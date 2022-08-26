Наследие Наталии Фишман: место отдыха казанской аристократии — Лядской сад

Интеллектуальная элита Казани, император и военный — история парка в центре столицы Татарстана

Фото: Елизавета Пуншева

В одном из самых фешенебельных районов, в истинном географическом центре Казани раскинулся Лядской сад. Его история берет начало еще с конца XVIII века, когда в усадьбу к известному столичному генерал-майору приехал в гости император Павел. В честь военного Алексея Лецкого парк и получил свое название, однако в народе прижилось именно «Лядской». Сад несколько раз претерпевал изменения, а в Год парков и скверов под руководством помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой был подвержен реставрации. Как обновилось место встреч казанской элиты и как оно выглядит сейчас — в материале «Реального времени».



В XVIII веке в элитарном районе Казани в своей усадьбе жил генерал-майор Алексей Лецкой. Когда в 1798 году император Павел остановился в гостях у военного, он был поражен гостеприимством казанца и приказал назвать улицу в его честь — Большая и Малая Лецкая (ныне улицы Горького и Галактионова).

Фото: Елизавета Пуншева

Лецкой создал напротив своей усадьбы сад для встреч интеллектуальной элиты Казани. До революции здесь жили самые состоятельные и именитые люди: городские главы, военные, врачи, архитекторы, богатые купцы и помещики. Генерал-майор своими руками высаживал деревья наравне с рабочими.

Фото: Елизавета Пуншева

В саду установили мощнейшие для того времени фонари, которые прекрасно освещали парк ночью. В это же время был построен символ Лядского сада — фонтан в форме девушки с кувшином в руках. Его установили в ознаменование прокладки водопровода.



Фото: Елизавета Пуншева

За два столетия парк несколько раз видоизменялся: фонтан с девушкой демонтировали и установили вместо него фонтан в форме шара, затем снова убрали, а усадьбу Лецкого и вовсе снесли в советские времена. Только в 2015 году под руководством Наталии Фишман-Бекмамбетовой сад стал приобретать привычный для современных жителей и гостей Казани вид.

Лядской садик в 2015 году реконструировали примерно за 50 миллионов рублей. В центре парка, где последние несколько лет была клумба, вновь установили фонтан в форме девушки. Памятник Державину, являющийся копией памятника 1847—1932 годов, подлатали, освежили его внешний вид.

Фото: Елизавета Пуншева

Основное внимание во время реставрации парка уделили деталям: повесили гирлянды, постелили газон, обновили детские площадки. В это же время появилась скульптура, без которой уже нельзя представить Лядской садик, — «Эбика на лавочке», посвященная бабушкам.

Фото: Елизавета Пуншева

После обновлений парк стал гораздо популярнее среди жителей и гостей Казани, тут организовывают уличные фестивали и праздники. Например, в 2016 году в садике прошел День уличных искусств, режиссером которого стал латвиец Виктор Янсонс.

Фото: Елизавета Пуншева

Лядской садик имеет очень удобное расположение: он находится в Вахитовском районе, на улице М. Горького. Почти всегда тут слышны голоса гуляющих людей и пение птиц.