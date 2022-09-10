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Видеоопрос: «Когда в Казани нужно включить отопление в домах?»

00:00, 10.09.2022
Видеоопрос: «Когда в Казани нужно включить отопление в домах?»
Фото: Олег Тихонов

Казань почти готова к началу отопительного сезона, сообщили на этой неделе «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города. Ремонтные работы на тепловых сетях уже подходят к концу и их проводят без ограничения потребителей. Между тем, в связи с резким похолоданием в начале сентября, часть горожан уже замерзают в домах и просят быстрее включить отопление. Однако пуск тепла, согласно постановлению правительства России, начнут, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет опускаться до +8 градусов. В Казани этот показатель пока не достигнут.

— Когда в Казани следует подать тепло в жилые дома? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей города.

Елизавета Пуншева
Общество Татарстан

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