Видеоопрос: «Когда в Казани нужно включить отопление в домах?»
Казань почти готова к началу отопительного сезона, сообщили на этой неделе «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города. Ремонтные работы на тепловых сетях уже подходят к концу и их проводят без ограничения потребителей. Между тем, в связи с резким похолоданием в начале сентября, часть горожан уже замерзают в домах и просят быстрее включить отопление. Однако пуск тепла, согласно постановлению правительства России, начнут, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет опускаться до +8 градусов. В Казани этот показатель пока не достигнут.
— Когда в Казани следует подать тепло в жилые дома? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей города.
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