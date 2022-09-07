«Мы должны поддержать наших воинов»: в Казани прошел митинг в поддержку СВО
Сегодня в казанском парке Победы у мемориала Воинам-интернационалистам прошел согласованный митинг в поддержку Вооруженных Сил РФ и союзных сил ЛНР и ДНР, а также специальной военной операции на территории Украины, организованный Татарстанским республиканским отделением компартии «Коммунисты России» при поддержке парламентской партии ЛДПР и патриотических общественных организаций.
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Фото: Максим Платонов, видео: Камиль ИсмаиловОбщество Татарстан
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