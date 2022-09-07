Новости общества

23:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Мы должны поддержать наших воинов»: в Казани прошел митинг в поддержку СВО

20:22, 07.09.2022
«Мы должны поддержать наших воинов»: в Казани прошел митинг в поддержку СВО
Фото: Максим Платонов

Сегодня в казанском парке Победы у мемориала Воинам-интернационалистам прошел согласованный митинг в поддержку Вооруженных Сил РФ и союзных сил ЛНР и ДНР, а также специальной военной операции на территории Украины, организованный Татарстанским республиканским отделением компартии «Коммунисты России» при поддержке парламентской партии ЛДПР и патриотических общественных организаций.

1/27
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

п

Фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

23:34 МСК Все новости
Новости раздела