«Стреле» предстоит сражение в Красноярске

Один из трех суперматчей регби пройдет в нынешнее воскресенье

Чемпионат России по регби приближается к своей половине. 25 сентября в Красноярске состоится один из главных матчей первого круга, когда местный «Енисей-СТМ» будет принимать казанскую «Стрелу». Команды находятся на втором и третьем местах в текущей турнирной таблице, и спортивная редакция «Реального времени» предвкушает интересный поединок.

Реванш за бронзовый поединок

Домашняя победа «Стрелы» над «ВВА-Подмосковье» получилась довольно будничной, если посмотреть на результаты казанской команды в нынешнем сезоне в целом. Об этом мы еще поговорим-повспоминаем позже, а пока оценим последнюю победу. Дело в том, что она была одержана над командой, которой «Стрела» уступила в домашней игре за бронзовые медали в начале нынешнего лета. Да, тогда за «военлетов» (военных летчиков, как называют ВВА) играл Герман Давыдов, вернувшийся Казань, но, положа руку на сердце, новая встреча нынешнего лидера Казани с бывшей командой не пойдет ему в актив. Сделаем ссылку на то, что Герман «нон-стоп» Давыдов играет практически весь сезон без перерыва, таит команду и в пятнашке, и в семерке, и на Спартакиаде. И запишем уже в актив «Стрелы», что победа над бронзовым призером чемпионата была одержана без серьезного вклада ее нынешнего лидера.

Там еще бомбардир Коби Мараис поначалу мазал чаще, чем попадал, дважды запустив дыньку мимо ворот «ВВА-Подмосковье». Иначе счет уже во второй половине игры позволял бы расслабиться окончательно, что казанцам делать категорически не позволительно. О чем мы тоже поговорим-напомним. А так — 17:10 давали гостям шанс на ничью в случае удачной попытки и реализации, и они давили с начала второго тайма, когда отличились в первой же атаке и максимально приблизились к Казани. В итоге успокоил хозяев штрафной, с которого невозможно было промахнуться — 20:10, после реализации Мараиса, а затем был эпизод, который о многом говорит. Время матча уже вышло, Казань, достаточно безуспешно пыталась завершить атаку, реализация которой давала ей бонусные очки. Ситуация между тем напоминала прошлогоднюю, которая случилась ровно год назад. Только на день позже — 18 сентября, на площадке в Монино, в хорошую погоду, при счете в пользу хозяев — 19:14, зато две детали совпадали. Время матча вышло, и мяч был у игроков «Стрелы». Они его потеряли сами, ошибившись при приеме мяча. В казанской игре 2022-го года таких моментов также хватало, дождь внес огромные коррективы в игру, включая небольшое количество зрителей на трибунах, но в этот раз «Стрела» усилиями Омари Гриняева дотащила мяч до зачетки ВВА — 27:10.

— Такая победа с бонусом, добытым на последних секундах, не только здорово влияет на атмосферу в раздевалке. Это очень важно для турнирного положения. Сезон выигрывается в концовке, и такие победы помогут нам занять более высокое место, — именно эта часть комментария наставника «Стрелы» Джей Пи Нила заинтересует нас, поскольку большая часть остального сказанного и у него, и у его коллеги Александра Войтова было обращено в адрес непогоды.

Фото: Максим Платонов, realnoevremya.ru

Конец — делу венец

Шесть проведенных матчей сформировали верхнюю часть турнирной таблицы российской регбийной Суперлиги из трех команд-богатырей. Пензенский «Локомотив» предварительно первый с 26 очками. Если в РЖД кто-то страдает от того, что футбольный «Локомотив» в нынешнем сезоне пока даже не входит в десятку сильнейших, то вот вам утешение. Пенза не просто первая, она обыграла двух своих преследователей, нанесла поражение «Енисею-СТМ», прервав его многолетнюю беспроигрышную серию, спасла игру в Казани. В ближайшее воскресенье есть шанс оторваться, поскольку «Енисей-СТМ» и «Стрела» сойдутся в очном поединке в Красноярске.

