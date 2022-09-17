«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 21-я. Республиканское кино 2022 года

Что показал Татарстан на XVIII Казанском кинофестивале?

Фото: Кадр из фильма «Ибн Фадлан», предоставлено пресс-службой фестиваля

Десять татарстанских фильмов XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино вошли в конкурсную программу, еще один попал в номинацию «Игровые полнометражные фильмы», другой открывал фестиваль. И это не считая множества картин во внеконкурсных программах. В сюжете-обзоре местного кино сделаем паузу в исторических исследованиях и зафиксируем этот момент.

Дети 1941-го

За Гран-при боролась картина «Тарлан», о которой мы подробно писали еще на стадии съемок — причиной тогда стал уход режиссера Ильшата Рахимбая из совместного проекта из Казахстана и замена его на Юлию Захарову. С момента закрытого показа в июле фильм немного подрихтовали — во всяком случае, в версии, которую передали жюри, артисты говорили естественными голосами. Семейное кино о мальчике, который выходил жеребенка, но дал волю своему эго, получил приз зрительских симпатий.



В национальной программе оказалось два полнометражных фильма. Строго говоря, один. Это «Мы — дети 41-го года» Амира Галиаскарова по повести Мухаммета Магдеева. Черно-белая картинка поначалу выглядит чем-то вроде оммажа картинам типа «Доживем до понедельника». Действие происходит в педагогическом училище в Агрызе. Студентов играют молодые актеры и воспитанники театральных вузов, учителей — более опытные их коллеги. В повести Магдееева главное — это ощущение надежды, которая сквозит сквозь холодные зимы, голод и нелепые уроки с чтением «Слова о полку Игореве» и изучения кровообращения черного таракана. В кадре — взрослые ребята в хорошей одежде, не особо нуждающиеся в чем-то. Фильм превращается в череду коротких зарисовок с быстро разрешающимися конфликтами, в которых не хватает напряжения. К примеру, хочется увидеть, как одна из студенток добирается из деревни до Агрыза в промерзшем вагоне. Но на такие моменты есть лишь намеки. Нет, к примеру, обозначенной в повести марийской песни на концерте, но есть изображение пленения немецкого солдата. Словом, прочитайте повесть, она этого достойна.

И взрослые 1920-х

«Республика 99» — это соединение нескольких жанров и историй от трех режиссеров: Юлии Захаровой, Аделя Таккезе и Софьи Силкиной. Начинается он с певшей и в инсценировке Магдеева Саиды Мухамметзяновой — она за кадром выводит «Сахраларда». И возникают два татарина в 1920 году, которые рассуждают о том, что, мол, татарскую музыку хотят играть на европейских инструментах (к этому времени эти инструменты уже десятки лет в ходу), а потом переходят на футуризм. Камера отодвигается, и мы видим съемочную площадку. Самая занятная часть фильма, где множество молодых людей играют реальных персонажей из художественного пейзажа Казани 1920-х и цитируют их рассуждения. Этакое мокьюментари, где бьют первого председателя Союза художников ТАССР Петра Дульского, а Фатих Амирхан (не парализованный и без коляски) спорит с коллегами по театральному цеху. Этот фильм смотрят во второй части, после чего авторы погружаются в интервью с медиахудожниками, культуртрегерами, танцором, историками. Герои новой Казани отвечают на вопросы и танцуют. Третья новелла — о столкновениях казанского поэта с деревней, которая его не принимает. Видно, что симпатии авторов — на стороне авангардного искусства (правда, без контекста Гражданской войны, голода и татарского языка). Могут ли современные герои повторить ситуацию авангарда столетней давности? А зачем?

Остальные картины национальной программы — короткометражные. Среди них запоминаются две. Неожиданные для мусульманского фестиваля «Параллели» Сергея Батаева — 18+, обнаженная героиня, алкоголь, табак, насилие, простая история о том, как студентка попала в цирк и увидела, возможно, себя в будущем, в созависимых отношениях.

И «Коридор воспоминаний» выпускника института культуры Чыонг Тхе Тхиена о сыне и отце. Первый представляет, что было бы, если бы отец показывал свою любовь, а второй эту любовь осознает в конце фильма. Ничего серьезного, но в точку.

Как ибн Фадлан в Биляр спешил

Открывавший фестиваль «Ибн Фадлан» собрал несколько залов, вынудил организаторов провести дополнительный просмотр. Значит ли это, что фильм будет успешным? Что же, короткометражка «Айсылу» тоже вызвала ажиотаж, но потом был ли мощный прокат? «Ибн Фадлан» объединяет, в некотором смысле, наработки других полнометражных картин. С одной стороны, тут снято немало художественных эпизодов с ханом Алмушем, главой Волжской Булгарии, с другой показаны путешествия Ахмада ибн Фадлана в качестве секретаря посольства аббасидского халифа аль-Муктадира. Первый решает официально принять ислам и избавиться от влияния хазар, второй спешит с посланием.

В роли дипломата — актер Тинчуринского театра Зульфат Закиров. Почти все мужчины носят окладистые накладные бороды, всегда суровы, преданы Богу и правителям. Красок добавляет представитель хазар в лице Алмаза Сабирзянова (Камаловский театр).

Путники спешат сквозь красочные ландшафты и восточные города, присутствуют сцены драк (в одной из них участвует в роли барат Алмуша муфтий Татарстан и большой специалист в боевых искусствах Камиль хазрат Самигуллин). На пару мгновений появляется даже романтическая линия — Ахмед освобождает рабыню, помогшую им в очередной драке, она, судя по тексту, следует за ними. В ставка хана красиво поет группа ALPAR, а на фоне звучит соответствующая эпохе музыка Алмаза Асхадуллина и Радика Салимова.

При этом «Ибн Фадлан» — фильм еще и документальный, с репликами таких уважаемых ученых, как Фаяз Хузин, Радик Салихов, Аликбер Аликберов, и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Много компьютерной графики и достаточно убедительной игры. Не блокбастер, но фильм, дающий представление о событиях 921—922 годов. Интересно, что прибыв к Алмушу, Ибн Фадлан делает тихо замечание хану: негоже сидеть, когда он читает письма халифа. Принятие ислама добровольное, но политически обоснованное. Вероятно, без документальных вставок фильм смотрелся бы не так цельно, однако, возможно, и мы уже привыкли, что булгарское прошлое изображается именно так — благодушно и с легкими элементами культурной апроприации.