Гид по улице Пушкина: монахини, лингвисты и чиновники

Прогулки по Верхне-Федоровской и Правой Театральной. Часть 1-я

Фото: Федоровский бугор. Виден Федоровский монастырь. Фото: ru.wikipedia.org

Двинемся в сторону привычного центра по улице Пушкина. Начало ее называлось улицей Верхне-Федоровской в честь монастыря, находившегося на месте Национальной библиотеки РТ. Потом улица была переименована в честь председателя Казанской губернской чрезвычайной комиссии Олькеницкого. Возле кабмина проходила Правая Театральная. В начале XX века это уже Пушкинская до пересечения с началом Большой Лядской (Галактионова). А далее — Рыбнорядская, которая стала Кооперативной, а позже улицей Куйбышева.



Национальная библиотека Республики Татарстан (Пушкина, 86)

Наибольшие изменения претерпела территория библиотеки. Еще на фото 1960-х годов видно, что после пересечения с ул. Касаткина здесь на месте сквера был обширный жилой квартал. Ну а на месте библиотеки находился Федоровский монастырь, разрушенный в 1930-е годы. Его вход находился аккурат в районе подъема по лестнице.

Монастырь появился на рубеже XVI—XVII веков, в конце века был выстроен каменный храм во имя святой Троицы с колокольней и приделом. Здесь находились список иконы Феодоровской Божией Матери и икона святого Феодора Стратилата, в честь которого, скорее всего, монастырь получил название — Троице-Федоровский. По одной из версий, в 1728 году здесь открылось здание славяно-латинской школы. Также там работал Епархиальный свечной завод. В литературе его отметил будущий Максим Горький, который, будучи Алешей Пешковым, выстрелил у его стен себе в грудь, а местный сторож Мустафа Юнусов его спас. В 1900-м монастырь стал женским, в 1925-м место стало называться женской трудовой общиной. В 1929-м монахинь обвинили в том, что они зарабатывают пошивом одеял. Детсад здесь решили не устраивать, частично здания разобрали, потом из-за протестов музейщиков остановились, здесь должны были жить студенты Медфармполитехникума, но потом снос продолжился. На этом месте возник «еврейский» базар. В 1980-е годы бугор, на котором стоял монастырь, срыли и начали строить Ленинский мемориал, который очень быстро превратился в Национально-культурный центр «Казань», а 2 года назад — в библиотеку.

Дальше улица Верхне-Федоровская продолжалась, на ней находились детский сад и дом, где жил лингвист Иван Бодуэн де Куртенэ, несколько лет преподававший в Казанском Императорском университете и основавший Казанскую лингвистическую школу.

Монастырь. Фото: ru.wikipedia.org

Усадьба Курбатовой (Пушкина, 78)

Историки указывают, что внешне дом напоминает барочное здание XVIII века, так что, возможно, в 1868 году его перестроили для выходца из древнего рода князя Болховского (что довольно спорно, так как связи с многочисленными представителями рода у князя не обнаруживаются). В частности, здесь жил штабс-капитан, помещик Яков Болховский, потом его жена Варвара и сын Николай. О владелице дома Курбатовой сведения еще более скудные. В прошлом веке здесь проживал Василий Богородицкий, также лингвист из школы Куртенэ, основатель первой в мире лаборатории экспериментальной фонетики, автор учебников «Общий курс русской грамматики», «Лекции по общему языковедению».

Фото: https://ru.wikivoyage.org

Кабинет Министров РТ и Государственный Совет РТ (площадь Свободы, 1)

Дом Советов — здание для Казанского обкома ВКП(б) и Казанского областного исполкома, начали строить в 1952 году позади завода «Пишмаш». Изначально Казанская механическая мастерская пишущих машин «Татязмаш» с 1924 года ремонтировала пишущие и счетные машины, а также кассовые аппараты. Ее руководитель Аскар Шейх-Али разработал пишущие машинки с татарским шрифтом на основе арабской графики. После появились машинки под названием Jaalif. В 1930-е годы «Пишмаш» переехал отсюда в здание электростанции «Красная Заря» (ранее — первая городская электростанция Анонимного общества «Газ и электричество города Казани» 1895 года), выстроенной по проекту Генриха Руша. Шейх-Али арестовали в 1931-м, но завод продолжал работать, переехав в Молотовский (Советский) район в 1950-е годы.

В составе ТАССР не появились Казанская, Чистопольская и Бугульминская области, постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» умерило пыл архитекторов. Проект здания долго претерпевал изменения, и в итоге оно осталось шестиэтажным. В 1981-м к нему пристроили здание обкома. А к юбилею города реконструировали, превратив здание кабмина в современный объект.

Фото: Максим Платонов

Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева (Пушкина, 64)

На месте БКЗ стоял сад Дворянского собрания (само собрание находилось рядом, в здании нынешней ратуши). На Большой Красной находился Дом дворянства, позже превращенный в областной комитет ВКП(б), а потом отданный консерватории. На месте сада в 1967 году возвели стеклянное здание концертного зала по проекту Мунира Агишева и Осия Берима. В 1996-м его кардинально перестроили, и оно приняло более классический вид.

Фото: Ринат Назметдинов

Казанская ратуша (Пушкина, 62)

Первый вариант использования — Дворянское собрание. Построено в 1852 году. До этого дворяне собирались в частных домах. Здесь проходили выборы губернского предводителя, концерты, торжественные приемы — все как сейчас. Здание стилизовали под итальянское палаццо, проект Михаила Коринфского переработал петербуржец Николай Ефимов. Несколько архитекторов отказались руководить присланным проектом. Отделка и приемка закончились в 1860-м. Здесь бывал, к примеру, Александр II. В Первую мировую в здании размещался госпиталь для раненных, после революции в нем размещалось Крестьянское собрание, потом Дом красноармейцев, Дом офицеров Советской армии. При этом именно здесь проходили до 1956 года заседания Верховного Совета ТАССР. Когда в конце 1990-х здание передали администрации города, здесь была открыта ратуша. После долгой реставрации, в ходе которой был изменен фасад, появились аттик с часами, а вместо четырехскатной крыши — лотковый купол.

Фото: Роман Хасаев

Дом Булыгина — Казем-Бека (Пушкина, 60)

В этом доме отставного поручика, предводителя дворянства Спасского уезда Александра Булыгина в 1895 году поселился профессор Алексей Казем-Бек. Он переехал сюда из села Тарлаково Саратовской губернии, а его родители — из Дербента (отец, Николай Казем-Бек, также профессор, преподавал персидскую словесность в Казанском университете). Учился Алексей Казем-Бек на медицинском факультете университета, был приват-доцентом на кафедре врачебной диагностики, на протяжении работы в университете заведовал кафедрами врачебной диагностики и факультетской терапии. Председательствовал в Казанском отделе Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом и инициировал строительство бесплатного противотуберкулезного санатория «Каменка». Человек с активной гражданской позицией, он во время Гражданской войны перебрался в Томск, где скончался от рака легких. Признаки аневризмы левого желудочка сердца называются синдромом Казем-Бека. А в советское время здесь какое-то время показывали фильмы.

Фото: https://www.google.ru/maps