Итак, концовки матчей, то, что преследует «Стрелу» на протяжении большей части сезона, наконец-то порадовав ее игроков, тренерский штаб и болельщиков. Радость уже почти забытая, поскольку случилась она в последний раз еще 24 июля, когда в гостевой игре с «Красным Яром», казанцы вырвали победу как раз под занавес — 22:16. Та игра продемонстрировала, что у Казани есть дух победителей, но потом, увы, мы его испустили в единственной августовской игре с уже названной Пензой, пропустив подряд три реализации от, казалось бы, уже поверженного противника — 26:27. Да, в сегодняшней ситуации итоги регулярного чемпионата важны только с точки зрения 1-го места. Понятно, что в полуфинале попадется соперник, не дотягивающий до уровня трех гигантов сегодняшнего российского регби. За 3 месяца нынешнего сезона только один матч завершился не в пользу записного фаворита, увы, это опять же связано со «Стрелой», которая уступила в матче Кубка России красноярскому «Енисею-СТМ», причем в игре, в которой владела игровым преимуществом. Если в матче чемпионата Казань сумела переломить ход поединка, то тут уже Красноярск показал и волю, и класс. И это было второе подряд поражение «Стрелы», сразу после Пензы, что оставило неприятное послевкусие от августа, когда у казанцев не было больше игр.

Злополучная семерка

Самый обидный провал у «Стрелы» был, конечно же, на финише Спартакиады сильнейших. Только невысокая популярность регби в России, не самый высокий статус матча за 5-е место, как и статус самого турнира, который точно ниже чемпионата и Кубка России по регби-15 и чемпионата страны по регби-7, не дали разрастись тому недоумению, которое осталось после игры сборных Татарстана с Ростовской областью. Уровень команд не сопоставим, Татарстан контролировал игру, ведя со счетом — 19:0, и как это все привело к тому, что наша команда уступила с итоговым счетом — 19:21, уму непостижимо. Корреспондент «Реального времени» смотрел эту игру, увы на фоне трех подряд личных неудач на мини-футбольном фронте. Только некая причастность к подобным провалам заставила отказаться от желания написать какой-то разгромный текст по горячим следам.

Не лишним будет рассказать, как мои команды проигрывали на футбольном поле, поскольку это самое обидное из возможных: выбор неверных административных решений. Вначале мы вели со счетом — 2:0, когда до конца игры оставалось 6 минут чистого игрового времени на площадку вышел запасной игрок с формулировкой «можно побегать». Сразу же были потеряны игровые связи, первый гол разрушил хрупкое преимущество, и вскоре команда оказалась в нокдауне. В следующем турнире игроки просто не готовы были просчитать турнирную таблицу, и на последних минутах матчей шли в атаки, хотя счет устраивал.

Фото vk.com/strelarugby

Примерно также просчитывалась и сборная Татарстана в ситуации, когда можно было сохранить победный счет, просто играя на удержание. Увы, в «семерке» нынешнего сезона подобное случилось еще и в первом туре чемпионата страны, когда в игре за бронзу мы уступили на последних секундах «Нарвской заставе» из Санкт-Петербурга. Ведя в счете и владея мячом. Сделать выводы по отдельным игрокам и свести все ситуации к общему знаменателю не удается, поскольку в чемпионате по регби-15, чемпионате по регби-7 играют разными составами, а на Спартакиаде сильнейших третьим, поскольку там нельзя было задействовать легионеров. А в итоге против Пензы в регби-15 и Ростова-на-Дону в регби-7 случались практически идентичные ситуации, когда мы пропускали три попытки за максимально короткий срок времени.

Тем временем любители регби могут наблюдать перипетии борьбы не только внутри российского периметра. Завершился чемпионат мира по «семерке» в ЮАР, который выиграла сборная Фиджи, обыграв в финале Новую Зеландию. Ирландия в матче за 3-е место обыграла Австралию, подарив своей стране на 100-летний юбилей мировую бронзу. Скоро в ее бывшем доминионе — Англии стартует Кубок мира по регби-13, в котором дебютирует сборная Греции. В этом нет ничего удивительного, если учесть какое количество греков переехало в свое время в Австралию, а сейчас десять из них захотели стартовать за историческую родину. Поскольку десятерых «новых греков» не хватало для полноценной заявки на возможность побороться за право стартовать на ЧМ, то на Зеленом континенте подобрали еще пятерых, один из которых по имени Лайам Суе-тин напоминает потомков и китайца и русского одновременно. Был в СССР известный гроссмейстер Алексей Суэтин.

Сборная России не боролась за право попадания на ЧМ по регби-13, уступив это право Сербии. Что касается регби-15, то Кубок мира по этой дисциплине будет в следующем году, во Франции, но без наших. Тут даже особо не попереживаешь, поскольку сборную сняли, когда она находилась на 5-м месте в отборочной группе. Из отбора напрямую вышел только победитель, вторая команда — Португалия будет принимать участие в дополнительном отборе с командами других континентов. Нам же можно порадоваться только косвенно, поскольку этим летом Намибия обеспечила себе право на участие в ЧМ, а там и Йохан Тромп из «Стрелы», и экс-стрелок Гихард Визаж, южноафриканец, ставший под флаг намибийской сборной.



Джаудат Абдуллин