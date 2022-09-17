Два московских дерби с неожиданной развязкой и очередная победа «Зенита» в Москве

Прогноз на 10-й тур Российской премьер-лиги

Фото: Олег Тихонов

На исходе первой трети сезона нас ожидает сразу три отличных матча, и все пройдут в Москве. «Зенит» пожалует к «Динамо», чтобы увезти очередные 3 очка, «Спартак» и «Локомотив» выявят, кто из них менее нестабилен, а «Торпедо» постарается поискать счастья с мощным ЦСКА. Спортивная редакция «Реального времени» приводит традиционный прогноз на очередной тур Российской премьер-лиги.

«Динамо» — «Зенит»: жертва Питера Кубком ради победы в Москве

Центральный матч 10-го тура пройдет в последний день выходных. Питерский «Зенит» пожалует в гости к московскому «Динамо».

Казалось бы, «Зениту» перед этой игрой пришлось несладко. Сначала в Санкт-Петербурге громили «Оренбург» (8:0), потом летали в Самару на матч Кубка России (который всухую уступили — 0:2), а теперь нужно лететь в Москву. Однако не все так однозначно. Длинная скамейка «Зенита» спокойно позволяет Сергею Семаку выставлять на менее значимые игры состав резервистов. Так он и поступил. Так что на «ВТБ-Арену» выйдут свеженькие бразильцы, а также Мостовой и Сергеев.

Витиеватый футбол «Зенита», построенный на быстрых комбинациях, приносит питерцам внушительный результат — восемь голов в ворота «Оренбурга» лучшее тому подтверждение. Малком, Дуглас, Барриос, Мостовой и Вендел в отличной форме. Вернулся в состав и Клаудиньо.

В свою очередь «Динамо», наоборот, несколько забуксовало в последних турах, и шестое место прекрасно иллюстрирует их проблемы. Хотя и состав вроде обновляется, приходят неплохие иностранцы. После ухода Моро в «Болонью» москвичи успели подписать уругвайца Николаса Маричаля, Матиаса Норманна из «Норвича», Эли Даса из «Витесса» и Николаса Нгамале из «Янг Бойз». Однако это не помогло «бело-голубым» увезти очки из Сочи — поражение южной команде. Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович, по сути, с чистого листа выстраивает игру команды, так что это сказывается на результатах.

Прогноз «Реального времени»:

Несмотря на фактор своего поля, «Динамо» в этой игре фаворитом не будет. Лидерам «Зенита» удалось передохнуть и отправиться в Москву в хороших кондициях. Пять побед подряд в чемпионате РПЛ для «Зенита» — не такая уж тяжелая ноша, чтобы эта серия давила на игроков психологически. Здесь давно привыкли к победам, которые длятся месяц-другой.

Лидеры «Динамо» Смолов и Захарян смогут оказать давление на оборону «Зенита» и, возможно, даже отличатся, но победу из Москвы увезут «сине-бело-голубые».



1:2 — победа «Зенита»



При новом наставнике Марвине Комппере «Локомотив» начал настолько плохо, что не может закрепиться даже в первой десятке. Фото fclm.ru

«Спартак» — «Локомотив»: одинаково проблемные москвичи

Не самый лучший старт сезона вышел для «железнодорожников» в этом удивительном сезоне. При новом наставнике Марвине Комппере «Локомотив» начал настолько плохо, что не может закрепиться даже в первой десятке. Два поражения подряд — «Ахмату» дома (1:2) и «Факелу» в гостях (0:2) — окончательно выбросили «железнодорожников» из числа претендентов на медали.

В Воронеже «красно-зеленые» провели хороший первый тайм, за счет чего получили превосходство по большинству показателей, но «Факел» сыграл надежно в обороне и дважды подловил «Локомотив» на контратаках. В общем баланса в игре команды Комппера никакого.

Впрочем, и «Спартак» тоже далек от статуса безоговорочного фаворита встречи — тут своих проблем хватает. В последнем туре «красно-белые» в гостях проиграли «Ростову» (2:4), хотя первыми забили, но дальше посыпались. За «Спартак» отличились Квинси Промес и Александр Соболев.



У «красно-белых», кстати, тоже два поражения подряд в последних турах Премьер-лиги. «Красно-белые» были слабее «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4) в гостях.

Прогноз «Реального времени»:

Оба московских клуба проиграли в двух последних турах, но «Локомотив» выступает лучше «Спартака» на дистанции в пять игр: 7 очков против 6. Разница голов 10:6 и 10:8 у «красно-белых». Правда», «железнодорожники» забирали очки в основном в матчах с аутсайдерами.

В общем, в воскресенье мы увидим битву двух проблемных команд с похожими недостатками в обороне и некоторым разбалансом в созидании. Поэтому делать предположение в этой паре особенно трудно. Но все же более осознанно к своим проблемам подходит «Спартак» и работает над ними. Отдадим победу «красно-белым».



2:1 — победа «Спартака»

ЦСКА благодаря победе над «Краснодаром» забрался уже на вторую строчку в РПЛ. Фото fckrasnodar.ru

«Торпедо» — ЦСКА: ждем неожиданной развязки?

Автозаводцы остаются самой небоеспособной командой из всех, вернувшихся в Премьер-лигу — «Торпедо» не может выиграть 11 матчей подряд, девять из которых в РПЛ. В отличие от остальных команд в лиге, «Торпедо» не имеет ни одной победы. Реальный шанс заработать три очка был у «черно-белых» в предыдущем туре в выездном матче с «Уралом», который тоже ходил без побед. Однако после домашней виктории над «Торпедо» екатеринбуржцы избавились от клейма вторых неудачников РПЛ. Уральцы оказались сильнее — 2:0.

ЦСКА тем временем благодаря победе над «Краснодаром» забрался уже на вторую строчку в РПЛ и становится главным преследователем «Зенита». Поэтому терять очки с главным неудачником сезона «армейцам» нельзя ни в коем случае.

В пяти последних турах «армейцы» ни разу не проиграли, лишь однажды сыграли нулевую ничью с «Ростовом» и четыре раза праздновали победы. При этом наколотив 11 мячей в ворота «Ахмата», того же «Торпедо» в рамках Кубка России, «Крыльев Советов» и «Краснодара».

Прогноз «Реального времени»:

Несмотря на тот факт, что «автозаводцы» остаются главным аутсайдером нынешнего чемпионата РПЛ, а противостоять им придется крепкой команде Владимира Федотова, мы предположим, что «Торпедо» окажет ожесточенное сопротивление и выжмет хотя бы одно очко в этом московском дерби. Тем более в Кубке России команда Николая Савичева уже с «армейцами» встречалась и изучила их сильные стороны.



0:0 — ничья