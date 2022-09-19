Хорошее настроение, взаимовыручка и порядок — как результат: В Казани прошли «Чистые игры»

Всероссийский экологический субботник на озере Изумрудное под Казанью собрал более 400 участников и впервые прошел в соревновательном формате

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чистота на скорость. В Татарстане, наряду с 40 крупнейшими городами страны, в минувшую субботу, в рамках федеральных акций «Вода России» и «Зеленая Россия», состоялся масштабный субботник. Впервые он проходил в формате квест-игры «Чистые игры». Сыграть по-чистому собрались более 100 команд. О том, как это было — в репортаже «Реального времени».

Дождь настроению — не помеха

Погода в субботу не задалась с раннего утра. Мокрая взвесь, время от времени переходящая в дождь. Небольшой ветер. Впрочем, у природы нет плохой погоды, и справедливость строки из старой доброй песни наглядно подтверждали сотни казанцев, собравшихся на берегу озера Изумрудное, что находится совсем недалеко от казанского поселка Юдино. Музыка. Смех. Танцы. Развевающиеся на ветру флаги. Все это предваряло большой экологический забег, старт которого был запланирован на 11:30.

Сразу при регистрации команды получали тару — три мешка под разный мусор. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Состязания — это игра по правилам. Потому каждая команда из четырех человек, желающая принять участие в «Чистых играх», сначала проходила регистрацию. Каждый участник группы получал бейдж с номером, а лидер — устанавливал на свой смартфон специальную программу. Цель — внимательно отслеживать количество баллов, начисляемых за мешки с мусором. Перчатки и тару можно было получить тут же — у волонтеров.

— Для каждого вида мусора нужен отдельный мешок. Всего выдаем три мешка: самый плотный — зеленый — для железа и стекла, белый, с эмблемой «Вода России» — для смешанного мусора и голубой — для пластиковых бутылок и крышек от них. Правда, крышки можно не сдавать в мусор, а прямо здесь отдать в переработку, — не скупилась на пояснения Камилла Фатыхова — ученица 98-й казанской школы.

Собрал крышки, покрутил педали — получи созданный из мусора брелок. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество пластиковых крышечек, обычно обильно «украшающих» любой пляж, в зоне видимости стремительно таяло. Причина — необычный агрегат с педалями, установленный под навесом рядом со стойкой регистрации.

— Это — велошредер. Он нужен для того, чтобы измельчать крышки в стружку, стружка попадает в инжектор, нагревается до 220 градусов и получаются брелоки. Не бесплатно, конечно — нужно собрать крышки и покрутить педали, — пояснил еще один волонтер — ученик из 102-й школы Казани Максим Шатминский.

Более 400 спортсменов

К моменту торжественной церемонии открытия соревнований в списках значилось уже 106 команд: школьники, студенты, экоактивисты, друзья, семьи, представители ведомств и организаций.

— Мы видим СИБУРовский флаг. Они сами — экологоориентированные и сразу откликнулись. Они огромный вклад делают не только в экологические мероприятия, но и проводят большую работу с общественными организациями. И гранты выделяют для поддержки проектов НКО. Видим и другие организации — МЧС, ведомства, компании, промышленные предприятия и т. д. Никто никого не заставлял — это наша общая акция, — подчеркнул министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Александр Шадриков: «СИБУР — экологоориентированная компания. Они сразу откликнулись на приглашение». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К слову, экологическую честь предприятий СИБУРа, расположенных в Казани, готовились защищать сразу три команды: две — от «Казаньоргсинтеза» и одна — от «ТГК-16».

— Мы просто не могли пропустить такое событие, ведь экологичность для СИБУРа всегда была и остается неизменным приоритетом. Цель этого мероприятия — напомнить каждому жителю о том, что планета — наш общий дом, и ее состояние зависит от действий каждого из нас. И каждый способен сделать что-то для того, чтобы мир стал чище. Именно поэтому мы — здесь, — говорит сотрудник «Казаньоргсинтеза» Руслан Яхин.

Руслан Яхин: «Мы просто не могли пропустить такое событие». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Впрочем, это только участников предстоящей охоты на мусор было более 400. А приехало на Изумрудное гораздо больше народу. Едва ли не такая же армия болельщиков готовилась поддерживать спортсменов. В их числе — семья Барчук.

