когда исправлять эти недостатки было поздно. Пока определения суда по почте дошли до истицы, отведенный судом срок истек, и затевать бракоразводный процесс надо было с самого начала.

Но это еще не все! Недостатки заявления Бариновой о разводе с Бариновым, как следует из определения мирового судьи судебного участка №1 по Ново-Савиновскому району Ренаты Гумеровой, фатальным образом повлияли на исход другого бракоразводного процесса. Суд пришел к выводу, что «поскольку истица … (Баринова, — прим. ред.) в указанный срок не устранила недостатки, указанные в определении от 13 ноября 2020 года, исковое заявление … (другая фамилия, начинающаяся с другой буквы, чем фамилия Бариновой, и другие имя и отчество,— прим. ред.) к (еще одни неизвестные Бариновой, Ф.И.О., — прим. ред.) о расторжении брака подлежит возвращению со всеми приложенными документами.

Получите чужие документы

Подивившись тому, как ловко суд сумел одним определением продлить существование сразу двух шатающихся браков, Баринова начала собирать недостающие документы для повторной подачи иска. Собрала — и отправила заявление и бумаги в судебный участок №1, поскольку, во-первых, требование эти документы представить исходило именно из этого участка, а, во-вторых, именно туда в прошлый раз переслали ее заявление из 5-го участка.

Отправляла она документы и заявление в сильных переживаниях:

— Дело тянулось уже полгода, а ведь суд еще дает время на примирение, и за все это время неизвестно, какими долгами мог обрасти муж, — рассказала она «Реальному времени». — Я даже звонила в суд, спрашивала, можно ли донести бумаги лично, и если чего-то опять недостает, в разумный срок предоставить все необходимые документы. Но мне сказали: «Пандемия, отсылайте почтой». Скрепя сердце, послала…

В определении говорилось, что указанные в заявлении о разводе адреса регистрации истицы и ответчика «не относятся к территориальной подсудности мирового судьи судебного участка №1». Фото: realnoevremya.ru

Оказалось, волновалась женщина не зря. В августе по почте ей пришел из суда увесистый пакет с определением суда и копиями бумаг. В определении говорилось, что указанные в заявлении о разводе адреса регистрации истицы и ответчика «не относятся к территориальной подсудности мирового судьи судебного участка №1». Другим определением мирового судьи судебного участка №1 по Ново-Савиновскому району Ренаты Гумеровой Бариновой вернули иск об алиментах — по той же причине.

А еще в пакете были два сопроводительных письма о возвращении документов… как читатель уже догадался, адресованные совершенно неизвестной Тамаре Бариновой особе, чьи ФИО решительно не совпадали с ее собственными. И копии документов — чужих — со всеми персональными данными. Так что будь Баринова не законопослушной гражданкой, а мошенницей, вполне могла бы, к примеру, компенсировать неполученные от мужа за год алименты, воспользовавшись этими бумагами, к примеру, для получения кредита.

А зачем телефон просили?

Но Тамара Баринова поступила, как честный человек. Она позвонила в судебный участок, из которого прислали чужие бумаги и попыталась донести до консультанта всю серьезность ситуации. Ведь где-то была еще одна женщина, интересы которой пострадали от этой путаницы, как и ее собственные. Однако на том конце провода, похоже, так и не поняли, о чем она говорила, и в ответ дали стандартные рекомендации по подаче заявления о разводе.

— Я не понимаю: было допущено множество ошибок, затянулись сроки рассмотрения моего искового заявления, всего этого можно было избежать, позвонив мне по указанному мной в первом иске телефону, но мне никто не позвонил! — недоумевает Баринова. — Зачем тогда телефон просить указывать? Для проформы?

Когда дело, наконец, дойдет до судебного процесса, ей прежде всего дадут время на примирение — до трех месяцев, согласно статье 22 Семейного кодекса РФ. Фото: culture.ru

Но больше всего ее теперь беспокоит, что, когда дело, наконец, дойдет до судебного процесса, ей прежде всего дадут время на примирение — до трех месяцев, согласно статье 22 Семейного кодекса РФ. Все это время алиментов на ребенка она получать по-прежнему не будет. И по-прежнему остается реальной угроза получения супругом кредита, по которому она будет нести обязательства, так как все еще состоит в браке.

— Причем срок для примирения суд может дать максимальный — то, что я почти год пытаюсь добиться развода, вряд ли пойдет в «зачет», — опасается Баринова.

Пишите жалобы

Вопросы о том, почему дело Бариновой пересылали из суда в суд, а ее своевременно не предупредили о необходимости устранения недостатков, а также о том, почему в определении суда по ее делу фигурируют посторонние супруги, а в пакете с ее документами оказался практически полный комплект чужих персональных данных, «Реальное время» адресовало в судебный участок №1 по Ново-Савиновскому району. Пользуясь предусмотренным федеральным законом «О средствах массовой информации» правом на телефонный запрос, корреспондент издания позвонила в участок, но там, выслушав историю Бариновой, сообщили, что отвечать будут только на письменный запрос. Запрос направлен на электронный адрес суда, мы готовы опубликовать ответ по получении.

Кроме того, «Реальное время» обратилось с аналогичным запросом в Управление Судебного департамента в Республике Татарстан. Там сообщили, что, возможно, дело конкретной истицы в 2020 году было переслано из судебного участка №5, к которому оно относится по территориальной подсудности, в участок №1 по Ново-Савиновскому району, в связи с отпуском судьи. А еще рекомендовали женщине обратиться в Судебный департамент с жалобой по поводу всего произошедшего, включая «утечку» персональных данных истцов — тогда уже сотрудники департамента разберутся в странной ситуации со всеми вытекающими.