Никита Барчук: «Очень важно наводить в своем доме порядок!». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Отличный выходной день. Хорошая повестка. Чем не повод приехать? А еще мы здесь потому, что я стараюсь привить своим детям понимание того, что очень важно наводить в своем доме порядок. А все это: окружающая нас природа — тоже наш общий дом, — отметил в разговоре с журналистом «Реального времени» отец семейства Никита Барчук. Двум непоседам — Даниле и Родиону, интервью оказалось неинтересным, ведь вокруг столько увлекательных событий.

На борьбу с мусором — час

Ровно столько отвели организаторы на забег с мешками. Оказалось, что это не так уж и мало. Особенно если за дело взяться всем миром. Первые мешки с мусором на точки «закупки» — к четырем бункерам, расположенным на берегах по периметру озера, начали поступать спустя считанные минуты.

Сразу после команды «старт!» сотни людей открыли «охоту» на мусор. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Покупка — потому, что тут у волонтеров мусор можно было обменять на баллы: 1 мешок — 8 баллов. Больше баллов — ближе к победе. Нашли артефакт — интересный предмет, да еще и историю про него готовы рассказать — дополнительный балл. Такой попался в руки представительнице «ТГК-16».

Команда «ТГК-16» с найденным «артефактом». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы надеялись, конечно, найти весь чайный сервиз, но пока нашли только одну ложечку. Зато получим свой заслуженный балл, — с улыбкой поделилась Татьяна Бебнева. Впрочем, принесли они не только артефакт, но еще и несколько мешков различного собранного по берегам хлама.

В поисках «добычи» участники квеста забирались даже в самые глухие заросли. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В воде поддержку командам, работающим на берегу, оказывали члены республиканского отделения Русского географического общества. Еще ни разу дно Изумрудного не очищало сразу столько рук. 20 аквалангистов прочесывали каждый метр подводного пространства.

Над очисткой дна водоема работали сразу 20 аквалангистов. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мало кто знает дно этого водоема лучше, чем мы. Мы на этом озере проводим мероприятия с 2008—2010-х годов. Мы ежегодно совершаем погружения и знаем, где и что находится под водой. И как только новые объекты появляются, мы их достаем в ходе таких акций. Поднимаем со дна много необычных вещей. Уже целую коллекцию солнцезащитных очков достали, колеса автомобильные в сборе и по частям, была коляска от мотоцикла 2 года назад, бобина для намотки кабеля, зонты от солнца, — Рассказал Андрей Агарков — заместитель регионального отделения РГО в РТ.

Помочь тем, кому нужна поддержка — это по СИБУРовски. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Журналист «Реального времени» заметил, что один из членов команды «Четверка из СИБУРа» помог другим участникам донести до бункера тяжелый мешок. На вопрос «зачем?», Константин Шевченко, специалист «Казаньоргсинтеза», ответил просто:

— Увидев, что силы у них — на исходе, протянули руку помощи в лучших традициях СИБУРа. За что получили большое и душевное спасибо. Взаимовыручка — это наше.

Делать мир чище

За час, что длилась активная фаза состязаний, его участники собрали более 300 мешков разнообразного хлама общим весом почти в две с четвертью тонны. Одного только пластика — 80 мешков и почти 90 — стекла. Принесли множество автомобильных покрышек. Они потянули на 400 с лишним кило. Нашли даже половинку старого чемодана и кусок рекламной вывески.

Всего за час участники квеста собрали больше 2 тонн различного хлама. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Места на пьедестале почета достались, конечно, не всем. Но победа по итогам «Чистых игр» — общая. Берег озера до старта акции и сразу после нее поразительно отличаются. И именно в этом главная миссия таких мероприятий.

Победа по итогам «Чистых игр» общая. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Слегка продрогших участников забега после финального свистка ждала полевая кухня с горячим чаем, пирожками и кашей. А тех, кто решит прогуляться вдоль Изумрудного в хорошую погоду, теперь ждут чистота и порядок. А еще, говорят, там неплохая рыбалка. Как раз сейчас клюет приличный окунь.

Реклама. ПАО «Казаньоргсинтез»



